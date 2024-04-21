Эрик тен Хаг: «Отношусь к неудачам рационально. Я здесь для того, чтобы сделать «МЮ» лучше» 

Эрик тен Хаг рассказал о своем отношении к критике и неудачам.

После 32 матчей « » занимает в 7-е место. Сегодня манкунианцы сыграют с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

«Я не трачу энергию на то, чтобы понять, справедливо ко мне относятся или нет. Я знаю, чем мы занимаемся и для чего я здесь – брать трофеи и создавать экономическую ценность. И мы работаем над этим.

Во время этого процесса случаются неудачи, и я смотрю на это реалистично, отношусь к этому рационально. Я сосредоточен исключительно на своей команде – чтобы сделать ее лучше как в целом, так и каждого игрока в отдельности. Именно для этого я здесь и нахожусь», – сказал главный тренер «МЮ».