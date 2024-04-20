Клопп о погоне за «Сити»: «Может, «Ливерпуль» стал охотником в подходящий момент. Говорят, они выиграют все свои матчи, но если мы снова станем собой, то шанс добиться чего-то особенного будет»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп высказался о преследовании «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Может, мы стали охотниками в подходящий момент, кто знает. Мы провели свой матч и одним глазом следили за игрой «Арсенала»: «Ого, они проиграли!» Это немного смягчает ситуацию, но люди говорят, что «Манчестер Сити» выиграет все оставшиеся матчи – и он на это способен, разумеется.

Можем ли мы выигрывать футбольные матчи? Можем ли мы стать собой снова? Если мы сможем, то у нас будет хорошая возможность добиться чего-то действительно особенного. Если нет – значит, чемпионство заслужил кто-то другой.

Как нам к этому подойти? Со страхом провала или с волнением из-за возможного успеха. Я хочу преуспеть. Пока кто-нибудь не докажет, что я ошибаюсь, другого пути нет.

Мы уже добивались этого в прошлом. Давайте посмотрим. Я бы хотел, чтобы у нас был шанс в последнем туре, и тогда мы посмотрим, что можно сделать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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9 комментариев
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Ответ Axs Men
Вполне может Ливерпуль взять АПЛ. Смотрю матч с Челси,, такой Сити потеряет очки и не раз. Видно что вылет из ЛЧ подпортил настроение
Судейки помогут, Оливер пример
+13
-1
+12
Вполне может Ливерпуль взять АПЛ. Смотрю матч с Челси,, такой Сити потеряет очки и не раз. Видно что вылет из ЛЧ подпортил настроение
+8
0
+8
Какой же Клопп мечтательный
+6
0
+6
Ответ Mihail0910
Какой же Клопп мечтательный
С языка снял))
+3
0
+3
Да поздняк уже метаться... Сити дважды за оставшиеся туры не оступится.
+3
-1
+2
В последнее время Арсенал перестал быть перспективным.
Но время перестроится ещё есть.
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Ответ AvluvRhoadesLeal
Судейки помогут, Оливер пример
Ну тогда нормально
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Ключевое слово « если»
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Учитывая опыт предыдущих чемпионских гонок, Ливерпуль выдаст великолепный отрезок в конце сезона, а Сити несколько раз будет на грани поражения, но в нужные моменты кто-нибудь забьёт лучший гол в карьере с дистанции в 40 метров или соперник, идеально оборонявшийся весь матч, безвольно упустит победу за несколько минут. В итоге чемпионство Сити с преимуществом в 1-2 очка. Хотелось бы верить, что я ошибаюсь, но верится с трудом.
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