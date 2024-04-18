Вопрос об отстранении Израиля по просьбе Палестины рассмотрят на конгрессе ФИФА в мае

ФИФА рассмотрит вопрос об отстранении Израиля.

Как сообщает Sky News, на следующем заседании конгресса , которое пройдет Бангкоке 17 мая, будет рассмотрен вопрос об отстранении израильских команд от международного футбола.

С таким предложением выступила Федерация футбола . Она призвала федерации футбола разных стран ввести санкции в отношении Израиля из-за атак на футбольную инфраструктуру в Секторе Газа и гибели людей, связанных с палестинским футболом, в ходе конфликта.