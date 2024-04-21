ЦСКА о слухах про увольнение Федотова: «Кто-то всегда пытается поймать хайп после поражений. Не стоит думать, что у них прямая связь с Гинером»
Кирилл Брейдо высказался о слухах в отношении Владимира Федотова.
Ранее появилась информация, что ЦСКА уволит Федотова, если клуб не попадет в тройку по итогам сезона.
В субботу ЦСКА уступил «Ахмату» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.
«После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп, будь то «Евро-футбол», Legalbet или другие специализирующиеся на этом издания. Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России с 37 очками. Отставание от первой тройки – 4 очка.