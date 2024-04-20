Клопп о погоне за «Сити»: «Может, «Ливерпуль» стал охотником в подходящий момент. Говорят, они выиграют все свои матчи, но если мы снова станем собой, то шанс добиться чего-то особенного будет»
Юрген Клопп высказался о преследовании «Манчестер Сити» в АПЛ.
«Может, мы стали охотниками в подходящий момент, кто знает. Мы провели свой матч и одним глазом следили за игрой «Арсенала»: «Ого, они проиграли!» Это немного смягчает ситуацию, но люди говорят, что «Манчестер Сити» выиграет все оставшиеся матчи – и он на это способен, разумеется.
Можем ли мы выигрывать футбольные матчи? Можем ли мы стать собой снова? Если мы сможем, то у нас будет хорошая возможность добиться чего-то действительно особенного. Если нет – значит, чемпионство заслужил кто-то другой.
Как нам к этому подойти? Со страхом провала или с волнением из-за возможного успеха. Я хочу преуспеть. Пока кто-нибудь не докажет, что я ошибаюсь, другого пути нет.
Мы уже добивались этого в прошлом. Давайте посмотрим. Я бы хотел, чтобы у нас был шанс в последнем туре, и тогда мы посмотрим, что можно сделать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Но время перестроится ещё есть.