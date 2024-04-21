Георгий Черданцев: «Ростов» победит «Спартак» – 3:1. Карпин будет мотивирован»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Георгий Черданцев Матч ТВ Сергей Егоров журналист Футбол

Георгий Черданцев сделал прогноз на исход матча «Ростов» – «Спартак».

«Спартак» сегодня сыграет в гостях с «Ростовом» в 25-м туре Мир РПЛ. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 20:30 по московскому времени.

– «Ростов» на своем поле, Карпин будет мотивирован – выиграет.

– А с каким счетом?

– Ну не знаю, 3:1.

– «Ростов» выиграет 3:1?

– 3:1, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Черданцев.

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46 комментариев
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После слов Черданцева, Ростов может не выходить . Спартак победит😁😁😁
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Поставлю сегодня соточку на Спартак, хотя можно и квартиру с машиной нести после таких прогнозов.
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Можно уже поздравлять Спартак с победой!
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+17
Ответ Galaktika
Поставлю сегодня соточку на Спартак, хотя можно и квартиру с машиной нести после таких прогнозов.
Он не просто сказал, что Ростов выиграет, а 3-1. А значит будет 1-3)
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Ответ Миндовг
Комментарий удален модератором
Написал челик на русском на русском сайте. Не в ту дверь зашел?
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Гениальный Жора🤣🤣🤣
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Спартак с победой!)
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Раз Джордж дал такой прогноз, Спартак, значит как минимум не проиграет
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Спасибо, Жора. Теперь я спокоен за Спартак.
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надеюсь не он будет коментировать, а то опять без звука смотреть придётся!
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Ответ Юрий Фролов
надеюсь не он будет коментировать, а то опять без звука смотреть придётся!
Как сообщает телеграм-канал «Матч Премьер», на главном матче тура «Ростов» - «Спартак» отработает Константин Генич.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Раз в год и палка стреляет.
Жора бьёт без промахов!
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Продажный чердак отрабатывает свои 30 питерских серебренников.
+4
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"...Карпин будет мотивирован..."
Так Валера во всех матчах мотивирован на победу.
Или Жора недвусмысленно намекает на что-то иное?
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Кто такой Черданцев?
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А в итоге Спартак выиграл 1:5 хыы
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Георгий Перданцев. Ты также хреново прогноз даёшь, как и комментируешь.
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Не возражаю!
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Ответ Сергей Авсеенко
Спасибо, Жора. Теперь я спокоен за Спартак.
Жора, почаще предсказывай поражение Спартаку.
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Ответ Bul.Bul
Жаль, похоронил Ростов
Ну и кто меня тут минусил?
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Ответ Galaktika
Поставлю сегодня соточку на Спартак, хотя можно и квартиру с машиной нести после таких прогнозов.
Ну вот зря не понес
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Ответ Дядя Боря
Спартак надо ставить на место.......5-6.
рот сильно раскрыл?
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Ответ Galaktika
Поставлю сегодня соточку на Спартак, хотя можно и квартиру с машиной нести после таких прогнозов.
Комментарий удален модератором
Ответ Oboronosposobnost
Жора бьёт без промахов!
Не, было пару раз, когда он правильный прогноз давал.
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Ответ Рука Дзюбы на шляпе Боярского
Максимум 7, а по факту пердив.
только не прячься
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Ответ Grishin Nikita
После слов Черданцева, Ростов может не выходить . Спартак победит😁😁😁
Раз в год и палка стреляет.
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Жора опять лоханулся
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Когда зашел почитать новости после матча и уже знаешь счет
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Гений!
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Ипотека сделал этот матч)
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