«МЮ» установил рекорд Кубка Англии, выйдя в финал в 22-й раз. Манкунианцы побеждали 12 раз

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Ковентри рекорды чемпионшип Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» чаще всех в Англии выходит в финал Кубка Англии.

Сегодня команда Эрика тен Хага одолела «Ковентри» в полуфинале – 3:3 в игровое время, 4:2 по пенальти.

Теперь на счету манкунианцев 22 финала – на один больше, чем у «Арсенала». «Юнайтед» выигрывал турнир 12 раз (рекорд у «канониров» – 14).

25 мая «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» на «Уэмбли». Это повторение прошлогоднего финала, победу в котором одержали «горожане».

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67 комментариев
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Тен Хаг уже готовит пафосное интервью и цитаты. 👍
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Казалось что игроки МЮ сливали тренера, но у них это не получилось.
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Ответ Janture Beckjan
Казалось что игроки МЮ сливали тренера, но у них это не получилось.
Каземиро забыл рассказать остальным про слив тренера в серии пенальти)
+23
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Ответ Cristiano Ronaldo
Радует только то, что его через месяц уволят наконец-то!
а вот выиграют у Сити на каком-нибудь адском фарте (ну, всякое бывает), и не уволят
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Отскочили манки
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Никакой справедливости
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Ответ TT2
Чуть не обосрались, слава богу что есть Шиф, который весь матч мазал и пенку мимо ворот ударил.
Удар Шифа это нечто. Англичане в пенках в створ ворот попадать толком никогда не умели.
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Нет, вы видели игру этих рекордмайстеров сегодня? Таким макаром у них болельщиков вообще не останется, все передохнут от сердечных приступов и инсультов. Мне в аптеке валерьянку уже литрами выписывают, по акции, как оптовому покупателю. Сволочи а не футболисты!
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Снова отскочил Тен Хаг, везение нереальное у человека, но зато рекорд за рекордом бьет, красавчик!
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МЮ ведя 3-0 с Ковентри не смог удержать преимущество и в доп время повезло, что был микроофсайд. МЮ играл опять плохо
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Чуть не обосрались, слава богу что есть Шиф, который весь матч мазал и пенку мимо ворот ударил.
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Стыд да и только!
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Жаль Ковентри,из-за невидимого офсайда отменили чистый гол
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Ответ CHELSEA_2008
Два финала кубка подряд. Тен Хаг кубковый тренер. Нужно дать время. 😃
ЛЧ тоже кубок, но там это не сработало
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Поздравлю сити в очередным кубком Англии. Фаны Юнайтед которые ставят минуты, каждый минус вам минус к карме
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Там впереди матчи с Шеффилдом и Бернли. Думаю сегодняшняя Шокотерапия избавит вас от неожиданных приступов в будущем)
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Ответ sabrusov
а вот выиграют у Сити на каком-нибудь адском фарте (ну, всякое бывает), и не уволят
Сити при ЭТХ нас так дерёт, что шансов нет никаких. Это при Сульшере мы их обыгрывали не раз, а при этом летим без шансов.
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Я, конечно, поболею против Сити в финале, но это капец какой-то. Играть хуже команды Шипа и спастись только благодаря сантиметру офсайда. МЮ не заслужили даже играть в матче за трофей.

И прикол в том, что в финал вышли, результат есть, а значит 7Хага не выгонят
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Ответ Крыс Пол
Как бы не критиковали нынешний МЮ, но держать удар команда умеет. Многие коллективы расклеились бы, допустив такой камбэк, но МЮ спокойно дотянул до серии пенальти, где хладнокровно хлопнул андердогов.
Да, в ЛЧ тоже показали, как умеют держать удар
+2
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+1
Ответ Крыс Пол
Как бы не критиковали нынешний МЮ, но держать удар команда умеет. Многие коллективы расклеились бы, допустив такой камбэк, но МЮ спокойно дотянул до серии пенальти, где хладнокровно хлопнул андердогов.
Многие бы до этого просто не довели
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+1
Ответ Акер
Тен Хаг уже готовит пафосное интервью и цитаты. 👍
Радует только то, что его через месяц уволят наконец-то!
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+1
позорная игра нашего хромого МЮ.
не заслужили финал, в отличие от Ковентри.
+2
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+1
Ответ TT2
Чуть не обосрались, слава богу что есть Шиф, который весь матч мазал и пенку мимо ворот ударил.
Вот кстати , да. он спас 7хага и МЮ
+2
-1
+1
Ответ PIT-BUL
Рекорд со знаком + 😄
Скорее минус.
Если конечно чуда не произойдёт, в этом финале сити катком по Хагу проедутся.
Из положительного скаузеров выбили.
Как бы всё.
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Ответ Хакамото
Позорище то позорище Но МЮ по игре заслужил больше, это просто факт
Как по мне, нет. Нельзя пропускать 3 мяча кряду, против команды середины Чемпионшипа, тянуть до пенок, при этом обороняясь больше, чем атакуя. Таким способом никак нельзя заслужить победу.
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Ответ PatrickShapka2
Как по мне, нет. Нельзя пропускать 3 мяча кряду, против команды середины Чемпионшипа, тянуть до пенок, при этом обороняясь больше, чем атакуя. Таким способом никак нельзя заслужить победу.
Нельзя пропускать трешку протиив МЮ. Тянуть до пенок, при этом обороняясь больше, чем атакуя (50/50 во втором тайме, 49/61 в ЕТ). Таким способом никак нельзя заслужить победу
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Ответ Хакамото
Нельзя пропускать трешку протиив МЮ. Тянуть до пенок, при этом обороняясь больше, чем атакуя (50/50 во втором тайме, 49/61 в ЕТ). Таким способом никак нельзя заслужить победу
Ковентри атаковал намного опаснее в доп.время , были удары в перекладины, рядом со штангами удары,Онана спасал. У МЮ тоже такие опасные моменты были, но меньше. И не забывай про уровни команд. Команда из Чемпионшипа навязала борьбу команде, которая входит в 8-ку АПЛ. По идее, МЮ должен был просто раскатывать их. Но нет, Ковентри чуть не раскатал самих дьяволов. Вот так.
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Ответ PatrickShapka2
Ковентри атаковал намного опаснее в доп.время , были удары в перекладины, рядом со штангами удары,Онана спасал. У МЮ тоже такие опасные моменты были, но меньше. И не забывай про уровни команд. Команда из Чемпионшипа навязала борьбу команде, которая входит в 8-ку АПЛ. По идее, МЮ должен был просто раскатывать их. Но нет, Ковентри чуть не раскатал самих дьяволов. Вот так.
Бруну тоже попал в перекладину...
Какая разница какой там уровень команд
Если ты хуже, это не значит, что ты заслуживаешь
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Ответ PatrickShapka2
Чем занимался МЮ после первого гола Ковентри? Ну, были лучше по статистике, дальше что? Там различие минимальное, учитывая, что игроки МЮ тупо били по воробьям, надеюсь, что залетит какой-нибудь мяч. И по xg, раз на то пошло, разница не такая уж и большая. Это позорище играть на равных с 8 командой Чемпионшипа.
Позорище то позорище
Но МЮ по игре заслужил больше, это просто факт
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Ответ Хакамото
Бруну тоже попал в перекладину... Какая разница какой там уровень команд Если ты хуже, это не значит, что ты заслуживаешь
Какая разница какой уровень команд)? Ковентри МЮ чуть не раскатал, просто повезло с оффсайдом, было бы так 4:3 в пользу команды Чемпионшипа. То есть, по-твоему, нормально тянуть до пенальти с такой слабой командой( Ковентри реально слабый)? Ладно, если бы были +- равные соперники, но по факту, МЮ должен был Ковентри спокойно побеждать, но чуть не победили явные аутсайдеры. Это просто отскок.
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