Тапсоба продлил контракт с «Байером» до 2028-го. Его хотели «МЮ» и «Тоттенхэм»
«Байер» продлил контракт с защитником Эдмондом Тапсоба.
Срок нового соглашения с центральным защитником рассчитан до 30 июня 2028 года. Тапсоба подписал контракт на минувших выходных, незадолго до отъезда в расположение сборной Буркина-Фасо. Предыдущий договор между «Байером» и Эдмондом был рассчитан до лета 2026 года.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, Тапсоба согласился подписать новый контракт с «Байером», несмотря на серьезный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».
Фото: bayer04.de
Тапсоба выступает за «Байер» с 2020 года, он перешел из «Витории Гимараэш».
Статистику 24-летнего защитника, который без замен провел все 3 матча Бундеслиги за леверкузенский клуб в этом сезоне, можно изучить здесь.
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