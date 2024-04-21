Александр Мостовой: «Спартак» ничем не уступает «Ростову». Шансы – 50 на 50»
Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Ростов».
«Спартак» сегодня сыграет в гостях с «Ростовом» в 25-м туре Мир РПЛ. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 20:30 по московскому времени.
«Ростов» сейчас выглядит неплохо, но фаворита в этой игре нет. «Спартак» вообще ничем не уступает «Ростову».
Жду очень равный матч, все может быть. За «Ростов» будут свои трибуны. Шансы равны – 50 на 50», – сказал бывший хавбек красно-белых Мостовой.
Спартак, он как Ростов... только из Москвы