Георгий Черданцев: «Ростов» победит «Спартак» – 3:1. Карпин будет мотивирован»

Георгий Черданцев сделал прогноз на исход матча «Ростов» – «Спартак».

« » сегодня сыграет в гостях с «Ростовом» в 25-м туре Мир . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 20:30 по московскому времени.

– « » на своем поле, будет мотивирован – выиграет.

– А с каким счетом?

– Ну не знаю, 3:1.

– «Ростов» выиграет 3:1?

– 3:1, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» .