Израильский футболист, потерявший ногу из-за атаки ХАМАС, сыграет за сборную ампутантов вместе с солдатами на Евро во Франции

Теги происшествия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Сборная Палестины по футболу Футбол

Израильский футболист, потерявший ногу из-за ХАМАС, играет за сборную ампутантов.

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 34 000 палестинцев.

В результате атаки ХАМАС профессиональный израильский футболист Бен Биньямин потерял правую ногу.

«Когда я очнулся, понял, что проведу остаток жизни в инвалидной коляске», – сказал 29-летний мужчина.

Однако он стал футболистом сборной Израиля для людей с ампутированными конечностями, за которую также выступают солдаты.

В составе команды Биньямин отправится на чемпионат Европы для ампутантов, который пройдет в июне во Франции. В турнире примут участие 16 команд.

Отметим, что в командах ампутантов играют по шесть полевых игроков, у которых отсутствует нижняя конечность; они играют на костылях и без протезов. В каждой команде есть вратарь с отсутствующей верхней конечностью.

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5 комментариев
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Ответ T622222
А самое страшное что простым людям войны не нужны - это государство и религия, опиум для народа и после этого вместо трат наших же бабок на созидание они нас же на войну отправляют и делают инвалидами (
И даже больше скажу - ещё удачно на этой войне обогощаются, пока мирные люди гибнут. И это касается всех сторон без исключения
+3
0
+3
Жаль что-то много мирных умирают
+2
0
+2
Ампутантов? Что за слово такое? Ампутант. Это как мутант прям. Ужасное название для людей лишившихся конечностей.
+10
-8
+2
А самое страшное что простым людям войны не нужны - это государство и религия, опиум для народа и после этого вместо трат наших же бабок на созидание они нас же на войну отправляют и делают инвалидами (
+6
-4
+2
Комментарий удален модератором
молодец! Удачи ему и здоровья! И пусть остаётся позитивным, не смотря ни на что!
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