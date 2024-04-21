Бернарду о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Несправедливо и неприемлемо. FA наплевать на здоровье игроков. Мы представляем Англию в Европе, на это нужно обращать внимание»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Футбольная ассоциация Англии Бернарду Силва календарь Футбол

Бернарду Силва высказал претензии FA по поводу расписания матчей.

Вчера «Манчестер Сити» встречался с «Челси» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли». Португалец забил единственный гол в матче, обеспечивший команде проход в финал турнира.

Игра состоялась через 3 дня после матча «Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов, где команды отыграли дополнительное время и провели серию пенальти (1:1, 3:4 по пенальти).

«Условия не были равными, потому что Футбольная ассоциация (FA) не дала нам время на восстановление, что, по-моему, совершенно неразумно.

Я говорю об этом, потому что мы победили. Если бы мы не выиграли, я бы не стал, потому что не люблю искать оправдания, считаю неприемлемым, что нам пришлось играть [в субботу].

Это слишком. Мы провели 120 минут на поле меньше, чем три дня [назад], и нам пришлось играть против команды, которой не надо было никуда ехать, потому что они из Лондона. У них было пять дней, чтобы подготовиться к нашей игре.

Нет никаких оправданий тому, что игра состоялась не в воскресенье. Вся наша команда считает, что это неприемлемо.

Похоже, им наплевать, потому что мы говорили об этом много раз. Дело не в желании быть фаворитами, а в здоровье. У меня не все в порядке. Скажу честно, я чувствовал боль в левом бедре и правой икре. Это несправедливо по отношению к «Манчестер Сити», к нам всем.

Я говорю о «Манчестер Сити» из нашего личного опыта. Возможно, другие клубы тоже прошли через это. FA следует уделять больше внимания этим деталям.

Мы представляем Англию на европейских соревнованиях, и для этой страны и других английских клубов важно пройти квалификацию в Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций. Поэтому им нужно обратить на это больше внимания», – заявил полузащитник после матча.

Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»

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10 комментариев
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Не справедливо то, что вам пенку не поставили 100%.
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Ответ k.m
За такие деньги 5 дней по 8 часов бегать так должен без перерыва
А потом такие же как Вы недовольны, что матч получился не зрелищным из-за того, что у команды нет просто сил. Или купив заранее долгожданный билет на матч, чтобы посмотреть на своего любимого игрока/команду, увидеть, что Ваши любимый игрок или несколько травмированы.
+10
-5
+5
"Нет никаких оправданий тому, что игра состоялась не в воскресенье."

Ну как сказать, Уэмбли один, а полуфинала два.
+3
-1
+2
Ответ onsigne
"Нет никаких оправданий тому, что игра состоялась не в воскресенье." Ну как сказать, Уэмбли один, а полуфинала два.
Могли бы отдать субботнее время не играющим в еврокубках ковентри с юнайтед
+1
0
+1
За такие деньги 5 дней по 8 часов бегать так должен без перерыва
+3
-3
0
Ответ corazon blanco
А потом такие же как Вы недовольны, что матч получился не зрелищным из-за того, что у команды нет просто сил. Или купив заранее долгожданный билет на матч, чтобы посмотреть на своего любимого игрока/команду, увидеть, что Ваши любимый игрок или несколько травмированы.
всему есть предел, но те кто говорит что они получают больше денег но деньги тебе не дадут силой, если будешь играть каждый 3 дня...
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Ответ k.m
За такие деньги 5 дней по 8 часов бегать так должен без перерыва
За такие деньги, лол...
Офигиваю от того, что такие, как вы не понимают очевидное
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Ответ azt3c14
Почему на это жалуется только МС и ЛФК?АМ,Реал,Бавария,БД,ПСЖ,Арсенал точно также играют через 3-4 дня после матча ЛЧ
Потому что:

Совет директоров LFP сегодня опубликовал очередные изменения в календаре. Благодаря проходу «Марселя» в полуфинал Лиги Европы и проходу «ПСЖ» в полуфинал Лиги Чемпионов, LFP переносит две встречи 32-го тура Лиги 1.

Ла Лига удовлетворила просьбу мадридского «Реала» о переносе матча 33-го тура с «Реалом Сосьедад» с 27 на 26 апреля с целью лучше подготовиться к первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится 30 апреля.
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