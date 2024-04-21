Тен Хаг о победе над «Ковентри»: «Потрясающий, но странный матч. «МЮ» контролировал игру 75 минут, а потом просто отдал преимущество. В победе по пенальти я был уверен»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри чемпионшип Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил превосходство «МЮ» над «Ковентри» большую часть матча.

«Потрясающий матч, но и странный. Мы полностью контролировали игру на протяжении долгого времени, а в финальной части просто отдали преимущество. Но мы проявили стойкость и одержали победу в серии пенальти.

Мы контролировали игру 75 минут, а за то, что произошло в последующие 15, следует похвалить «Ковентри».

Нам нужно прибавлять. Мы много об этом говорим. Для начала нужно поставить себя в выигрышное положение, но затем нужно довести дело до конца. Но мы в такие моменты совершаем ошибки и не выполняем обязанности.

Нельзя сказать, что у этой команды неправильный менталитет, потому что сегодня мы проявили свой характер, но в финальной части игры не хватало дисциплины. Нам нужно держать мяч, делать правильные передачи, стремиться забить и также надежно обороняться. Дело во взаимодействии – его нужно улучшить.

[Перед пенальти] я сказал игрокам придерживаться плана. Я был уверен, что мы победим. Каземиро обычно забивает, мы здорово тренируем пенальти», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV после победы в полуфинале Кубка Англии.

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67 комментариев
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Да обделался ты , господин Эрик
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-3
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Как можно быть уверенным в победе в лотерее?! Что черт возьми ты такое несешь?!
+41
-2
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🤣🤣🤣
+30
-2
+28
Верните Сульшера. При нем команда играла, бред такой не нёс, денег столько на дерево не тратили. Просто попал он в переходный период. А сейчас прям бездна...
+29
-4
+25
Ретлифф ушел со стадиона в ярости молча, даже не спустившись к команде. Будет 3,14ц всем этим ногомячистам и светочам тренерского искусства уже через месяц. Задача новому спортдиру поставлена продать 16 человек и выгнать тренера, и усилить состав под нового в рамках бюджета
+21
0
+21
Хоть раз хоть один тренер выйдет и скажет - матч ужас, я облажался, болельщики не заслуживают тратить столько нервов, игроки не заслуживают таких качелей, хочу попытаться сделать работу лучше, но если не получится в течение следующих 5 матчей, то буду говорить с руководством о своей отставке
+17
-1
+16
Ответ DedSkyWalker
Верните Сульшера. При нем команда играла, бред такой не нёс, денег столько на дерево не тратили. Просто попал он в переходный период. А сейчас прям бездна...
В Оле просто попал Роналду .
+16
-5
+11
Проснись Эрик, ты жидко обкакался, пора домой
+10
-1
+9
Потрясающий матч? Потрясающий провал! Лысый - сказочный . Вон из клуба!!!
+10
-1
+9
Ответ олдовый манк
Проснись Эрик, ты жидко обкакался, пора домой
А он и не спал...
+8
0
+8
Ответ ta-tosha
Ретлифф ушел со стадиона в ярости молча, даже не спустившись к команде. Будет 3,14ц всем этим ногомячистам и светочам тренерского искусства уже через месяц. Задача новому спортдиру поставлена продать 16 человек и выгнать тренера, и усилить состав под нового в рамках бюджета
нереально продать столько народа
+8
0
+8
Ответ Артем Артем
Да обделался ты , господин Эрик
Ему не привыкать 💩
+10
-5
+5
Интересно что он думал когда Ковентри сделал счёт 4-3 на последних секундах дополнительного времени. Писал заявление по собственному в голове или оправдания придумывал?! Жаль офсайд миллиметровый был.
+5
0
+5
Неадекват. Полностью провалили концовку, концентрации "0", собранности "0". Команды не сыгранная и разобранная. Надеюсь, руководство не додумается оставлять его на следующий сезон.
+6
-1
+5
Ответ Любезный Коссутий
нереально продать столько народа
ждём "цены пополам" как в спортмастере
+4
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Б## опять - "Мы контролировали игру", скажите кто-нибудь этому болвану что матч длится минимум 90 минут, а иногда даже больше
+4
0
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Ответ Azizboy
Ну это вовсе не лотерея,это первый очередь мастерство игроков и голкипера
Мастерство игроков, это не доводить до серии пенальти
+4
0
+4
позор
+5
-1
+4
Эрик, проснись, ты...
+2
0
+2
За то что произошло в последние 15 минут, тренера и игроков нужно лишить месячной зарплаты.
+2
0
+2
Ответ Артем Артем
Да обделался ты , господин Эрик
Ну, что ты наговариваешь! Он был уверен!
+2
0
+2
Увольнение откладывается , после финала уволят. Чтобы строить из себя Гвардиолу и вести себя с игроками как Гвардиола😂надо сначала выиграть трофеи
+2
0
+2
Ответ _FoX-
Ну, что ты наговариваешь! Он был уверен!
И доминировал , как Артета
+2
0
+2
Тут либо игроки сливают тренера, потому что это не первый раз привозов в конце матча, абсолютно все равно кто играет, Челси или Ковентри. Либо, игроки уже тупо выдыхаются от нагрузок на треньках. Учитывая количество травм в команде, больше верится во второй вариант. Вероятно, когда в лазарете будет весь состав - процесс тренировок будет перестроен.
+2
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Как же раздражают вот эти фразы в интервью "мы контролировали игры 75, 85, 89 минут..."
Матч длится 90! 90 минут! Плюс добавленное время!
Говоря так, как, например, тен Хаг в этом интервью, тренер что хочет сказать? Что его команду могут нагнуть за 15 минут команда из Чемпионшипа? Ну неужели МЮ не может получить хорошего, адекватного тренера...
+1
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"Мы выигрывали 3-0. Но мы проявили стойкость и одержали победу в серии пенальти."
"за то, что произошло в последующие 15, следует похвалить «Ковентри» и тренера, сломавшего игру, выпустив Антони вместо Гарначо, и оставившего Рэшфорда"
+1
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Ответ Lavinka
В Оле просто попал Роналду .
Господи да Роналду в МЮ сейчас это какая-то мессия
+2
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+1
Ответ okayka
Но все засирают его за такие вечно позитивные вью. Хотя понятное дело он не может сказать что мы говно, а все лучше вокруг. Но команда реально играет в хрен пойми что
Почему не может сказать? Адекватность и реализм лучше неадекватного позитива
+1
0
+1
Защитников ЭТХ уже не видать
+2
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Да гоните уже его, прошу, отскочили просто чудом
+2
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