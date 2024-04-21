Карпин проводит 300-й матч в РПЛ в качестве тренера – против «Спартака». Только у Рахимова больше из действующих тренеров лиги – 321

Валерий Карпин проводит 300-й матч в качестве тренера в чемпионате России.

« » играет со «Спартаком» (1:1, перерыв) в 25-м туре Мир РПЛ.

Для Валерия Карпина этот матч стал трехсотым в РПЛ в качестве главного тренера. Из них 166 игр – в качестве тренера «Ростова» и 134 – « ».

Карпин – 10-й тренер в истории чемпионата России, достигший этой отметки. Среди действующих тренеров его по этому показателю опережает только Рашид Рахимов (321).

Первая десятка выглядит так:

– 621

– 483

Александр Тарханов – 451

Курбан Бердыев – 442

Леонид Слуцкий – 416

Гаджи Гаджиев – 385

Олег Романцев – 332

Сергей Павлов – 330

Рашид Рахимов – 321

Валерий Карпин – 300