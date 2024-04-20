Президент «Интера» получит новый кредит на 400 млн евро, чтобы закрыть старый. Чжан сохранит контроль над клубом
Президент «Интера» получит новый многомиллионный кредит, чтобы закрыть старый.
Ранее появилась информация, что президент «Интера» Стивен Чжан планирует взять 3-летний кредит на 400 миллионов евро, чтобы рассчитаться с американским фондом Oaktree, в залоге которого находятся акции клуба.
Sky Sports сообщает подробности сделки: американский фонд Pimco готов предоставить кредит президенту «нерадзурри» для погашения долга перед Oaktree. Это позволит Чжану сохранить контроль над клубом и после 20 мая, когда истекает срок погашения более чем 350-миллионного кредита, предоставленного Oaktree.
Условия нового кредита – 400 миллионов евро на три года. Завершение сделки может занять 15-20 дней. Отмечается, что Чжан готов к сотрудничеству с Pimco.
Финал ЛЕ, финал ЛЧ, кубки и скудетто - все при Чжане.
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ну тогда это действительно проблема, и Интер, рано или поздно, перейдет американским владельцам
это ж рефинансирование, а там не только % можно снизить, но и возможны ништяки по срокам и размерам выплат. смотря как договоришься.
Это абсолютно не отменяет того факта, что клуб был с долгами и без результатов, а сейчас они хотя бы есть. Как и стабильное участие в ЛЧ.
С учетом того как грамотно идет усиление и продажа игроков, искренне верю что у Чжана есть план как выправить ситуацию.