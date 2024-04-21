«МЮ» 5 матчей не побеждает в игровое время. Одолели только «Ковентри» по пенальти

«Манчестер Юнайтед» больше месяца не может победить в игровое время.

Команда Эрика тен сегодня сыграла вничью с « » (3:3) в полуфинале Кубка Англии и выиграла только в серии пенальти.

В последний раз манкунианцы побеждали в игровое время 17 марта – в матче с «Ливерпулем» (4:3) в Кубке. Примечательно, что тогда дело дошло до экстратайма.

Впоследствии « » в сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2) и «Борнмутом» (2:2) и уступил «Челси» (3:4).