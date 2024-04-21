Уолкотт считает, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «Команда хочет написать историю»

Тео Уолкотт считает, что «Арсенал» может стать чемпионом АПЛ.

– Думаешь ли ты, что «Арсенал» сможет одержать победы в пяти оставшихся матчах и завоевать чемпионство в ?

– Да. Не думаю, что футболистам нужен особый настрой на этим матчи, они просто созданы для этого. Это игроки хотят изменить ситуацию и написать историю.

« » предстоят игры с «Брайтоном» и «Тоттенхэмом», которые могут побороться. У « » выездные матчи с «Фулхэмом» и «Эвертоном», это непростые встречи.

Что касается « », я ожидаю, что он наберет очки во всех оставшихся играх, – сказал экс-игрок «канониров» в разговоре с Джейми Реднаппом.

До окончания сезона команде Микеля Артеты предстоят домашние матчи с «Челси», «Борнмутом» и «Эвертоном», а также выездные встречи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».