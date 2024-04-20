Президент «Интера» получит новый кредит на 400 млн евро, чтобы закрыть старый. Чжан сохранит контроль над клубом

Теги Интер серия А Италия бизнес Sky Sports деньги Стивен Чжан Футбол

Президент «Интера» получит новый многомиллионный кредит, чтобы закрыть старый.

Ранее появилась информация, что президент «Интера» Стивен Чжан планирует взять 3-летний кредит на 400 миллионов евро, чтобы рассчитаться с американским фондом Oaktree, в залоге которого находятся акции клуба.

Sky Sports сообщает подробности сделки: американский фонд Pimco готов предоставить кредит президенту «нерадзурри» для погашения долга перед Oaktree. Это позволит Чжану сохранить контроль над клубом и после 20 мая, когда истекает срок погашения более чем 350-миллионного кредита, предоставленного Oaktree.

Условия нового кредита – 400 миллионов евро на три года. Завершение сделки может занять 15-20 дней. Отмечается, что Чжан готов к сотрудничеству с Pimco.

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32 комментария
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Лапорта 2:0
+25
-9
+16
Ответ Фарид Харисов
Он вроде и брал клуб в кредитах, у Интера все было ещё хуже. Могу ошибаться конечно.
Да а что тут ошибаться если до Чжана Интер на шестых местах прозябал и ЛЧ лет 8 только по телевизору смотрел?

Финал ЛЕ, финал ЛЧ, кубки и скудетто - все при Чжане.

Моратти отдавал руины азиатскому балбесу Тохиру. Тот устроил эпоху Скелотто, Рокки и тд
+9
-1
+8
"Богатый Папа, Бедный Папа"
+9
-2
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
Лапорта 2:0
Он вроде и брал клуб в кредитах, у Интера все было ещё хуже. Могу ошибаться конечно.
+12
-5
+7
Ответ Фарид Харисов
Он вроде и брал клуб в кредитах, у Интера все было ещё хуже. Могу ошибаться конечно.
Он их приумножил после покупки клуба
+8
-2
+6
в перекредитовании нет ничего плохого, покуда ты в состоянии обслуживать долг
+7
-3
+4
Ответ Любезный Коссутий
в перекредитовании нет ничего плохого, покуда ты в состоянии обслуживать долг
так проценты растут, а клуб не смог оплатить предыдущий долг. Просто оттягивание неизбежного в надежде, что кто-то купит за большие деньги
+6
-2
+4
Ответ Любезный Коссутий
а с чего ты решил, что % растут? другой фонд может дать бОльшую сумму под тот же %, или даже меньше. это ж рефинансирование, а там не только % можно снизить, но и возможны ништяки по срокам и размерам выплат. смотря как договоришься.
Чжаны уже год не могут договориться с крупнейшими фондами из-за того, что клуб не в состоянии обслуживать свой предыдущий займ. Сейчас поджимают сроки, так как к середине мая нужно выплатить займ или китайцам придется расстаться с клубом. Время не на стороне Чжанов и у них нет возможности диктовать условия при получении нового кредита. С высокой долей вероятности условия хуже предыдущего займа, но им сейчас он нужен, чтобы у них появилось время для продажи клуба
+4
-1
+3
Ответ Любезный Коссутий
тогда он не в состоянии регулярно оплачивать по счетам, и это другая история. я эту кухню не знаю. ну тогда это действительно проблема, и Интер, рано или поздно, перейдет американским владельцам
так новый займ это просто попытка выиграть время для продажи клуба. Нет никаких шансов, что Интер сможет безболезненно обслуживать новый займ со стороны китайцев. Будет продолжаться продажу лидеров и попытки заменить их на рынке свободных агентов. Только такой вариант не может работать постоянно и по итогу будет серьезная просадка в результатах
+2
0
+2
взял кредит погасить кредит. скоро про рычаги базарить будет
+3
-1
+2
Ответ TaR
Да а что тут ошибаться если до Чжана Интер на шестых местах прозябал и ЛЧ лет 8 только по телевизору смотрел? Финал ЛЕ, финал ЛЧ, кубки и скудетто - все при Чжане. Моратти отдавал руины азиатскому балбесу Тохиру. Тот устроил эпоху Скелотто, Рокки и тд
А как же долги?
+2
0
+2
грустные новости. Была надежда на смену владельца, а теперь придётся дальше смотреть на продажу лидеров
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Попытка пойти по пути семьи Глейзеров, которые купили МЮ под залог акций МЮ.
Ни разу нет. Просто начались проблемы, когда власти Китая запретили вывозить деньги из страны
+2
-1
+1
Ответ Любезный Коссутий
в перекредитовании нет ничего плохого, покуда ты в состоянии обслуживать долг
Если понадобилось перекредитование, возможны несколько вариантов, хороший среди них только тот, что проект вышел на расчетный денежный поток, но появились явныевозможности ещё больше этот поток увеличивать за счёт дополнительных инвестиций, поэтому нет свободных средств для погашения. Остальные варианты не очень хороши, это как минимум ошибка в начальном прогнозировании и попытка вырулить в ситуации, когда проект пока что идёт недостаточно прибыльно.
+1
0
+1
Ответ <Inter>
Чжаны уже год не могут договориться с крупнейшими фондами из-за того, что клуб не в состоянии обслуживать свой предыдущий займ. Сейчас поджимают сроки, так как к середине мая нужно выплатить займ или китайцам придется расстаться с клубом. Время не на стороне Чжанов и у них нет возможности диктовать условия при получении нового кредита. С высокой долей вероятности условия хуже предыдущего займа, но им сейчас он нужен, чтобы у них появилось время для продажи клуба
Интеру кранты?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Лапорта 2:0
Лапорта из долгов и нищеты клуб вытаскивает, а этот загоняет
+3
-3
0
Ответ Клименко
Интеру кранты?
если не найдется покупатель, то лично я в ближайшие годы ничего хорошего не жду. Так или иначе будет продолжаться продажа лидеров, а всегда удачно подписывать топов невозможно. Нельзя думать, что всегда будешь находить игроков вроде Мхитаряна, который в 34 года будет лучшим полузащитником финалиста лиги чемпионов
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Ответ Антон Фалафель
Прям как среднестатистический житель России.
По себе судишь?
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Ответ TaR
Да они и при Тохире были. Что-то около 400 млн. А всего остального при нем не было.
Когда он продавал клуб долгов уже практически не было. Всё вернулось в ковидный сезон, когда китайцы повесили нынешний кредит на клуб
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0
0
Ответ Любезный Коссутий
а с чего ты решил, что % растут? другой фонд может дать бОльшую сумму под тот же %, или даже меньше. это ж рефинансирование, а там не только % можно снизить, но и возможны ништяки по срокам и размерам выплат. смотря как договоришься.
Рыночная экономика, без возрастания процентов в долг никто денежку не даст
0
0
0
Ответ <Inter>
Чжаны уже год не могут договориться с крупнейшими фондами из-за того, что клуб не в состоянии обслуживать свой предыдущий займ. Сейчас поджимают сроки, так как к середине мая нужно выплатить займ или китайцам придется расстаться с клубом. Время не на стороне Чжанов и у них нет возможности диктовать условия при получении нового кредита. С высокой долей вероятности условия хуже предыдущего займа, но им сейчас он нужен, чтобы у них появилось время для продажи клуба
тогда он не в состоянии регулярно оплачивать по счетам, и это другая история. я эту кухню не знаю.
ну тогда это действительно проблема, и Интер, рано или поздно, перейдет американским владельцам
0
0
0
Ответ <Inter>
так проценты растут, а клуб не смог оплатить предыдущий долг. Просто оттягивание неизбежного в надежде, что кто-то купит за большие деньги
а с чего ты решил, что % растут? другой фонд может дать бОльшую сумму под тот же %, или даже меньше.
это ж рефинансирование, а там не только % можно снизить, но и возможны ништяки по срокам и размерам выплат. смотря как договоришься.
+2
-2
0
Ну так Тохир и продал последнюю часть в виде 31% акций в начале 2019 года. Кто ж мог представить что будет через год.

Это абсолютно не отменяет того факта, что клуб был с долгами и без результатов, а сейчас они хотя бы есть. Как и стабильное участие в ЛЧ.

С учетом того как грамотно идет усиление и продажа игроков, искренне верю что у Чжана есть план как выправить ситуацию.
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Да они и при Тохире были. Что-то около 400 млн. А всего остального при нем не было.
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МФО в Италии работают не хуже отечественных, вечная кабала обеспечена!…….👌
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Попытка пойти по пути семьи Глейзеров, которые купили МЮ под залог акций МЮ.
+1
-1
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Ворочают чужим баблом, а строят из себя нереально крутых бизнесменов
+4
-4
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