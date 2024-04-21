Пирс Морган: «Все еще считаю, что «Арсенал» может выиграть АПЛ. Причина – Райс. Он великолепен»

Пирс Морган похвалил игру Деклана Райса.

«Арсенал» одержал победу в гостях над « » (2:0) в 34-м туре АПЛ.

После матча телеведущий и болельщик «Арсенала» оценил игру полузащитника «канониров» .

«Причина, по которой я все еще считаю, что « » может выиграть АПЛ, – этот парень [Райс]. Он был великолепен сегодня, как и в большинстве игр», – написал Морган.

«Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ на данный момент, набрав 74 очка. У « » (73) и « » (71) по игре в запасе.

В этом сезоне АПЛ Райс сыграл 33 матча, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

Морган – Гвардиоле: «У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом числе матчей»