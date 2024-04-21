Пирс Морган: «Все еще считаю, что «Арсенал» может выиграть АПЛ. Причина – Райс. Он великолепен»
Пирс Морган похвалил игру Деклана Райса.
«Арсенал» одержал победу в гостях над «Вулверхэмптоном» (2:0) в 34-м туре АПЛ.
После матча телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган оценил игру полузащитника «канониров» Деклана Райса.
«Причина, по которой я все еще считаю, что «Арсенал» может выиграть АПЛ, – этот парень [Райс]. Он был великолепен сегодня, как и в большинстве игр», – написал Морган.
«Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ на данный момент, набрав 74 очка. У «Сити» (73) и «Ливерпуля» (71) по игре в запасе.
В этом сезоне АПЛ Райс сыграл 33 матча, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
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Переобувается на ходу)