43 российских судьи вошли в список ФИФА на 2024-й. Они смогут работать на международных матчах

Теги премьер-лига Россия ФИФА судьи Владислав Безбородов Сергей Карасев Евгений Турбин Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Павел Шадыханов Владимир Москалев Кирилл Левников Евгений Кукуляк Артем Любимов Вера Опейкина Футбол

43 российских арбитра вошли в список ФИФА на 2024 год.

Эти судьи смогут обслуживать международные матчи в следующем году. По сравнению с предыдущим годом квота россиян увеличена с 42 до 43 человек.

Судьи

Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Владислав Безбородов (2009), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (впервые).

Ассистенты судьи

Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Егор Болховитин (2019), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (впервые), Андрей Образко (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (впервые).

Видеоарбитры

Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Владимир Москалев (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (впервые).

Судьи по мини-футболу

Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Григорий Зеленцов (2012), Владимир Кадыков (2012), Илья Погонин (впервые).

Судьи по пляжному футболу

Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).

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4 комментария
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Ответ ddddan 2
азиатская лч наверное
Мешкова и казарцева самих судить нужно.
+4
0
+4
Какие международные матчи в нынешних условиях это понятно.
+1
-1
0
БезБ нельзя ставить на матчи команд в красно-белой форме. Это очевидная помощь
0
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Ответ And-Rover
Какие международные матчи в нынешних условиях это понятно.
азиатская лч наверное
0
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