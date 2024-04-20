Эрик тен Хаг: «Ковентри» опасен. «МЮ» должен сыграть на своем лучшем уровне»
Эрик тен Хаг назвал «Ковентри» опасным соперником.
Завтра «МЮ» сыграет с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.
«Мы сделали свою работу. Подготовились, поэтому знаем их команду, знаем, как они играют, знаем индивидуальные способности игроков и знаем тренера [Марка Робинса]. Он бывший игрок «МЮ», нападающий, проделывает там фантастическую работу, так что мы многое о них знаем.
Конечно, они опасны, они в полуфинале, и это логично. В прошлом сезоне «Ковентри» был близок к выходу в АПЛ. Мы видели игру против «Вулвс» в четвертьфинале, характер просто потрясающий. Мы должны сыграть на своем лучшем уровне», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Реальность: Ковентри опасен
А там Онана может затащит)