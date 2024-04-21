ЦСКА о слухах про увольнение Федотова: «Кто-то всегда пытается поймать хайп после поражений. Не стоит думать, что у них прямая связь с Гинером»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Владимир Федотов Спорт-Экспресс Кирилл Брейдо Футбол

Кирилл Брейдо высказался о слухах в отношении Владимира Федотова.

Ранее появилась информация, что ЦСКА уволит Федотова, если клуб не попадет в тройку по итогам сезона.
 
В субботу ЦСКА уступил «Ахмату» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп, будь то «Евро-футбол», Legalbet или другие специализирующиеся на этом издания. Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России с 37 очками. Отставание от первой тройки – 4 очка.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но уволить его пора. Футбола никакого, прогресса у молодых никакого, на продажу никого не растим. Только Абос и то себя сам сделал.
+5
-1
+4
Да сразу было ясно что вброс, чего объясняться то? Всем понятно было.
+6
-3
+3
Надеюсь это не слухи
+4
-1
+3
На 3 место были бы шансы только если бы победили Ахмат. Теперь шансов нет. И Спартак, и Зенит ЦСКА не победит. В пятерке бы остались с такой игрой.
+4
-1
+3
Алло это Володька! Вы там вообще 3 место собираетесь занимать?
+2
0
+2
Федотов когда слухи появляются всегда увольняют….
+3
-2
+1
Медина в огне, пиши по собственному😏
+2
-1
+1
Единственная хорошая новость из стана ЦСКА за долгие месяцы, а вы ее берете и так обламываете…
0
0
0
Ответ Клирик
Да сразу было ясно что вброс, чего объясняться то? Всем понятно было.
Если ты не виноват - то ты не будешь оправдываться.Так что теперь больше вопросов,а вброс ли это был.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий