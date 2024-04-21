Бернарду о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Несправедливо и неприемлемо. FA наплевать на здоровье игроков. Мы представляем Англию в Европе, на это нужно обращать внимание»

Бернарду Силва высказал претензии FA по поводу расписания матчей.

Вчера «Манчестер Сити» встречался с « » в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли». Португалец забил единственный гол в матче, обеспечивший команде проход в финал турнира.

Игра состоялась через 3 дня после матча «Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов, где команды отыграли дополнительное время и провели серию пенальти (1:1, 3:4 по пенальти).

«Условия не были равными, потому что ассоциация (FA) не дала нам время на восстановление, что, по-моему, совершенно неразумно.

Я говорю об этом, потому что мы победили. Если бы мы не выиграли, я бы не стал, потому что не люблю искать оправдания, считаю неприемлемым, что нам пришлось играть [в субботу].

Это слишком. Мы провели 120 минут на поле меньше, чем три дня [назад], и нам пришлось играть против команды, которой не надо было никуда ехать, потому что они из Лондона. У них было пять дней, чтобы подготовиться к нашей игре.

Нет никаких оправданий тому, что игра состоялась не в воскресенье. Вся наша команда считает, что это неприемлемо.

Похоже, им наплевать, потому что мы говорили об этом много раз. Дело не в желании быть фаворитами, а в здоровье. У меня не все в порядке. Скажу честно, я чувствовал боль в левом бедре и правой икре. Это несправедливо по отношению к «Манчестер Сити», к нам всем.

Я говорю о « » из нашего личного опыта. Возможно, другие клубы тоже прошли через это. FA следует уделять больше внимания этим деталям.

Мы представляем Англию на европейских соревнованиях, и для этой страны и других английских клубов важно пройти квалификацию в Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций. Поэтому им нужно обратить на это больше внимания», – заявил полузащитник после матча.

Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»