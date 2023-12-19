43 российских судьи вошли в список ФИФА на 2024-й. Они смогут работать на международных матчах

43 российских арбитра вошли в список ФИФА на 2024 год.

Эти судьи смогут обслуживать международные матчи в следующем году. По сравнению с предыдущим годом квота россиян увеличена с 42 до 43 человек.

Судьи

Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), (2022), (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), (2009), (2023), Артем Любимов (2023), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (впервые).

Ассистенты судьи

Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Егор Болховитин (2019), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (впервые), Андрей Образко (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (впервые).

Видеоарбитры

(2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Владимир Москалев (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (впервые).

Судьи по мини-футболу

Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Григорий Зеленцов (2012), Владимир Кадыков (2012), Илья Погонин (впервые).

Судьи по пляжному футболу

Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).

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