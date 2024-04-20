Эрик тен Хаг: «Ковентри» опасен. «МЮ» должен сыграть на своем лучшем уровне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Марк Робинс Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг назвал «Ковентри» опасным соперником.

Завтра «МЮ» сыграет с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

«Мы сделали свою работу. Подготовились, поэтому знаем их команду, знаем, как они играют, знаем индивидуальные способности игроков и знаем тренера [Марка Робинса]. Он бывший игрок «МЮ», нападающий, проделывает там фантастическую работу, так что мы многое о них знаем.

Конечно, они опасны, они в полуфинале, и это логично. В прошлом сезоне «Ковентри» был близок к выходу в АПЛ. Мы видели игру против «Вулвс» в четвертьфинале, характер просто потрясающий. Мы должны сыграть на своем лучшем уровне», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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12 комментариев
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Соберитесь парни! Надо дать отпор этому опасному Ковентри и постараться сыграть с ними хотя бы на равных.)))
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Опасен у него уже Ковентри...
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Ожидание: Реал опасен. Надо выиграть в полуфинале ЛЧ
Реальность: Ковентри опасен
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Ответ News13
Ожидание: Реал опасен. Надо выиграть в полуфинале ЛЧ Реальность: Ковентри опасен
Типичный Хаг. Скоро мю сам будет на уровне Ковентри с этим лысым гением.
+6
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+5
Такой диссонанс. Я мог бы терпеть ужасную игру МЮ под его руководством, оправдывая существующими проблемами. Но когда он открывает рот... Мне становится стыдно, что я болею за МЮ. Какого черта!? Ни один комментарий от фаната Ливерпуля или Сити, не доставляет столько унижения, как пресс-конференции ЭТХ.
+5
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Ответ soulstickers
Такой диссонанс. Я мог бы терпеть ужасную игру МЮ под его руководством, оправдывая существующими проблемами. Но когда он открывает рот... Мне становится стыдно, что я болею за МЮ. Какого черта!? Ни один комментарий от фаната Ливерпуля или Сити, не доставляет столько унижения, как пресс-конференции ЭТХ.
У меня наоборот,воообще если смотреть полную конферецию перед матчем то он адекватные вещи говорит боллее менее,это тут в спортсе берут вырезают из контекста так еще и перевести могут коряво.....
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂 если все опасны нахрен тогда вообще тренер и элитные игроки ??? Деньги на ветер.
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давай, Хаг, не обос рись. у тебя осталось 1+1 важных матчей в сезоне. все остальное ты прос рал.
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Не дай бог мю просрет этот матч,мои оставшиеся нервные клетки не переживут этого,я потом только к половине след сезона восстановлюсь
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А можно не своём, а на высоком?
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Ответ Amalfitano
Соберитесь парни! Надо дать отпор этому опасному Ковентри и постараться сыграть с ними хотя бы на равных.)))
Главное дотянуть до серии пенальти🙏
А там Онана может затащит)
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