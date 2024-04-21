За Тапсоба следят 3 топ-клуба. Летом защитником «Байера» интересовались «МЮ» и «Тоттенхэм»

Эдмонд Тапсоба по-прежнему привлекает внимание на трансферном рынке.

Сегодня скауты трех топ-клубов Европы будут просматривать центрального защитника « » в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, прошлым летом 25-летним игроком сборной Буркина Фасо серьезно интересовались « » и « ».