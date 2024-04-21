Израильский футболист, потерявший ногу из-за атаки ХАМАС, сыграет за сборную ампутантов вместе с солдатами на Евро во Франции

Израильский футболист, потерявший ногу из-за ХАМАС, играет за сборную ампутантов.

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 34 000 палестинцев.

В результате атаки ХАМАС профессиональный израильский футболист Бен Биньямин потерял правую ногу.

«Когда я очнулся, понял, что проведу остаток жизни в инвалидной коляске», – сказал 29-летний мужчина.

Однако он стал футболистом сборной Израиля для людей с ампутированными конечностями, за которую также выступают солдаты.

В составе команды Биньямин отправится на чемпионат Европы для ампутантов, который пройдет в июне во Франции. В турнире примут участие 16 команд.

Отметим, что в командах ампутантов играют по шесть полевых игроков, у которых отсутствует нижняя конечность; они играют на костылях и без протезов. В каждой команде есть вратарь с отсутствующей верхней конечностью.