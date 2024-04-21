Тен Хаг о победе над «Ковентри»: «Потрясающий, но странный матч. «МЮ» контролировал игру 75 минут, а потом просто отдал преимущество. В победе по пенальти я был уверен»
Эрик тен Хаг отметил превосходство «МЮ» над «Ковентри» большую часть матча.
«Потрясающий матч, но и странный. Мы полностью контролировали игру на протяжении долгого времени, а в финальной части просто отдали преимущество. Но мы проявили стойкость и одержали победу в серии пенальти.
Мы контролировали игру 75 минут, а за то, что произошло в последующие 15, следует похвалить «Ковентри».
Нам нужно прибавлять. Мы много об этом говорим. Для начала нужно поставить себя в выигрышное положение, но затем нужно довести дело до конца. Но мы в такие моменты совершаем ошибки и не выполняем обязанности.
Нельзя сказать, что у этой команды неправильный менталитет, потому что сегодня мы проявили свой характер, но в финальной части игры не хватало дисциплины. Нам нужно держать мяч, делать правильные передачи, стремиться забить и также надежно обороняться. Дело во взаимодействии – его нужно улучшить.
[Перед пенальти] я сказал игрокам придерживаться плана. Я был уверен, что мы победим. Каземиро обычно забивает, мы здорово тренируем пенальти», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV после победы в полуфинале Кубка Англии.
Матч длится 90! 90 минут! Плюс добавленное время!
Говоря так, как, например, тен Хаг в этом интервью, тренер что хочет сказать? Что его команду могут нагнуть за 15 минут команда из Чемпионшипа? Ну неужели МЮ не может получить хорошего, адекватного тренера...
"за то, что произошло в последующие 15, следует похвалить «Ковентри» и тренера, сломавшего игру, выпустив Антони вместо Гарначо, и оставившего Рэшфорда"