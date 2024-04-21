Пиоли о вылете «Милана» от «Ромы»: «За грех самонадеянности мы дорого заплатили»

Стефано Пиоли объяснил вылет «Милана» из Лиги Европы самонадеянностью.

В первом матче 1/4 финала «россонери» уступили «Роме» дома со счетом 0:1, а в ответной игре – 1:2, несмотря на то, что более 60 минут играли в большинстве.

«С «Ромой» были два более сбалансированных матча, чем вы думаете. Мы били больше. В конце сезона я все оценю.

Команда должна играть не ради меня, а ради клуба, фанатов. Завтра, в дерби с «Интером», важен результат, а не .

Я все еще могу отдавать все силы «Милану», как и в первый день, когда я столкнулся с очень большими ожиданиями и трудностями.

Может быть, это был грех самонадеянности – думать, что « » не сможет поставить нас в затруднительное положение. Это наша ошибка, и мы дорого заплатили за нее», – сказал главный тренер « » Пиоли.