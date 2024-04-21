Владимир Слишкович: «Ростов» – самая стабильная команда РПЛ, но «Спартак» едет только за победой» 

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался перед гостевым матчем «Спартака» с «Ростовом».

Игра 25-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня.

— «Ростов» этой весной уверенно набирает очки. Какой игры ждете от команды Валерия Карпина?

— «Ростов» не просто набирает очки. Я бы сказал, что на данный момент это самая стабильная команда лиги. В гостях у этой команды никому не бывает легко. И, конечно, мы тоже готовимся к сложному матчу. 

Но мы едем в Ростов-на-Дону только за победой. Надеюсь, мы добьемся этого благодаря нашим сильным сторонам, – сказал и.о. главного тренера «Спартака».

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40 комментариев
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Ответ Утренняя Аврора
Едем, едем в соседнее село. На дискотеку, На дискотеку со своей фонотекой...😁😁😁😁
Но нарвутся на Валеру, у которого своя дудка 😁
+14
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Карпин обыгрывал Спартак с Каррера, с Кононовым, с Тедеско, с Ваноли, с Абоскалем.
На очереди Слишкович.
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Ответ Dmitry__HiLL
А это не слишком?)
Ну Карпин же не виноват, что в Спартаке так часто меняются тренеры.
+8
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Ответ Леонид Вилькин
Без Абаскаля скучнее стало,но может победней будет.....
Победней, конечно: финансирование урежут.
+9
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"Надейся и жди..." - новый парфюм от Спартака!😂😁
+5
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Ответ Александр Панфилов
Вау, саксофон.😂 Привет, Николаич.
Скорее флейта.
Привет Яковлич!
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Ответ zanuda59
...и даст на ней сыграть😁
Вау, саксофон.😂

Привет, Николаич.
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Не нравятся мне такие заявления... Базар "ниочём". Не важно, за чем вы едите. Важно - что привезёте...
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Едем, едем в соседнее село. На дискотеку, На дискотеку со своей фонотекой...😁😁😁😁
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Захватите мою посылку в Ростове. Хоть польза будет. Оплату гарантирую!
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Матыцын из Совета директоров должен тренеровать,у него самый большой опыт в Спартаке.20 лет.Всех тренеров пережил,мудрости и ума набрался.
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Будет ничья...
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Дайте Слишковичу изобразить великого тренера. Поиграться в игруни.🤣
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а, мы едем-едем и уже приехали....пожалуйста - на выход...
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Ответ Sergio1964
Чтобы обыграть Ростов, надо создать 3-4 голевые возможности, у своих допустить 1-2 и то не стопроцентных.
ну вот и посмотрим!.. Повторюсь: а вдруг?! :)..
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Но нарвутся на Валеру, у которого своя дудка 😁
...и даст на ней сыграть😁
+3
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0
Ответ SGS55
Не нравятся мне такие заявления... Базар "ниочём". Не важно, за чем вы едите. Важно - что привезёте...
он должен был сказать,что-то типа "ну как повезёт, а вообще у нас шансов нет!!11" Так что ли?
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Ответ Вова Пупкин
Будет ничья...
победить бы
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очень тяжёлый выезд, но сейчас важно сыграть за болельщиков...
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Обратил внимание,что у Слишковича очень сдержанные интервью
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Да хоть за двумя победами. Каждый получит то, на что наиграет. Вперёд, Ростов!
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Без Абаскаля скучнее стало,но может победней будет.....
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Кипятком силишевич писает, как главным хочет стать
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Смешно конечно
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Ну вот ! Как всегда! Опять тренер виноват , а не футбольный шлак!
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Сильные стороны это импотенция в нападении. Странный он.
+3
-3
0
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