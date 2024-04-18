Вопрос об отстранении Израиля по просьбе Палестины рассмотрят на конгрессе ФИФА в мае
ФИФА рассмотрит вопрос об отстранении Израиля.
Как сообщает Sky News, на следующем заседании конгресса ФИФА, которое пройдет Бангкоке 17 мая, будет рассмотрен вопрос об отстранении израильских команд от международного футбола.
С таким предложением выступила Федерация футбола Палестины. Она призвала федерации футбола разных стран ввести санкции в отношении Израиля из-за атак на футбольную инфраструктуру в Секторе Газа и гибели людей, связанных с палестинским футболом, в ходе конфликта.
Да они могут пачками мирняк резать на видео, им ничего не будет)
Потому что «Сукин сын, но наш сукин сын!»
Только вот беда. Иран ответил так, что нет поводов для коллективных ответных действий.
Да не, бред какой-то
Да не, бред какой-то.
Все как обычно , ничего нового