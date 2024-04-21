Владимир Слишкович: «Ростов» – самая стабильная команда РПЛ, но «Спартак» едет только за победой» 

Владимир Слишкович высказался перед гостевым матчем «Спартака» с «Ростовом».

Игра 25-го тура Мир пройдет сегодня.

— « » этой весной уверенно набирает очки. Какой игры ждете от команды Валерия Карпина?

— «Ростов» не просто набирает очки. Я бы сказал, что на данный момент это самая стабильная команда лиги. В гостях у этой команды никому не бывает легко. И, конечно, мы тоже готовимся к сложному матчу.

Но мы едем в Ростов-на-Дону только за победой. Надеюсь, мы добьемся этого благодаря нашим сильным сторонам, – сказал и.о. главного тренера « ».