ЦСКА о слухах про увольнение Федотова: «Кто-то всегда пытается поймать хайп после поражений. Не стоит думать, что у них прямая связь с Гинером»

Кирилл Брейдо высказался о слухах в отношении Владимира Федотова.

Ранее появилась информация, что ЦСКА уволит , если клуб не попадет в тройку по итогам сезона.



В субботу ЦСКА уступил «Ахмату» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп, будь то «Евро-футбол», Legalbet или другие специализирующиеся на этом издания. Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России с 37 очками. Отставание от первой тройки – 4 очка.