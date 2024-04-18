Вопрос об отстранении Израиля по просьбе Палестины рассмотрят на конгрессе ФИФА в мае

Теги ФИФА сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Федерация футбола Израиля Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

ФИФА рассмотрит вопрос об отстранении Израиля.

Как сообщает Sky News, на следующем заседании конгресса ФИФА, которое пройдет Бангкоке 17 мая, будет рассмотрен вопрос об отстранении израильских команд от международного футбола. 

С таким предложением выступила Федерация футбола Палестины. Она призвала федерации футбола разных стран ввести санкции в отношении Израиля из-за атак на футбольную инфраструктуру в Секторе Газа и гибели людей, связанных с палестинским футболом, в ходе конфликта. 

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47 комментариев
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До сих пор не могу понять, зачем Израиль нанёс удары ракетами, по дипломатическому посольству Ирана. К чему эта эскалация, не поймёшь этих евреев.
+85
-9
+76
Ответ Cristiano Ronaldo
До сих пор не могу понять, зачем Израиль нанёс удары ракетами, по дипломатическому посольству Ирана. К чему эта эскалация, не поймёшь этих евреев.
Нападают на Сирию регулярно , но весь якобы цивилизованный мир , это игнорит знатно
+76
-8
+68
Чтобы щенков США отстранили?

Да они могут пачками мирняк резать на видео, им ничего не будет)

Потому что «Сукин сын, но наш сукин сын!»
+53
-12
+41
Ответ Cristiano Ronaldo
Не отстранят. Если в предыдущие войны их не отстраняли, а переводили в другие федерации, то сейчас тем более не тронут.
Сейчас на их счету 15к убитых детей, раньше они убивали около 100-150 ежегодно поэтому особое внимание не привлкали.
+30
-9
+21
Ответ dmitryGoose
Потому что т.н. «цивилизованный» мир людей с темным оттенком кожи за людей не очень считает и не наказывает за их уничтожение
Сирийцы белые, как европеоиды. Самые белые из арабов, даже белее израильтян.
+11
0
+11
Только футбольные?
+15
-8
+7
Не отстранят. Если в предыдущие войны их не отстраняли, а переводили в другие федерации, то сейчас тем более не тронут.
+7
-2
+5
Скорее гора на раке свистнет
+5
-1
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
До сих пор не могу понять, зачем Израиль нанёс удары ракетами, по дипломатическому посольству Ирана. К чему эта эскалация, не поймёшь этих евреев.
да там никто толком логики найти не может. прикол в том что Израиль уже давно почувствовал что может делать "что хочет", вот и делает, зная что наказаний никаких не будет со стороны "мирового сообщества"
+7
-3
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
До сих пор не могу понять, зачем Израиль нанёс удары ракетами, по дипломатическому посольству Ирана. К чему эта эскалация, не поймёшь этих евреев.
Всё просто. После резни в Газе имидж Израиля в мире сильно подмочен. А удар по Иранскому консульству в Дамаске это попытка спровоцировать Иран на ответные жесткие действия чтобы в глазах всего мира Израиль выглядел жертвой. После этого западные страны скопом бомбят Иран и спасают бедный Израиль от второго Холокоста. Про Газу все забывают. Занавес.
Только вот беда. Иран ответил так, что нет поводов для коллективных ответных действий.
+12
-8
+4
Ответ Youzhny23
Нападают на Сирию регулярно , но весь якобы цивилизованный мир , это игнорит знатно
Там он и воюют с иранскими прокси, а тут логики в их действиях нет никаких.
+3
0
+3
Ответ Michael Sh
Кого интересует мнение мелких арабских террористов. Могут с этой бумажкой бежать к своим иранским корешам и лошади из мида и им ныть, а цивилизованный мир на вас всегда будет смотреть как на приматов.
хамасовцы могут с талибами и хуситами вместе в футбол играть или с шиитскими фанатиками) как вариант, они в фифа лишние
+4
-1
+3
Ответ Michael Sh
Кого интересует мнение мелких арабских террористов. Могут с этой бумажкой бежать к своим иранским корешам и лошади из мида и им ныть, а цивилизованный мир на вас всегда будет смотреть как на приматов.
Знаешь почему Рим был завоёван варварами и разграблен? Да потому, что римляне так же думали про варваров.
+6
-3
+3
Ответ Amalfitano
А может Израилю признать право палестинцев на создание своего государства в пределах границ обозначенными ООН в 1948-м году? Да не, бред какой-то.
А может исключить из доктрины хамас пунктик уничтожение евреев?
Да не, бред какой-то
+10
-7
+3
Никто не отстранит. Сами себя что ли отстранят?
+4
-2
+2
А чего только Израиль то? В мире что, воюют 3-5 стран всего что ли?
+2
0
+2
Ответ Nikolay Kavcic
А может Ирану и ее шестеркам стоит признать право Израиля на существование? Да не, бред какой-то
А может Израилю признать право палестинцев на создание своего государства в пределах границ обозначенными ООН в 1948-м году?
Да не, бред какой-то.
+9
-7
+2
Ответ natetinain
иван иваныч, вы бы хотели, чтобы у наших иранских братушек было ядерное оружие?
Почему израиль может позволить себе иметь ядерное оружие а Иран нет?
+5
-3
+2
Двойные стандарты в действии .
Все как обычно , ничего нового
+1
0
+1
Ответ Youzhny23
Нападают на Сирию регулярно , но весь якобы цивилизованный мир , это игнорит знатно
Потому что т.н. «цивилизованный» мир людей с темным оттенком кожи за людей не очень считает и не наказывает за их уничтожение
+3
-2
+1
Ответ Amalfitano
Всё просто. После резни в Газе имидж Израиля в мире сильно подмочен. А удар по Иранскому консульству в Дамаске это попытка спровоцировать Иран на ответные жесткие действия чтобы в глазах всего мира Израиль выглядел жертвой. После этого западные страны скопом бомбят Иран и спасают бедный Израиль от второго Холокоста. Про Газу все забывают. Занавес. Только вот беда. Иран ответил так, что нет поводов для коллективных ответных действий.
Иран никак не ответил. Пустили салюты и все.
+2
-1
+1
Счас, ага.
+1
0
+1
А как то, чего не существует, может о чем-то просить?
0
0
0
Строго будет отказано.
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
До сих пор не могу понять, зачем Израиль нанёс удары ракетами, по дипломатическому посольству Ирана. К чему эта эскалация, не поймёшь этих евреев.
Для плюсов написал? Или просто дальше носа не видишь?
+2
-2
0
Ответ Nikolay Kavcic
А может исключить из доктрины хамас пунктик уничтожение евреев? Да не, бред какой-то
Ну может тогда Израилю стоит прекратить убивать мирных жителей?
+1
-1
0
Ответ natetinain
иван иваныч, вы бы хотели, чтобы у наших иранских братушек было ядерное оружие?
вы разве не знаете, что для израиля это весьма важный вопрос. жизненно важный. и он в значительной степени определяет его политику. а вам действительно 83 годика? ну тогда вас этот смешной вопрос уже может и не волновать.
+2
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Результат рассмотрения известен заранее. Порция этодругина
0
0
0
Не это другое
0
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Торопятся-то как
+2
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