Карпин проводит 300-й матч в РПЛ в качестве тренера – против «Спартака». Только у Рахимова больше из действующих тренеров лиги – 321

Теги Спартак Ростов Валерий Газзаев Леонид Слуцкий Рашид Рахимов Сергей Павлов Курбан Бердыев Юрий Семин премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Александр Тарханов Олег Романцев Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин проводит 300-й матч в качестве тренера в чемпионате России.

«Ростов» играет со «Спартаком» (1:1, перерыв) в 25-м туре Мир РПЛ.

Для Валерия Карпина этот матч стал трехсотым в РПЛ в качестве главного тренера. Из них 166 игр – в качестве тренера «Ростова» и 134 – «Спартака».

Карпин – 10-й тренер в истории чемпионата России, достигший этой отметки. Среди действующих тренеров РПЛ его по этому показателю опережает только Рашид Рахимов (321).

Первая десятка выглядит так:

Юрий Семин – 621

Валерий Газзаев – 483

Александр Тарханов – 451

Курбан Бердыев – 442

Леонид Слуцкий – 416

Гаджи Гаджиев – 385

Олег Романцев – 332

Сергей Павлов – 330

Рашид Рахимов – 321

Валерий Карпин – 300

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9 комментариев
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Романцев так мало матчей успел потренировал в РПЛ и такой след в истории
+14
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+14
Хорошо Валерона поздравили 👍
+4
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+4
Ответ furiking
Даже удивился, не увидев Божовича в списке
ну не,300 игр это десять сезонов цельных,все таки он поменьше работал,плюс по ходу сезона приходил и уходил
+4
0
+4
И 0 трофеев
+2
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+1
Последний раз "Спартак" выиграл у "Ростова" с крупным счётом осенью 2009 года.
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Павлова и Романцева как пить обгонит
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Велик и страшен для "Спартака"!
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