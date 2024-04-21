Президент «Интера»: «Индзаги – настоящий подарок. Мы останемся в клубе и продолжим побеждать»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Стивен Чжан Футбол

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что он и Симоне Индзаги останутся в клубе.

«За последние семь лет, что мы владеем «Интером», ходили разные слухи. Мы выиграли шесть трофеев и будем продолжать бороться и побеждать. Я президент клуба, и, пока я являюсь его владельцем, мы будем стараться одерживать победы.

Индзаги – настоящий подарок для меня, он дает стабильность, и нет никаких сомнений в том, что мы продолжим работать вместе.

Я очень горжусь своей командой и невероятно счастлив быть президентом этого клуба», – заявил Чжан в разговоре со Sky Sport F1.

«Интер» на 14 очков опережает «Милан» перед дерби. Команда Индзаги станет чемпионом при победе

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7 комментариев
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Как так быстро Индзаги удалось заменить Конте , реальное чудо . Помню когда еще лукаку тогда продали хотя новому тренеру обещали что он останется . Браво 👏
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Ответ <Inter>
продайте клуб уже наконец. Индзаги же это крайне удачная находка Маротты. Никто не думал, что он так спрогрессирует вместе с командой
Не знаю. Лично я не сомневался в Симоне. Виден был хороший специалист
+1
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+1
Ответ <Inter>
продайте клуб уже наконец. Индзаги же это крайне удачная находка Маротты. Никто не думал, что он так спрогрессирует вместе с командой
Да что вам все так не нравится в управлении клубом?) Прочитал вчера ваши комментарии - прогнозируете что через год-два будет финансовый крах. Но так же писали и пару лет назад - при этом никакого краха на данный момент нет
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Ответ TaR
Да что вам все так не нравится в управлении клубом?) Прочитал вчера ваши комментарии - прогнозируете что через год-два будет финансовый крах. Но так же писали и пару лет назад - при этом никакого краха на данный момент нет
То что клуб вгоняют в долги с невероятной скоростью. 3 года назад брали кредит на 275 млн, а теперь с процентами должны почти 400 млн, которые владельцы не способны выплатить. Для погашения этого долга берется новый займ под ещё более высокий процент. Что же мне не нравится в этой схеме?
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Ответ NuevoCinemaParadiso
Не знаю. Лично я не сомневался в Симоне. Виден был хороший специалист
Изначально думал, что он просто удержит клуб на определенном уровне, а Симоне смог заставить команду сделать шаг вперёд при ограниченных ресурсах
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