Эрик тен Хаг: «Отношусь к неудачам рационально. Я здесь для того, чтобы сделать «МЮ» лучше» 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал о своем отношении к критике и неудачам.

После 32 матчей «Манчестер Юнайтед» занимает в АПЛ 7-е место. Сегодня манкунианцы сыграют с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

«Я не трачу энергию на то, чтобы понять, справедливо ко мне относятся или нет. Я знаю, чем мы занимаемся и для чего я здесь – брать трофеи и создавать экономическую ценность. И мы работаем над этим.

Во время этого процесса случаются неудачи, и я смотрю на это реалистично, отношусь к этому рационально. Я сосредоточен исключительно на своей команде – чтобы сделать ее лучше как в целом, так и каждого игрока в отдельности. Именно для этого я здесь и нахожусь», – сказал главный тренер «МЮ».

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26 комментариев
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Ответ kaka10
Нужно делать как нужно. А как не нужно делать не нужно (с) Хаг
Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти!
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Держись Ковентри. Сегодня лысый настроен как никогда
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Нужно делать как нужно. А как не нужно делать не нужно (с) Хаг
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Отношусь к неудачам рационально: получаю за это деньги.
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ааа, хорошо, что уточнил, что он для того, чтобы сделать мю лучше. Просто многие убеждены, что он разваливает клуб
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верим в тебя, лысый! оставайся! надо поднять мю с колен
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Лысый аферюга
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Буду от души болеть за Боруссию в ЛЧ и лично за Санчо
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Лучше бы сказал: я устал, я ухожу
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Не пойму его как личность , мужику под соску лет , он обижается на молодых ребят . Тренер должен быть мудрым , а не обидчивым
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На спорте новостей про МЮ больше чем на оф сайте МЮ... Вы каждое предложение Хага разбиваете на отдельные темы? 🤦
Хоть бы раз написали про Борнмут и Солянке, или ТТХ и великий Постекоглу...
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+1
Ответ Jaxongir Shodiev
Буду от души болеть за Боруссию в ЛЧ и лично за Санчо
лучше за Забитцера - от затащил Санчо в полуфинал, не исключено, что и в финал сможет
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Ответ БолельщикСоСтажем
Лучше бы сказал: я устал, я ухожу
Ага, щаз
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Философ уровня Рианчо с претензией на уровень Саламыча.
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Ответ Любезный Коссутий
лучше за Забитцера - от затащил Санчо в полуфинал, не исключено, что и в финал сможет
кстати, лысик же не осталвил его, а захотел Амрабата, чтобы полировать лавку
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Экономической ценности трудно добиться, закупая Антоней по 100 млн, не играющих Маласий по 15 млн, и отпуская бесплатно пол-состава, состоящего из Роналдув, де Хей, Марсиалей и Варанов.
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хайть его легко, но я думая очередной финал в кубке Англии нам гарантирован второй год подряд, правда опять Рэш первый забьет и мы дальше пройграем, надеюсь я неправ
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Если ты здесь, чтобы делать клуб лучше, то уже уволился бы.
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посмотрим, как Хаг сегодня, с одним Макгавром, будет проходить Ковентри. если это чудо случится, то есть шанс, что к финалу поправится второй ЦЗ, хотя не исключено, что сломается и последний.
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Похоже лысый намерен зарубиться с Ковентри)))
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Этот шарлатан похлеще абаскаля будет
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да и с Лутоном легко не будет
это же мю
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