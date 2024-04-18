Тюкавин о «Динамо» в РПЛ: «Продолжаем бороться. Догнать «Зенит» будет трудно, но когда было легко?»
Константин Тюкавин ответил на вопросы журналистов после матча в Кубке России.
После победы над «Оренбургом» (4:2) в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вышел в смешанную зону в очках в черной оправе.
– Можно ли назвать игру «Динамо» такой же модной, как вы сейчас?
– Конечно, можно!
– Как теперь оцените шансы «Динамо» выиграть Кубок России?
– Посмотрим. Пока не знаю.
– Многие говорили и о чемпионских амбициях «Динамо»...
– Это вы говорили о чемпионских амбициях. Мы продолжаем бороться. Не снимаемся с чемпионата. Да, догнать «Зенит» будет трудно. Но когда было легко? – сказал Тюкавин.
с такой игрой Спартак бы не догнать..
Кстати!
Зенит единственная в истории команда в Мире, вратаря которой пьяный болельщик выгнал с поля и сам встал в ворота. И ведь стоял же🤣🤣🤣, даже милиция его не трогала.
Кратный обладатель Кубка страны. Вы где были все эти годы ? А сейчас воспряли духом . Лучше посмотри в интернете на 500 человек болельщиков на матче Зенита и успокойся.