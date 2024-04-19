«Краснодар» чаще всех попадал в каркас ворот в этом сезоне – 13 раз. У «Динамо» – 12, у «Зенита» и «Локо» – по 9

Игроки «Краснодара» 13 раз попали в каркас ворот соперника в этом сезоне Мир РПЛ.

Команда под руководством Мурада Мусаева принимает «Факел»(0:0, перерыв) в матче 25-го тура РПЛ.

В одном из эпизодов первого тайма форвард хозяев Джон Кордоба из вратарской попал в перекладину ворот «Факела».

Таким образом, игроки «Краснодара» 13 раз попали в каркас ворот соперника в нынешнем сезоне Мир РПЛ – больше остальных клубов.

На втором месте по этому показателю – «Динамо» (12), третье место делят «Ахмат» и «Оренбург» (по 11), пятое место разделили «Зенит» и «Локомотив» – по 9 попаданий в каркас ворот соперника.