Тюкавин о «Динамо» в РПЛ: «Продолжаем бороться. Догнать «Зенит» будет трудно, но когда было легко?»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва стиль Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин ответил на вопросы журналистов после матча в Кубке России.

После победы над «Оренбургом» (4:2) в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вышел в смешанную зону в очках в черной оправе. 

Можно ли назвать игру «Динамо» такой же модной, как вы сейчас?

– Конечно, можно!

Как теперь оцените шансы «Динамо» выиграть Кубок России?

– Посмотрим. Пока не знаю.

Многие говорили и о чемпионских амбициях «Динамо»...

– Это вы говорили о чемпионских амбициях. Мы продолжаем бороться. Не снимаемся с чемпионата. Да, догнать «Зенит» будет трудно. Но когда было легко? – сказал Тюкавин.

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44 комментария
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Хватит уже нести бред когда у команды совершенно игры нет надо играть в футбол а не в догонялки...
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Продажа Тюкавина в любой клуб РПЛ будет настоящим и чистым предательством всего динамовского движения и всех динамовских болельщиков по всей стране. А желание Тюкавина понятно. Он же не может сказать , что обосремся в следующей игре. Зенит не догнать и тут кривить душой не стоит. Зацепиться бы за медали.
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догоняй не догоняй все равно получишь....
с такой игрой Спартак бы не догнать..
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Привет , Игорь . Тоже слышал эту историю. Было и такое . А сейчас им палец в рот не клади )).
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Ответ КЕША
Я сам был на матче Зенита когда там было 500 человек . Какие еще вопросы ? Все данные есть в протоколах матчей .
500 много, было и 198 зрителей.
Кстати!
Зенит единственная в истории команда в Мире, вратаря которой пьяный болельщик выгнал с поля и сам встал в ворота. И ведь стоял же🤣🤣🤣, даже милиция его не трогала.
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Где был Зенит , когда Динамо 11 раз было чемпионом ? Вы без Газпрома 10 лет плавали по пердивам и вторым лигам . Вы с последнего места первой лиги упали во вторую . Дважды Зенит распоряжением министерства Спорта поднимали из первой лиги в высшую не по спортивному принципу в 1967 и в 1992 годах. Машинку купи закатную . Без Газпрома вы вообще никто. Динамо конкурировало в союзные годы с лучшими клубами СССР - Динамо Киев , Шахтер Донецк , Днепр, Динамо Тбилиси , а не с Тамбовом и Оренбургом . Динамо Москвы первый финалист европейских кубков , 11 кратный чемпион страны и 10
Кратный обладатель Кубка страны. Вы где были все эти годы ? А сейчас воспряли духом . Лучше посмотри в интернете на 500 человек болельщиков на матче Зенита и успокойся.
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Ответ КЕША
Привет , Игорь . Тоже слышал эту историю. Было и такое . А сейчас им палец в рот не клади )).
Классическая история jumped-up pantry boys, благодаря шальным деньгам почувствовавших себя хозяевами жизни.))
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Вася ты даже историю своего клуба знаешь хуже меня в разы. Четыре динамовца олимпийские чемпионы 1988 года . Что-то я не припомню игроков Зенита ни в какой сборной страны. Больше смайликов - это твой уровень .
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Из грязи в князи проще говоря.
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Ох пустозвоны.
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Ответ justbored
Зато все эти 500 человек в интернете, ты что. Кого хочешь заминусуют))
Это точно и даже не обсуждается .
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Ответ Сергей Вераксо
🤣🤣🤣🤡👍
Я сам был на матче Зенита когда там было 500 человек . Какие еще вопросы ? Все данные есть в протоколах матчей .
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Ответ КЕША
Из грязи в князи проще говоря.
Precisely.
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Ответ justbored
Как же они с подачи Андрюшки А. помешались на Костике. Папа, ну купи, папа.))
*такой коллективный Ромулька Р.
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Ответ КЕША
Где был Зенит , когда Динамо 11 раз было чемпионом ? Вы без Газпрома 10 лет плавали по пердивам и вторым лигам . Вы с последнего места первой лиги упали во вторую . Дважды Зенит распоряжением министерства Спорта поднимали из первой лиги в высшую не по спортивному принципу в 1967 и в 1992 годах. Машинку купи закатную . Без Газпрома вы вообще никто. Динамо конкурировало в союзные годы с лучшими клубами СССР - Динамо Киев , Шахтер Донецк , Днепр, Динамо Тбилиси , а не с Тамбовом и Оренбургом . Динамо Москвы первый финалист европейских кубков , 11 кратный чемпион страны и 10 Кратный обладатель Кубка страны. Вы где были все эти годы ? А сейчас воспряли духом . Лучше посмотри в интернете на 500 человек болельщиков на матче Зенита и успокойся.
Зато все эти 500 человек в интернете, ты что. Кого хочешь заминусуют))
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Ответ Magic13
Ахахах, знатно подгораешь😅
Все эмоции уходят на теннис в данный. Но продолжай жить фантазиями))
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Ответ justbored
Комментарий удален модератором
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Ответ Magic13
Рано или поздно все заканчивается. Это кто из тех кто от вас перешёл в европейский клуб взял хоть 1 титул?😅😅😅 Захарян?😅😅😅
Комментарий удален модератором
Ответ justbored
Ваши тоже однажды пылью покроются, но наслаждайтесь моментом. А Тюкавину наверняка хочется титул какой-то из топ-лиг и Еврокубок (который в обозримом никому из российских не светит).
Не издевайся над ним так . Там истерика . Я боюсь , что потом сложно будет остановить. Когда Колыванов и Кирьяков играли в Италии и Германии, Зенит из первой лиги не вылезал.
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Ответ justbored
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Magic13
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Ответ justbored
Хватит европейских грандов-то из себя изображать, народ потешать. Покупайте - миллионов за 25. Нападающих высокого класса мы всегда умели взращивать. А вы всё в чужой огород пялитесь ))
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Ответ justbored
на свои соцпособия собрались покупать что ли?))
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Ответ Magic13
Тюкавин будет играть в Зените! Зачем ему играть в клубе бестрофейнике? Динамо в сравнении с Зенитом уг!
на свои соцпособия собрались покупать что ли?))
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Ответ Виталик Украинский
Переход игроков из клуба в клуб нормальная распространённая практика в мировом футболе. Не понимаю псевдопатриотических соплей по этому поводу. Не надо забывать что уход любого ведущего игрока, это шанс молодому перспективному заявить о себе. Новые Кокорины всегда где-то на подходе, ждут когда Тюкавины дадут им шанс.
Это у тебя сопли. А я болельщик Динамо с 1968 года. Кончились те времена , когда у нищего Динамо за полтора миллиона рублей уводили футболистов,
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Два вратаря мешки с дерьмом, два клоуна, каждый раз чего то отчебучат, защиты нет от слова совсем, ну пижон Смолов в придачу, какая гонка за чемпионство
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Нам-то не гони, борец😀
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