«МЮ» установил рекорд Кубка Англии, выйдя в финал в 22-й раз. Манкунианцы побеждали 12 раз
«Манчестер Юнайтед» чаще всех в Англии выходит в финал Кубка Англии.
Сегодня команда Эрика тен Хага одолела «Ковентри» в полуфинале – 3:3 в игровое время, 4:2 по пенальти.
Теперь на счету манкунианцев 22 финала – на один больше, чем у «Арсенала». «Юнайтед» выигрывал турнир 12 раз (рекорд у «канониров» – 14).
25 мая «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» на «Уэмбли». Это повторение прошлогоднего финала, победу в котором одержали «горожане».
И прикол в том, что в финал вышли, результат есть, а значит 7Хага не выгонят
не заслужили финал, в отличие от Ковентри.
Если конечно чуда не произойдёт, в этом финале сити катком по Хагу проедутся.
Из положительного скаузеров выбили.
Как бы всё.
Какая разница какой там уровень команд
Если ты хуже, это не значит, что ты заслуживаешь
Но МЮ по игре заслужил больше, это просто факт