«Краснодар» чаще всех попадал в каркас ворот в этом сезоне – 13 раз. У «Динамо» – 12, у «Зенита» и «Локо» – по 9
Игроки «Краснодара» 13 раз попали в каркас ворот соперника в этом сезоне Мир РПЛ.
Команда под руководством Мурада Мусаева принимает «Факел»(0:0, перерыв) в матче 25-го тура РПЛ.
В одном из эпизодов первого тайма форвард хозяев Джон Кордоба из вратарской попал в перекладину ворот «Факела».
Таким образом, игроки «Краснодара» 13 раз попали в каркас ворот соперника в нынешнем сезоне Мир РПЛ – больше остальных клубов.
На втором месте по этому показателю – «Динамо» (12), третье место делят «Ахмат» и «Оренбург» (по 11), пятое место разделили «Зенит» и «Локомотив» – по 9 попаданий в каркас ворот соперника.
Еще возможные номинации:
"В облака" - за самый необъяснимый промах по пустым воротам.
"Я - пас". За самый крутой пас чужому игроку, приведший к голы. Тут зенитовец Алип, кстати, один из главных претендентов ))
Или в нечётные года проводить матч сборной РПЛ против сборной ФНЛ или другого чемпионата.