Президент «Интера» получит новый кредит на 400 млн евро, чтобы закрыть старый. Чжан сохранит контроль над клубом

Президент «Интера» получит новый многомиллионный кредит, чтобы закрыть старый.

Ранее появилась информация, что президент « » планирует взять 3-летний кредит на 400 миллионов евро, чтобы рассчитаться с американским фондом Oaktree, в залоге которого находятся акции клуба.

сообщает подробности сделки: американский фонд Pimco готов предоставить кредит президенту «нерадзурри» для погашения долга перед Oaktree. Это позволит Чжану сохранить контроль над клубом и после 20 мая, когда истекает срок погашения более чем 350-миллионного кредита, предоставленного Oaktree.

Условия нового кредита – 400 миллионов евро на три года. Завершение сделки может занять 15-20 дней. Отмечается, что Чжан готов к сотрудничеству с Pimco.