Тапсоба продлил контракт с «Байером» до 2028-го. Его хотели «МЮ» и «Тоттенхэм»

«Байер» продлил контракт с защитником Эдмондом Тапсоба.

Срок нового соглашения с центральным защитником рассчитан до 30 июня 2028 года. Тапсоба подписал контракт на минувших выходных, незадолго до отъезда в расположение сборной Буркина-Фасо. Предыдущий договор между « » и был рассчитан до лета 2026 года.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, Тапсоба согласился подписать новый контракт с «Байером», несмотря на серьезный интерес со стороны « » и « ».

Фото: bayer04.de

Тапсоба выступает за «Байер» с 2020 года, он перешел из «Витории Гимараэш».

Статистику 24-летнего защитника, который без замен провел все 3 матча Бундеслиги за леверкузенский клуб в этом сезоне, можно изучить здесь.

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