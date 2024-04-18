Песьяков о ВАР: «Отменил бы, ну или оставил бы только линию офсайда. Остальное на усмотрение судьи»
Сергей Песьяков назвал изменения в футболе, к которым относится негативно.
– Отрицательно отношусь к изменениям размера ворот. И так в футболе делают все для того, чтобы забивалось больше. Та же линия офсайда.
– Если бы у вас было право изменить футбольные правила, что бы убрали?
– Отменил бы ВАР. Ну или из ВАР оставил бы только линию офсайда, остальное на усмотрение арбитра, – сказал голкипер «Ростова» Сергей Песьяков.