Пиоли о вылете «Милана» от «Ромы»: «За грех самонадеянности мы дорого заплатили»
Стефано Пиоли объяснил вылет «Милана» из Лиги Европы самонадеянностью.
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «россонери» уступили «Роме» дома со счетом 0:1, а в ответной игре – 1:2, несмотря на то, что более 60 минут играли в большинстве.
«С «Ромой» были два более сбалансированных матча, чем вы думаете. Мы били больше. В конце сезона я все оценю.
Команда должна играть не ради меня, а ради клуба, фанатов. Завтра, в дерби с «Интером», важен результат, а не Пиоли.
Я все еще могу отдавать все силы «Милану», как и в первый день, когда я столкнулся с очень большими ожиданиями и трудностями.
Может быть, это был грех самонадеянности – думать, что «Рома» не сможет поставить нас в затруднительное положение. Это наша ошибка, и мы дорого заплатили за нее», – сказал главный тренер «Милана» Пиоли.
Если что, то Пиоли - самый успешный тренер Милана после Аллегри, без вопросов. Но, возможно, с этой командой ему уже не по пути.
P. S. Наполи мы переиграли полностью. Это не было случайностью, временным помутнением или типа того.