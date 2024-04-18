Тюкавин о «Динамо» в РПЛ: «Продолжаем бороться. Догнать «Зенит» будет трудно, но когда было легко?»

Константин Тюкавин ответил на вопросы журналистов после матча в Кубке России.

После победы над «Оренбургом» (4:2) в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России нападающий «Динамо» вышел в смешанную зону в очках в черной оправе.

– Можно ли назвать игру « » такой же модной, как вы сейчас?

– Конечно, можно!

– Как теперь оцените шансы «Динамо» выиграть Кубок России?

– Посмотрим. Пока не знаю.

– Многие говорили и о чемпионских амбициях «Динамо»...

– Это вы говорили о чемпионских амбициях. Мы продолжаем бороться. Не снимаемся с чемпионата. Да, догнать « » будет трудно. Но когда было легко? – сказал Тюкавин.