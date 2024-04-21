Александр Мостовой: «Спартак» ничем не уступает «Ростову». Шансы – 50 на 50»

Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Ростов».

«Спартак» сегодня сыграет в гостях с «Ростовом» в 25-м туре Мир . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 20:30 по московскому времени.

«Ростов» сейчас выглядит неплохо, но фаворита в этой игре нет. « » вообще ничем не уступает « ».

Жду очень равный матч, все может быть. За «Ростов» будут свои трибуны. Шансы равны – 50 на 50», – сказал бывший хавбек красно-белых .