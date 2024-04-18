Песьяков о ВАР: «Отменил бы, ну или оставил бы только линию офсайда. Остальное на усмотрение судьи»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков видеоповторы Спорт-Экспресс правила Футбол

Сергей Песьяков назвал изменения в футболе, к которым относится негативно.

– Отрицательно отношусь к изменениям размера ворот. И так в футболе делают все для того, чтобы забивалось больше. Та же линия офсайда.

Если бы у вас было право изменить футбольные правила, что бы убрали?

– Отменил бы ВАР. Ну или из ВАР оставил бы только линию офсайда, остальное на усмотрение арбитра, – сказал голкипер «Ростова» Сергей Песьяков.

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8 комментариев
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Система автоматического определения голов Goal-line technology крутая штука, теперь никаких споров нет в этом тонком вопросе, сразу точная информация поступает на часы арбитру.
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А как же голы-призраки, когда мяч пересекал линию ворот, а арбитры этого не замечали? ВАР делает намного больше полезного, чем вредит - да и то это всего лишь инструмент. Человеческий фактор на дурака никто не отменял. Избавляться от ВАР глупо.
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Не Сергей, здесь ты неправ. ВАР это веление времени, которое уже не раз и не два доказало свою нужность и полезность.
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Надо отменить в первую очередь подкуп судей со стороны зенита
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Автоматическая система офсайда уже применяется
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Заявляющие о желании отменить ВАР допускают, как говорится, оговорку по Фрейду - они очень настроены на совершение нарушений правил, но незаметное.
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Песьяков: "Запретил бы компьютеры"
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Ответ свисток батурина
Надо отменить в первую очередь подкуп судей со стороны зенита
Галоперидола опять выпить забыл? Вчера всё очередной раз увидели, кто реально покупает судей. Зенит кристально чист в этом плане.
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