Президент «Интера»: «Индзаги – настоящий подарок. Мы останемся в клубе и продолжим побеждать»

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что он и Симоне Индзаги останутся в клубе.

«За последние семь лет, что мы владеем « », ходили разные слухи. Мы выиграли шесть трофеев и будем продолжать бороться и побеждать. Я президент клуба, и, пока я являюсь его владельцем, мы будем стараться одерживать победы.

– настоящий подарок для меня, он дает стабильность, и нет никаких сомнений в том, что мы продолжим работать вместе.

Я очень горжусь своей командой и невероятно счастлив быть президентом этого клуба», – заявил в разговоре со Sky Sport F1.

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