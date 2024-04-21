Эрик тен Хаг: «За 18 месяцев я лишь раз выпустил излюбленную команду. Когда столько травмированных, невозможно добиться желаемых результатов»

Эрик тен Хаг пожаловался на многочисленные травмы в «Манчестер Юнайтед».

«За 18 месяцев я ни разу не имел возможности выпустить на поле излюбленную команду, потому что игроки травмированы. Меня это беспокоит.

Хотя один раз это удалось: в домашнем матче против « » в прошлом сезоне. Это был единственный раз, когда у нас был полный состав и я мог выбрать свою команду. Во всех остальных матчах всегда приходилось учитывать такой аспект, как травмы. Это естественно для футбола, но не в таком количестве, как у нас.

Когда у тебя столько травмированных на ключевых позициях, невозможно добиваться желаемых результатов. Такова моя правда. У других правда может быть своя, но я не могу тратить силы на это», – сказал главный тренер « ».