Владимир Слишкович: «Ростов» – самая стабильная команда РПЛ, но «Спартак» едет только за победой»
Владимир Слишкович высказался перед гостевым матчем «Спартака» с «Ростовом».
Игра 25-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня.
— «Ростов» этой весной уверенно набирает очки. Какой игры ждете от команды Валерия Карпина?
— «Ростов» не просто набирает очки. Я бы сказал, что на данный момент это самая стабильная команда лиги. В гостях у этой команды никому не бывает легко. И, конечно, мы тоже готовимся к сложному матчу.
Но мы едем в Ростов-на-Дону только за победой. Надеюсь, мы добьемся этого благодаря нашим сильным сторонам, – сказал и.о. главного тренера «Спартака».
На очереди Слишкович.
Привет Яковлич!
Привет, Николаич.