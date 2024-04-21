Карпин проводит 300-й матч в РПЛ в качестве тренера – против «Спартака». Только у Рахимова больше из действующих тренеров лиги – 321
Валерий Карпин проводит 300-й матч в качестве тренера в чемпионате России.
«Ростов» играет со «Спартаком» (1:1, перерыв) в 25-м туре Мир РПЛ.
Для Валерия Карпина этот матч стал трехсотым в РПЛ в качестве главного тренера. Из них 166 игр – в качестве тренера «Ростова» и 134 – «Спартака».
Карпин – 10-й тренер в истории чемпионата России, достигший этой отметки. Среди действующих тренеров РПЛ его по этому показателю опережает только Рашид Рахимов (321).
Первая десятка выглядит так:
Юрий Семин – 621
Валерий Газзаев – 483
Александр Тарханов – 451
Курбан Бердыев – 442
Леонид Слуцкий – 416
Гаджи Гаджиев – 385
Олег Романцев – 332
Сергей Павлов – 330
Рашид Рахимов – 321
Валерий Карпин – 300