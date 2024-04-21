Пиоли о вылете «Милана» от «Ромы»: «За грех самонадеянности мы дорого заплатили»

Теги Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Стефано Пиоли объяснил вылет «Милана» из Лиги Европы самонадеянностью.

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «россонери» уступили «Роме» дома со счетом 0:1, а в ответной игре – 1:2, несмотря на то, что более 60 минут играли в большинстве.

«С «Ромой» были два более сбалансированных матча, чем вы думаете. Мы били больше. В конце сезона я все оценю.

Команда должна играть не ради меня, а ради клуба, фанатов. Завтра, в дерби с «Интером», важен результат, а не Пиоли.

Я все еще могу отдавать все силы «Милану», как и в первый день, когда я столкнулся с очень большими ожиданиями и трудностями.

Может быть, это был грех самонадеянности – думать, что «Рома» не сможет поставить нас в затруднительное положение. Это наша ошибка, и мы дорого заплатили за нее», – сказал главный тренер «Милана» Пиоли.

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12 комментариев
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А кто должен контролировать и мотивировать игроков, если не тренер? А если тренер, то зачем он такой нужен?

Если что, то Пиоли - самый успешный тренер Милана после Аллегри, без вопросов. Но, возможно, с этой командой ему уже не по пути.
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Обидно от того, что второй год подряд вылет от итальянского клуба при откровенно слабой, безвольной нашей игре. Хотя мы знаем, что могут.

P. S. Наполи мы переиграли полностью. Это не было случайностью, временным помутнением или типа того.
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Он и сейчас себя выше Ромы ставит. А Рома нанесёт Байеру 1 поражение в сезоне
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Ни в одном его интервью нет ни слова о своих решениях по тактике или составу. Признавать собственные ошибки - не про него
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70+ минут "Милан" играл в большинстве, но сподобился только на один забитый гол.
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Посмотрим, что скажет завтра, когда Интер в очередной раз изнасилует нас. Тоже про сбалансированную задвинет или что Интера не было в штрафной первые 4 минуты скажет небось
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Ответ Ящик пива
Пёля никому не нужен будет после того,как его выкинут в конце сезона,как собаку. Я имею в виду клубам уровня выше Вероны или Фиорентины) Хотя из фиалок его выгоняли уже.
Ну Наполи какой может позвать его, но очевидно, как был тренером, которого увольняли почти каждый сезон, так остался. Ему повезло, что в Милан он попал при Монкаде, Мальдини, Златане
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Ответ Клименко
Ну Наполи какой может позвать его, но очевидно, как был тренером, которого увольняли почти каждый сезон, так остался. Ему повезло, что в Милан он попал при Монкаде, Мальдини, Златане
Наполи может,как раз привычные ему места занимать,8-10) Наполи это калиф на час,команда-однодневка. Что этот сезон и доказывает,с великой куичой,на которую грызуны наяривают с визгом)
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