За Тапсоба следят 3 топ-клуба. Летом защитником «Байера» интересовались «МЮ» и «Тоттенхэм»

Теги Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Эдмонд Тапсоба Футбол

Эдмонд Тапсоба по-прежнему привлекает внимание на трансферном рынке.

Сегодня скауты трех топ-клубов Европы будут просматривать центрального защитника «Байера» в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, прошлым летом 25-летним игроком сборной Буркина Фасо серьезно интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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24 комментария
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Следи за Тапсобой! Будь осторожен!
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Ответ Lucky Z
Байер сам сейчас топ-клуб. Зачем уходить из мегауспешного проекта в условный МЮ или Тоттенхэм? Уверен, что они еще скажут свое слово в ЛЧ в следущем сезоне, и возможно это одна из главных причин, почему Хаби Алонсо остался.
Деньги и пиар. Байер уже в следующем сезоне может сбавить, а АПЛ и контракт с МЮ/ТТХ будут долгими
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Ответ RealJon
да ничего не будет с составом. думаете Алонсо решился остаться без каких либо гапантии сохранении состава? Ролфес не дурак, игроков можно продать и через сезон за те же суммы
Через сезон за те же суммы - совсем не факт. Думаю пара игроков уйдет летом совершенно точно. Скорее вопрос замены. Ну и да, все же продать пару человек и распродать весь состав - не одно и тоже.
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Байер сам сейчас топ-клуб. Зачем уходить из мегауспешного проекта в условный МЮ или Тоттенхэм? Уверен, что они еще скажут свое слово в ЛЧ в следущем сезоне, и возможно это одна из главных причин, почему Хаби Алонсо остался.
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Ответ wyjhg6qhfc
Началась охота за Байером
не переживайте, ничего не началось, она уже давно идёт
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Ответ wyjhg6qhfc
Началась охота за Байером
да ничего не будет с составом. думаете Алонсо решился остаться без каких либо гапантии сохранении состава? Ролфес не дурак, игроков можно продать и через сезон за те же суммы
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+1
Ответ RealJon
да ничего не будет с составом. думаете Алонсо решился остаться без каких либо гапантии сохранении состава? Ролфес не дурак, игроков можно продать и через сезон за те же суммы
так и Алонсо не факт, что останется, если полкоманды разбежится
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Ответ RealJon
да ничего не будет с составом. думаете Алонсо решился остаться без каких либо гапантии сохранении состава? Ролфес не дурак, игроков можно продать и через сезон за те же суммы
Думаешь Ролфес может гарантировать что тот или другой игрок не захочет уйти когда ему сделает предложение условный Реал, Ливерпуль, Сити, МЮ или Арсенал? Мало того, что эти клубы куда солиднее, чем Байер в Бундеслиге, так они и зарплату предложат существенно больше, чем Байер
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Началась охота за Байером
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Ответ QWertY
Деньги и пиар. Байер уже в следующем сезоне может сбавить, а АПЛ и контракт с МЮ/ТТХ будут долгими
Мне кажется в этот проект стоить верить, тем более если сам являешься его неотъемлимой частью. Дело выбора конечно.
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Ответ Predator87
топ клубы отличает стабильность и выигрыш титулов.вот если байер будет стабильно выигрывать чемп германии тогда да,а так одно чемпионство не делает его топ клубом
Ага, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед клепают одно чемпионство за другим
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Ответ Lucky Z
Байер сам сейчас топ-клуб. Зачем уходить из мегауспешного проекта в условный МЮ или Тоттенхэм? Уверен, что они еще скажут свое слово в ЛЧ в следущем сезоне, и возможно это одна из главных причин, почему Хаби Алонсо остался.
Вы видимо не понимаете, как работает футбол
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Ответ DimaBayern
"Лучшая" лига мира во всей своей красе. А потом эти клоуны говорят, что Бундеслига - это лига фермеров, и их коронное - БАВАРИЯ ОСЛАБЛЯЕТ И ГРАБИТ КОНКУРЕНТОВ!
Всегда так было, Бавария обдирает БЛ, АПЛ обдирает весь мир
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Сезончик бы еще в Байере отбегать и в ЛЧ пошуметь с Алонсо. Впрочем его выбор, осуждать его за переход в АПЛ ради кучи бабла бессмысленно.
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Я с этим согласен, но разговор был не много про другое)
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Ответ Lucky Z
Байер сам сейчас топ-клуб. Зачем уходить из мегауспешного проекта в условный МЮ или Тоттенхэм? Уверен, что они еще скажут свое слово в ЛЧ в следущем сезоне, и возможно это одна из главных причин, почему Хаби Алонсо остался.
деньги
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Ответ Lucky Z
Мне кажется в этот проект стоить верить, тем более если сам являешься его неотъемлимой частью. Дело выбора конечно.
В проект будут верить если они сделают хотя двукратное увеличение зарплаты
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Ответ Lucky Z
Байер сам сейчас топ-клуб. Зачем уходить из мегауспешного проекта в условный МЮ или Тоттенхэм? Уверен, что они еще скажут свое слово в ЛЧ в следущем сезоне, и возможно это одна из главных причин, почему Хаби Алонсо остался.
топ клубы отличает стабильность и выигрыш титулов.вот если байер будет стабильно выигрывать чемп германии тогда да,а так одно чемпионство не делает его топ клубом
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-1
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Ответ Lucky Z
Байер сам сейчас топ-клуб. Зачем уходить из мегауспешного проекта в условный МЮ или Тоттенхэм? Уверен, что они еще скажут свое слово в ЛЧ в следущем сезоне, и возможно это одна из главных причин, почему Хаби Алонсо остался.
Ясень пень зарплата. У него сейчас з.п. 5млн € в год, минус налоги соответственно. Ему как минимум любой топ клуб предложит в два раза больше.
Зарплаты в МЮ у защитников
Варан 20.5млн
Магуайр 11.5млн
Лисандро 7,2млн
Линделоф 7,2млн
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Ответ Иван Меркушев
Интересно,а зачем ему идти на понижение? Байер,конечно, не Сити и не Реал,но до полуфинала ЛЧ может дойти.
Вы тоже, когда уходите в другую фирму с зп х2, считаете это понижением?
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