«Краснодар» чаще всех попадал в каркас ворот в этом сезоне – 13 раз. У «Динамо» – 12, у «Зенита» и «Локо» – по 9

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Ахмат Оренбург Краснодар Джон Кордоба Мурад Мусаев Футбол

Игроки «Краснодара» 13 раз попали в каркас ворот соперника в этом сезоне Мир РПЛ.

Команда под руководством Мурада Мусаева принимает «Факел»(0:0, перерыв) в матче 25-го тура РПЛ. 

В одном из эпизодов первого тайма форвард хозяев Джон Кордоба из вратарской попал в перекладину ворот «Факела». 

Таким образом, игроки «Краснодара» 13 раз попали в каркас ворот соперника в нынешнем сезоне Мир РПЛ – больше остальных клубов. 

На втором месте по этому показателю – «Динамо» (12), третье место делят «Ахмат» и «Оренбург» (по 11), пятое место разделили «Зенит» и «Локомотив» – по 9 попаданий в каркас ворот соперника. 

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7 комментариев
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Надо бы какой-то приз отдельный по этому поводу придумать. "Золотая штанга", например. И торжественно вручать. Потешная, но позитивная движуха может получиться ;)
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Ой, а давайте четыре попадания в каркас засчитывать как один гол!? Ребята же старались :-)))
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Порадоваться? Попереживать.Дял чего эти данные?
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Ответ Чётко_как_чечётка
Надо целую церемонию проводить по окончанию сезона с различными номинациями, в том числе и шутливыми. Есть же звания лучший тренер, игрок, судья сезона. Или в нечётные года проводить матч сборной РПЛ против сборной ФНЛ или другого чемпионата.
Типа того. Это привлечет внимание публики. Выступление звезд эстрады. И чтоб награды вручали всякие известные артисты и юмористы.
Еще возможные номинации:
"В облака" - за самый необъяснимый промах по пустым воротам.
"Я - пас". За самый крутой пас чужому игроку, приведший к голы. Тут зенитовец Алип, кстати, один из главных претендентов ))
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Ответ Карл_Иваныч
Ой, а давайте четыре попадания в каркас засчитывать как один гол!? Ребята же старались :-)))
Ну если 4 попадания за 1 игру, то было бы интересно)
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Ответ Циник Петербургский
Надо бы какой-то приз отдельный по этому поводу придумать. "Золотая штанга", например. И торжественно вручать. Потешная, но позитивная движуха может получиться ;)
Надо целую церемонию проводить по окончанию сезона с различными номинациями, в том числе и шутливыми. Есть же звания лучший тренер, игрок, судья сезона.
Или в нечётные года проводить матч сборной РПЛ против сборной ФНЛ или другого чемпионата.
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