Клопп о погоне за «Сити»: «Может, «Ливерпуль» стал охотником в подходящий момент. Говорят, они выиграют все свои матчи, но если мы снова станем собой, то шанс добиться чего-то особенного будет»

Юрген Клопп высказался о преследовании «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Может, мы стали охотниками в подходящий момент, кто знает. Мы провели свой матч и одним глазом следили за игрой « »: «Ого, они проиграли!» Это немного смягчает ситуацию, но люди говорят, что « » выиграет все оставшиеся матчи – и он на это способен, разумеется.

Можем ли мы выигрывать футбольные матчи? Можем ли мы стать собой снова? Если мы сможем, то у нас будет хорошая возможность добиться чего-то действительно особенного. Если нет – значит, чемпионство заслужил кто-то другой.

Как нам к этому подойти? Со страхом провала или с волнением из-за возможного успеха. Я хочу преуспеть. Пока кто-нибудь не докажет, что я ошибаюсь, другого пути нет.

Мы уже добивались этого в прошлом. Давайте посмотрим. Я бы хотел, чтобы у нас был шанс в последнем туре, и тогда мы посмотрим, что можно сделать», – сказал главный тренер « ».