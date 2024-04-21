«МЮ» 5 матчей не побеждает в игровое время. Одолели только «Ковентри» по пенальти
«Манчестер Юнайтед» больше месяца не может победить в игровое время.
Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла вничью с «Ковентри» (3:3) в полуфинале Кубка Англии и выиграла только в серии пенальти.
В последний раз манкунианцы побеждали в игровое время 17 марта – в матче с «Ливерпулем» (4:3) в Кубке. Примечательно, что тогда дело дошло до экстратайма.
Впоследствии «МЮ» в АПЛ сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2) и «Борнмутом» (2:2) и уступил «Челси» (3:4).
Нормальные клубы обычно так делают
Снова бьёт рекорды
Рома встряхнулась, зашла в зону ЛЧ Италии, вышла в полуфинал ЛЕ - такие примеры бывают
Короче пока в раздевалке МЮ не будет порядок, совет да любовь, я бы ждал регресса даже от топовых игроков
Летом должны прийти новые тренеры в Ливерпуль, Баварию, Барселону и скорее всего Милан, а все имена этих тренеров только на уровне слухов - ты предлагаешь с легендой клуба сезон начинать?
Да, наверно Каза тренерский штаб летом специально откармливал, чтобы потом он никуда не успевал и прыгал в соперников вперед ногами
Я очень рад за Рому, которая объявила что оставит Де Росси на следующий год, но это вообще не гарантия чего-либо, а скорее наоборот - стоит напоминать про успехи клубных легенд Лэмпарда, Сульшера, Гаттузо?
Да и на вскидку из легенд МЮ которые сейчас тренируют и могут взять команду на ум приходит только Руни, но лучше уж тогда Тен Хага оставить
Я предполагаю что Тен Хага не увольняют как раз из-за большого спроса на тренеров для больших клубов летом и скорее всего кому-то достанется не тот тренер на которого рассчитывают
Чтобы не оказаться в ситуации когда непонятно кто и непонятно как команду готовит на предсезонке Тен Хага и держат
При всей отвратительности игры МЮ он все-таки тренер с неплохим опытом и, как по мне, уж лучше он останется, чем уволив его сейчас и не найдя никого возьмут какого-нибудь Саутгейта, Поттера, Конте или Де Дзерби
А разногласия в раздевалке можно будет решить после отпусков вместе с новым руководством словами через рот - вроде Берарда и Эшворт умеют этим инструментом пользоваться