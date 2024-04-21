«МЮ» установил рекорд Кубка Англии, выйдя в финал в 22-й раз. Манкунианцы побеждали 12 раз

«Манчестер Юнайтед» чаще всех в Англии выходит в финал Кубка Англии.

Сегодня команда Эрика тен одолела « » в полуфинале – 3:3 в игровое время, 4:2 по пенальти.

Теперь на счету манкунианцев 22 финала – на один больше, чем у « ». «Юнайтед» выигрывал турнир 12 раз (рекорд у «канониров» – 14).

25 мая « » встретится с «Манчестер Сити» на «Уэмбли». Это повторение прошлогоднего финала, победу в котором одержали «горожане».