Пирс Морган: «Все еще считаю, что «Арсенал» может выиграть АПЛ. Причина – Райс. Он великолепен»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Вулверхэмптон Деклан Райс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган похвалил игру Деклана Райса.

«Арсенал» одержал победу в гостях над «Вулверхэмптоном» (2:0) в 34-м туре АПЛ.

После матча телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган оценил игру полузащитника «канониров» Деклана Райса.

«Причина, по которой я все еще считаю, что «Арсенал» может выиграть АПЛ, – этот парень [Райс]. Он был великолепен сегодня, как и в большинстве игр», – написал Морган.

«Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ на данный момент, набрав 74 очка. У «Сити» (73) и «Ливерпуля» (71) по игре в запасе.

В этом сезоне АПЛ Райс сыграл 33 матча, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

Морган – Гвардиоле: «У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом числе матчей»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
7 туров Сити Арсенал Ливерпуль, кульминация топ5 чемпионатов 2024 года . АПЛище 🔥
+8
-1
+7
Ответ Фанат спорта01
В чём Райс великолепен? В игре без мяча он очень хорош,а вот пасы у него средненькие те же Жоржиньо и Парти пасуют намного лучше и если бы Райс был на уровне Родри то Арсенал бы лидировал в АПЛ.
Если ты смотришь матчи Арсенала, то не мог не заметить, что он научился не просто отбирать мяч, но и протаскивать его метров на 30-40 в одиночку. У него еще нет разрезающих передач, которые бы создавали моменты, но в плане обороны и разгона атак он один из лучших.
+6
0
+6
Ответ Фанат спорта01
В чём Райс великолепен? В игре без мяча он очень хорош,а вот пасы у него средненькие те же Жоржиньо и Парти пасуют намного лучше и если бы Райс был на уровне Родри то Арсенал бы лидировал в АПЛ.
«Райс умеет все, что делает Родри, и еще что то еще »
+7
-2
+5
1 января, 11:30
«Арсенал» не готов выиграть АПЛ. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя «Вест Хэму» и «Фулхэму». Пирс Морган о «канонирах»

Переобувается на ходу)
+4
-1
+3
Ответ Mykytka
Если ты смотришь матчи Арсенала, то не мог не заметить, что он научился не просто отбирать мяч, но и протаскивать его метров на 30-40 в одиночку. У него еще нет разрезающих передач, которые бы создавали моменты, но в плане обороны и разгона атак он один из лучших.
Тащить мяч он и в Вест Хэме умел. Особого прогресса в игре частого Райса нет, но это связано из-за отсутствия четкой позиции и роли на поле
+1
0
+1
Чекайте след тур шпорам проиграют
0
0
0
А Де Брюйне не великолепен?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий