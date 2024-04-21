Георгий Черданцев: «Ростов» победит «Спартак» – 3:1. Карпин будет мотивирован»
Георгий Черданцев сделал прогноз на исход матча «Ростов» – «Спартак».
«Спартак» сегодня сыграет в гостях с «Ростовом» в 25-м туре Мир РПЛ. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 20:30 по московскому времени.
– «Ростов» на своем поле, Карпин будет мотивирован – выиграет.
– А с каким счетом?
– Ну не знаю, 3:1.
– «Ростов» выиграет 3:1?
– 3:1, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Черданцев.
Так Валера во всех матчах мотивирован на победу.
Или Жора недвусмысленно намекает на что-то иное?