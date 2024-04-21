Эрик тен Хаг: «За 18 месяцев я лишь раз выпустил излюбленную команду. Когда столько травмированных, невозможно добиться желаемых результатов»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Эрик тен Хаг Здоровье Футбол

Эрик тен Хаг пожаловался на многочисленные травмы в «Манчестер Юнайтед».

«За 18 месяцев я ни разу не имел возможности выпустить на поле излюбленную команду, потому что игроки травмированы. Меня это беспокоит.

Хотя один раз это удалось: в домашнем матче против «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Это был единственный раз, когда у нас был полный состав и я мог выбрать свою команду. Во всех остальных матчах всегда приходилось учитывать такой аспект, как травмы. Это естественно для футбола, но не в таком количестве, как у нас.

Когда у тебя столько травмированных на ключевых позициях, невозможно добиваться желаемых результатов. Такова моя правда. У других правда может быть своя, но я не могу тратить силы на это», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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37 комментариев
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Так игру достойную хотя бы можно показывать. Брайтон, Ньюкасл и тот же Ливерпуль с травмами продолжали играть в свой футбол
+13
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+9
Ответ PFC_ZENIT
У ЭТХ весь сезон нет ключевых игроков защиты, Мартинес весь год пропустил из-за травмы, причем не мышечной, аргентинца соперники ломали своими деревяхами. Шоу с Маласьей тоже решили на год в лазарете отдохнуть. В центре поля бардак, то Каземиро сломался и форму еле набирает, то Эриксен решил чередовать травмы с плохой формой. Линделеф, Варан, Эванс и Магваер парами в лазарет улетали зимой. В конце апреля на финишной прямой в команде только 1 живой ЦЗ - Магваер, а основа любой сильной команды надёжная оборона
У Реала тоже были почти все цз травмированы. И скамейки толком нет. Это не оправдание для большого клуба.
+9
-1
+8
Ответ Дедушкин самогон
О какой игре может быть речь, когда весь сезон травмированы два основных защитника (лича и шоу) на который держится весь выход из обороны в атаку Когда у тебя старый опорник, который сильно сдал и центр поля ушатывают просто в хлам, где вынужден подчищать 18летний парнишка, который тоже первую половину сезона был травмирован Когда в атаке у тебя суповой набор из депутата, который считает себя мессией и бьет из самых острых углов вообще не думая пасовать, и на левой фланге юноша вынужденно затыкает позицию, потому что остальные вообще мрак, и который так же в силу возврата пасы на основного нападающего на болте вертел. Плюс ко всему этому миллион травм, состав меняется каждую игру и провальная игра от вратаря в первой части сезона Я при всем желании не понимаю как из всего этого построить команду Наверно есть великие тренеры, которые могли бы с этим справится, но этх явно не из таких.
Милан столкнулся с такими же проблемами в этом сезоне. Да, чемп проиграли, но в лидерах остались и сохранили за собой 2 место.

Да, конечно АПЛ и Серия А разные турниры, но проблемы одинаковые. Кто-то умеет с ними справляться, а кто-то МЮ.
+6
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+5
Ответ Дедушкин самогон
О какой игре может быть речь, когда весь сезон травмированы два основных защитника (лича и шоу) на который держится весь выход из обороны в атаку Когда у тебя старый опорник, который сильно сдал и центр поля ушатывают просто в хлам, где вынужден подчищать 18летний парнишка, который тоже первую половину сезона был травмирован Когда в атаке у тебя суповой набор из депутата, который считает себя мессией и бьет из самых острых углов вообще не думая пасовать, и на левой фланге юноша вынужденно затыкает позицию, потому что остальные вообще мрак, и который так же в силу возврата пасы на основного нападающего на болте вертел. Плюс ко всему этому миллион травм, состав меняется каждую игру и провальная игра от вратаря в первой части сезона Я при всем желании не понимаю как из всего этого построить команду Наверно есть великие тренеры, которые могли бы с этим справится, но этх явно не из таких.
так при этх набрали весь этот суп за сумасшедшие деньги
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+4
Ответ Den-is
У Карло Анчелотти не было таких проблем как у МЮ
Не соглашусь, несколько месяцев без центра обороны играть приходилось из-за травм, плюс весь сезон без чистого форварда
+4
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В Реале травм не меньше. В Барселоне тоже.
+6
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этот позорник вообще не должен ничего говорить про травмы после того как Ливерпуль академией выиграл финал карабао купа
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+3
Ответ Андрей Анисимов
Расскажи об этом Карло Анчелотти))
Да и любому другому тренеру который борется за высокие места. Это обычная ситуация для футбола.
+4
-2
+2
Тут вот мем с гусем "а кто тренировки проводит, падла лысая?".
Ну, очевидно же, что ещё в сентябре футболисты ныли, что лысое ничтожество их беготней загоняло на предсезонке.
Но все же эксперты сказали "мужик, заставил этих бездарей поработать".
Ну вот.. поработали..
+2
0
+2
Ответ Amalfitano
Да и любому другому тренеру который борется за высокие места. Это обычная ситуация для футбола.
Видимо, Тен Хаг столкнулся с такой проблемой впервые, если жалуется
+2
0
+2
Чел в конец сезона хочет оправдаться что он не физрук 🤣🤣 и Сити проиграл мю потому что свои задачи решил на сезон !
+3
-2
+1
Ответ Mykytka
Милан столкнулся с такими же проблемами в этом сезоне. Да, чемп проиграли, но в лидерах остались и сохранили за собой 2 место. Да, конечно АПЛ и Серия А разные турниры, но проблемы одинаковые. Кто-то умеет с ними справляться, а кто-то МЮ.
у кого-то в соперниках мертвый ювентус и аталанта, а у кого-то апл
+1
0
+1
Это он что готовит публику к вылету от Ковентри? Иначе я не понимаю зачем такое говорить перед матчем на выбывание.
+3
-2
+1
С этим все понятно, зовите другого
+3
-2
+1
Ответ <Inter>
Так игру достойную хотя бы можно показывать. Брайтон, Ньюкасл и тот же Ливерпуль с травмами продолжали играть в свой футбол
У ЭТХ весь сезон нет ключевых игроков защиты, Мартинес весь год пропустил из-за травмы, причем не мышечной, аргентинца соперники ломали своими деревяхами. Шоу с Маласьей тоже решили на год в лазарете отдохнуть. В центре поля бардак, то Каземиро сломался и форму еле набирает, то Эриксен решил чередовать травмы с плохой формой. Линделеф, Варан, Эванс и Магваер парами в лазарет улетали зимой. В конце апреля на финишной прямой в команде только 1 живой ЦЗ - Магваер, а основа любой сильной команды надёжная оборона
+8
-7
+1
Ответ JuVero
Санчо слева, Роналду в цф и Магуайр в центре защиты))
Плохому танцору...
+3
-2
+1
Ответ Михаил Сафонов
В Реале травм не меньше. В Барселоне тоже.
Вот прям по 60? У МЮ именно столько на текущий момент в этом сезоне
+3
-2
+1
И из-за этого вы подписали доктора который Арсеналу угробил топовых игроков. Ну ок.
+1
0
+1
Ответ Михаил Сафонов
В Реале травм не меньше. В Барселоне тоже.
В Реале и Барсе прямо сейчас 5 травмированных на двоих. В МЮ 6 и, вы не поверите, все 6 - защитники: Шоу, Маласия, Линделеф, Мартинез, Варан, Эванс
0
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0
Ответ Mykytka
Милан столкнулся с такими же проблемами в этом сезоне. Да, чемп проиграли, но в лидерах остались и сохранили за собой 2 место. Да, конечно АПЛ и Серия А разные турниры, но проблемы одинаковые. Кто-то умеет с ними справляться, а кто-то МЮ.
Что ты несешь?! Сейчас бы сравнивать шефилды, лутоны и евертоны против непонятных сассуоло, фрозиноне, салернитану…. Сравнивать клубы АПЛ, которые получают за последнее место почти столько же, как за первое в серии А… Отличная логика, говорить что травмы для Милана такие же, как и для других клубов сталкивающихся с такими проблемами. Но ты не берешь в учет конкурентоспособность, не берешь в учет то, что динамика и интенсивность лиг разная. В серии А можно играть хоть молодежкой и ты не потеряешь в этом ничего. А попробуй сыграть так в АПЛ, тебя сотрут к чертям. Игроки, которые блистают в серии А, что они сделали по факту в АПЛ?! Нихера!!! Где Пулишич? Где Мхитарян? Ндобелле? Лофтус-Чик?!Тонали?! Бакаяко?! Амрабат?! Кристансен?! Влашич?! Это только то, что пришло сразу в голову, а таких трансферов куча. По факту, игроки приходящие с серии А в АПЛ, из них заигрывают в клубах 30%. Но посмотри обилие игроков заигравших в серии А, пришедших с АПЛ. Да каждый второй, если не первый, заигрывают в составах и имеют место в основе. Ты можешь сказать, что три клуба в прошлом сезона из серии А вышли в 1/4. Но даже в финале, они обосрались против команды АПЛ (Не Ла Лиги или Бундеслиги). Поэтому не надо тут лялякать про то, что у всех условия равны. Если бы были равны, то давно уже пропала бы гегемония определенных клубов
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Ответ <Inter>
Так игру достойную хотя бы можно показывать. Брайтон, Ньюкасл и тот же Ливерпуль с травмами продолжали играть в свой футбол
А почему не учитывается тот факт, что предсезонка игралась с 50% отсутствующих игроков первого состава? Почему не учитывается тот факт, что у клуба, играющего по 3-4 матча в неделю, нету игры? Почему не учитывается тот факт, что игроки отдыхают после матча целые сутки, а после есть пару часов или всего лишь день на наигрывание тактики, обучению игроков определенных позиций и функций на поле? Почему никто не задумывается об этих факторах?! Если вы думаете, что идею и философию игры можно передать за один день, то вы глубоко ошибаетесь! Невозможно обучать нестабильный состав, когда у тебя нет регулярных игроков основы. Кто играет по факту сейчас? Далот, Бруно и Онана. Остальные травмированы, не попадают состав по определенным причинам или же разбираются с полицией по поводу насилия…. Даже гений Гвардиола не построил тот сити( который мы знаем)с первого сезона… а ведь он выиграл с тем составом АПЛ после! У Брайтона нет кубковых игр, загруженного графика. А где твой ньюкасл был всю середину сезона? Так хорошо начали, а потом сдулись из-за травм и напряженного графика…нету игры у этих клубов, если у них будут такие же условия как у мю. 60 травм за сезон уже, когда у тебя состав состоит из 24 человек (грубо говоря, это практически 3 состава). А вы требуете игры….
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Ответ Михаил Сафонов
В Реале травм не меньше. В Барселоне тоже.
Извините, 7 защитников, про Камвалу забыл
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Ответ Булат Кошкимбаев
У Реала тоже были почти все цз травмированы. И скамейки толком нет. Это не оправдание для большого клуба.
У Мадрида был вроде один матч вообще без центральных когда и Начо был дисквалифицирован.
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Ответ PFC_ZENIT
У ЭТХ весь сезон нет ключевых игроков защиты, Мартинес весь год пропустил из-за травмы, причем не мышечной, аргентинца соперники ломали своими деревяхами. Шоу с Маласьей тоже решили на год в лазарете отдохнуть. В центре поля бардак, то Каземиро сломался и форму еле набирает, то Эриксен решил чередовать травмы с плохой формой. Линделеф, Варан, Эванс и Магваер парами в лазарет улетали зимой. В конце апреля на финишной прямой в команде только 1 живой ЦЗ - Магваер, а основа любой сильной команды надёжная оборона
мартинес, шоу и маласья - это защитники уровня фнл.
каземиро, варан и эриксен - свое уже отыграли, мю просто с радостью взял на себя их контракты.
смешно приводить их в пример
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Ответ Булат Кошкимбаев
У Реала тоже были почти все цз травмированы. И скамейки толком нет. Это не оправдание для большого клуба.
Центр полузащиты у них в основном так и оставался крепким, и сильным. Центр полузащиты МЮ то ещё шапито, где при получение мяча сразу пытаются пульнуть не глядя.
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Ответ Дедушкин самогон
О какой игре может быть речь, когда весь сезон травмированы два основных защитника (лича и шоу) на который держится весь выход из обороны в атаку Когда у тебя старый опорник, который сильно сдал и центр поля ушатывают просто в хлам, где вынужден подчищать 18летний парнишка, который тоже первую половину сезона был травмирован Когда в атаке у тебя суповой набор из депутата, который считает себя мессией и бьет из самых острых углов вообще не думая пасовать, и на левой фланге юноша вынужденно затыкает позицию, потому что остальные вообще мрак, и который так же в силу возврата пасы на основного нападающего на болте вертел. Плюс ко всему этому миллион травм, состав меняется каждую игру и провальная игра от вратаря в первой части сезона Я при всем желании не понимаю как из всего этого построить команду Наверно есть великие тренеры, которые могли бы с этим справится, но этх явно не из таких.
Согласен с тобой полностью. Бывают ещё странные замены в концовке матчей, когда пытается ЭТХ счёт удержать, но получается наоборот
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Ответ <Inter>
Так игру достойную хотя бы можно показывать. Брайтон, Ньюкасл и тот же Ливерпуль с травмами продолжали играть в свой футбол
О какой игре может быть речь, когда весь сезон травмированы два основных защитника (лича и шоу) на который держится весь выход из обороны в атаку
Когда у тебя старый опорник, который сильно сдал и центр поля ушатывают просто в хлам, где вынужден подчищать 18летний парнишка, который тоже первую половину сезона был травмирован
Когда в атаке у тебя суповой набор из депутата, который считает себя мессией и бьет из самых острых углов вообще не думая пасовать, и на левой фланге юноша вынужденно затыкает позицию, потому что остальные вообще мрак, и который так же в силу возврата пасы на основного нападающего на болте вертел.
Плюс ко всему этому миллион травм, состав меняется каждую игру и провальная игра от вратаря в первой части сезона
Я при всем желании не понимаю как из всего этого построить команду
Наверно есть великие тренеры, которые могли бы с этим справится, но этх явно не из таких.
+7
-7
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Дайте ему шанс!))
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и это игра против Фулхэма! )))
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только раз выпустил 11 стойких оловянных солдатиков...
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