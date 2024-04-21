«МЮ» 5 матчей не побеждает в игровое время. Одолели только «Ковентри» по пенальти

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри чемпионшип Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» больше месяца не может победить в игровое время.

Команда Эрика тен Хага сегодня сыграла вничью с «Ковентри» (3:3) в полуфинале Кубка Англии и выиграла только в серии пенальти.

В последний раз манкунианцы побеждали в игровое время 17 марта – в матче с «Ливерпулем» (4:3) в Кубке. Примечательно, что тогда дело дошло до экстратайма.

Впоследствии «МЮ» в АПЛ сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2) и «Борнмутом» (2:2) и уступил «Челси» (3:4).

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18 комментариев
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Ответ Serkan_Ballboy
Бездарное руководство маню за меньшее увольняло тренеров, а тут лысого терпят до последнего. У него какой то компромат на этих кошельков в руководстве?
Нет, просто в этот раз руководство начало думать и они сначала найдут тренера на замену, а потом Тен Хага уволят
Нормальные клубы обычно так делают
+15
0
+15
Бездарное руководство маню за меньшее увольняло тренеров, а тут лысого терпят до последнего. У него какой то компромат на этих кошельков в руководстве?
+14
-2
+12
Это слив Хага.
+9
-1
+8
Ответ Pushkin_CR7
Это слив Хага.
Мне кажется что Хаг сливает сам себя... Первый в истории
Снова бьёт рекорды
+5
-1
+4
Сегодня опять ротация крайних защитников ничего хорошего не принесла, замены опять мимо, команду после перерыва будто бы подменили. Либо это слив тренера, либо же это реальный уровень МЮ на сегодня.
+1
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+1
Ответ Тумбочка Тевеса
Нет, просто в этот раз руководство начало думать и они сначала найдут тренера на замену, а потом Тен Хага уволят Нормальные клубы обычно так делают
А если не найдут замену, то 10 фака оставят? Нормальные клубы, например, выгоняют вышедшего в тираж пенсионера, назначают бывшую легенду и спасают этим сезон
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Ответ Тумбочка Тевеса
И куда тут сезон спасать? Или легенды клуба еще и волшебники и после прихода воскресят всех травмированных и наладят игру так, что будет вынос всех подряд в оставшихся матчах? Летом должны прийти новые тренеры в Ливерпуль, Баварию, Барселону и скорее всего Милан, а все имена этих тренеров только на уровне слухов - ты предлагаешь с легендой клуба сезон начинать?
Я предлагал еще ранее зимой менять тренера, чтоб игроки не травмировались еще больше и не теряли еще больше класса и уверенности под руководством токсичного физрука. Во что топовый опорник Каземиро превратился, все хуже и хуже. Ты проблемы МЮ явно знаешь лучше меня.
Рома встряхнулась, зашла в зону ЛЧ Италии, вышла в полуфинал ЛЕ - такие примеры бывают
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Ответ Тумбочка Тевеса
Ну да, зимой же тренеров свободных было столько много, что от выбора глаза разбегались Да, наверно Каза тренерский штаб летом специально откармливал, чтобы потом он никуда не успевал и прыгал в соперников вперед ногами Я очень рад за Рому, которая объявила что оставит Де Росси на следующий год, но это вообще не гарантия чего-либо, а скорее наоборот - стоит напоминать про успехи клубных легенд Лэмпарда, Сульшера, Гаттузо? Да и на вскидку из легенд МЮ которые сейчас тренируют и могут взять команду на ум приходит только Руни, но лучше уж тогда Тен Хага оставить
Да хоть Уле вернуть. Я кстати не за Де Росси в Роме был бы в следующем сезоне, хотя думаю тренером он может стать хорошим. Но чтоб встряхнуть команду можно даже стул назначить тренером, он хотя бы не будет вредить игрокам.
Короче пока в раздевалке МЮ не будет порядок, совет да любовь, я бы ждал регресса даже от топовых игроков
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https://www.youtube.com/watch?v=ymekITBVRHw
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Французский комментатор трансляции: "Потрясающе!", "Невероятно!" "Эпохально!"
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Да, конечно,сам себя. Сначала 0-3, это не сливает, а потом решил слить, просто скучно стало.
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Ответ Крыс Пол
Тем не менее неуступчивая команда Эрика будет играть на Уэмбли в финале.
неуступчивая хорошей игре
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Ответ Клименко
А если не найдут замену, то 10 фака оставят? Нормальные клубы, например, выгоняют вышедшего в тираж пенсионера, назначают бывшую легенду и спасают этим сезон
И куда тут сезон спасать? Или легенды клуба еще и волшебники и после прихода воскресят всех травмированных и наладят игру так, что будет вынос всех подряд в оставшихся матчах?
Летом должны прийти новые тренеры в Ливерпуль, Баварию, Барселону и скорее всего Милан, а все имена этих тренеров только на уровне слухов - ты предлагаешь с легендой клуба сезон начинать?
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Ответ Клименко
Я предлагал еще ранее зимой менять тренера, чтоб игроки не травмировались еще больше и не теряли еще больше класса и уверенности под руководством токсичного физрука. Во что топовый опорник Каземиро превратился, все хуже и хуже. Ты проблемы МЮ явно знаешь лучше меня. Рома встряхнулась, зашла в зону ЛЧ Италии, вышла в полуфинал ЛЕ - такие примеры бывают
Ну да, зимой же тренеров свободных было столько много, что от выбора глаза разбегались
Да, наверно Каза тренерский штаб летом специально откармливал, чтобы потом он никуда не успевал и прыгал в соперников вперед ногами
Я очень рад за Рому, которая объявила что оставит Де Росси на следующий год, но это вообще не гарантия чего-либо, а скорее наоборот - стоит напоминать про успехи клубных легенд Лэмпарда, Сульшера, Гаттузо?
Да и на вскидку из легенд МЮ которые сейчас тренируют и могут взять команду на ум приходит только Руни, но лучше уж тогда Тен Хага оставить
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Ответ Клименко
Да хоть Уле вернуть. Я кстати не за Де Росси в Роме был бы в следующем сезоне, хотя думаю тренером он может стать хорошим. Но чтоб встряхнуть команду можно даже стул назначить тренером, он хотя бы не будет вредить игрокам. Короче пока в раздевалке МЮ не будет порядок, совет да любовь, я бы ждал регресса даже от топовых игроков
Все равно надо сначала тренера постоянного найти, а потом увольнять
Я предполагаю что Тен Хага не увольняют как раз из-за большого спроса на тренеров для больших клубов летом и скорее всего кому-то достанется не тот тренер на которого рассчитывают
Чтобы не оказаться в ситуации когда непонятно кто и непонятно как команду готовит на предсезонке Тен Хага и держат
При всей отвратительности игры МЮ он все-таки тренер с неплохим опытом и, как по мне, уж лучше он останется, чем уволив его сейчас и не найдя никого возьмут какого-нибудь Саутгейта, Поттера, Конте или Де Дзерби
А разногласия в раздевалке можно будет решить после отпусков вместе с новым руководством словами через рот - вроде Берарда и Эшворт умеют этим инструментом пользоваться
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