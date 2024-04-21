Эрик тен Хаг: «За 18 месяцев я лишь раз выпустил излюбленную команду. Когда столько травмированных, невозможно добиться желаемых результатов»
Эрик тен Хаг пожаловался на многочисленные травмы в «Манчестер Юнайтед».
«За 18 месяцев я ни разу не имел возможности выпустить на поле излюбленную команду, потому что игроки травмированы. Меня это беспокоит.
Хотя один раз это удалось: в домашнем матче против «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Это был единственный раз, когда у нас был полный состав и я мог выбрать свою команду. Во всех остальных матчах всегда приходилось учитывать такой аспект, как травмы. Это естественно для футбола, но не в таком количестве, как у нас.
Когда у тебя столько травмированных на ключевых позициях, невозможно добиваться желаемых результатов. Такова моя правда. У других правда может быть своя, но я не могу тратить силы на это», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Да, конечно АПЛ и Серия А разные турниры, но проблемы одинаковые. Кто-то умеет с ними справляться, а кто-то МЮ.
Ну, очевидно же, что ещё в сентябре футболисты ныли, что лысое ничтожество их беготней загоняло на предсезонке.
Но все же эксперты сказали "мужик, заставил этих бездарей поработать".
Ну вот.. поработали..
каземиро, варан и эриксен - свое уже отыграли, мю просто с радостью взял на себя их контракты.
смешно приводить их в пример
Когда у тебя старый опорник, который сильно сдал и центр поля ушатывают просто в хлам, где вынужден подчищать 18летний парнишка, который тоже первую половину сезона был травмирован
Когда в атаке у тебя суповой набор из депутата, который считает себя мессией и бьет из самых острых углов вообще не думая пасовать, и на левой фланге юноша вынужденно затыкает позицию, потому что остальные вообще мрак, и который так же в силу возврата пасы на основного нападающего на болте вертел.
Плюс ко всему этому миллион травм, состав меняется каждую игру и провальная игра от вратаря в первой части сезона
Я при всем желании не понимаю как из всего этого построить команду
Наверно есть великие тренеры, которые могли бы с этим справится, но этх явно не из таких.