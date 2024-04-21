Александр Мостовой: «Спартак» ничем не уступает «Ростову». Шансы – 50 на 50»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Ростов».

«Спартак» сегодня сыграет в гостях с «Ростовом» в 25-м туре Мир РПЛ. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 20:30 по московскому времени.

«Ростов» сейчас выглядит неплохо, но фаворита в этой игре нет. «Спартак» вообще ничем не уступает «Ростову».

Жду очень равный матч, все может быть. За «Ростов» будут свои трибуны. Шансы равны – 50 на 50», – сказал бывший хавбек красно-белых Мостовой.

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19 комментариев
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"Спартак ничем не уступает Ростову"? С учётом разницы в бюджетах и стоимости составов это полный провал🤦‍♀️
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Только у Ростова есть нормальный тренер.
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+7
21.04.2024 - фиксируем ту самую грань между "вернулись править" и "Спартак ни в чем не уступает Ростову"
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ростову удачи и в чемпионате и в кубке
+6
0
+6
в принципе, приоритеты расставлены верно...
Спартак, он как Ростов... только из Москвы
+7
-3
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Ответ .ru
в принципе, приоритеты расставлены верно... Спартак, он как Ростов... только из Москвы
и не на Дону, а на дне
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Глубокая аналитика. Место в тренерском штабе Юрана все ближе
+4
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+2
Карпин так не считает)
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В Ростове тренер есть
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Ответ Vatikan
ни слова про абаскаля ?🤔
Настораживает, что то пошло не так.
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Без Абаскаля котировки резко пошли вверх)
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Карпин лучше чеканит чем Слишкович, так что у Ростова больше шансов выиграть 😅
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ни слова про абаскаля ?🤔
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Ростов сейчас гораздо стабильнее, чем был раньше и выдаёт сумасшедшую весну. А Спартак не понятно, что из себя представляет сегодня. Не буду удивлён, если Ростов обыграет Спартак.
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Как же Мостовой не любит Карпина... 50/50-говоришь. Может и ничья будет, мяч же круглый. Но объективно Ростов сейчас по игре сильнее. Хотелось бы, чтобы Мостового поставили главным тренером в Спартак и увидеть с каким треском он оттуда вылетит, не уйдёт, а именно вылетит! Победу Ростову!
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