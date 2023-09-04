Тапсоба продлил контракт с «Байером» до 2028-го. Его хотели «МЮ» и «Тоттенхэм»

Теги Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Эдмонд Тапсоба Футбол

«Байер» продлил контракт с защитником Эдмондом Тапсоба.

Срок нового соглашения с центральным защитником рассчитан до 30 июня 2028 года. Тапсоба подписал контракт на минувших выходных, незадолго до отъезда в расположение сборной Буркина-Фасо. Предыдущий договор между «Байером» и Эдмондом был рассчитан до лета 2026 года.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, Тапсоба согласился подписать новый контракт с «Байером», несмотря на серьезный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Фото: bayer04.de

Тапсоба выступает за «Байер» с 2020 года, он перешел из «Витории Гимараэш».

Статистику 24-летнего защитника, который без замен провел все 3 матча Бундеслиги за леверкузенский клуб в этом сезоне, можно изучить здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Chistyakov
Байер прям молодцы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий