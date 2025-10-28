  • Спортс
  Депутат Свищев: «Россия легко бы провела Евро-2032 вместо Италии. Мы готовы, но готова ли Европа? А так очевидно, что российские стадионы одни из лучших в мире»
14

Депутат Свищев: «Россия легко бы провела Евро-2032 вместо Италии. Мы готовы, но готова ли Европа? А так очевидно, что российские стадионы одни из лучших в мире»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о России и проведении Евро-2032.

Ранее английский таблоид Daily Mail опубликовал статью о том, что Россия якобы подала заявку на проведение турнира вместо Италии.

Публикация основывалась на реплике президента РФС Александра Дюкова, ответившего на вопрос о том, готова ли Россия принять Евро-2032: «Россия всегда готова». Позже в организации сообщили, что заявка была подана еще 2022 году. 

«Россия легко бы провела Евро-2032 вместо Италии. Все помнят, как наша страны провела мировое футбольное первенство в 2018 году и Олимпийские игры в Сочи в 2014-м.

Однако, я предлагаю к этой новости отнестись с некоторой иронией. Да, мы готовы провести любой крупный международный турнир, но готова ли к этому Европа?

А так очевидно, что российские стадионы на сегодняшний день являются одними из лучших в мире, у нас потрясающая инфраструктура. Посмотрим, что будет», – сообщил депутат Государственной думы. 

Глава FIGC Гравина: «Италия рискует лишиться Евро-2032. За 15 лет мы обновили 6 стадионов, Франция – 12, Турция – 33. Нам нужны современные арены и поддержка правительства»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
