Мостовой о Моуринью в «Спартаке»: «Какая разница, кого назначат? Жозе из «Ромы» убрали – начали выигрывать при де Росси. Или посмотрите на Хаби и «Байер». Все потому, что люди в футбол играли»

Теги Спартак Байер Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью Хаби Алонсо премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой отреагировал на идею пригласить Жозе Моуринью в «Спартак».

«Моуринью тоже давно ничего не выигрывал. К тому же он привык работать в командах, где есть деньги.

Видимо, «Спартак» настолько всех замучил, что уже не знают, кого предложить. Заметьте, слова, которые я говорил полгода назад про Абаскаля, все начинают повторять сейчас. Где же вы были полгода назад?

Какая разница, кого назначат главным тренером? Тот парень, который стоял на бровке с «Зенитом», – его никто не знает, но зато при нем уже два матча не проиграли, в обоих сыграли вничью. Тренерская роль в футболе преувеличена.

Кстати, Моуринью из «Ромы» убрали – команда начала выигрывать. А ведь туда пришел де Росси, который нигде не был. Или посмотрите на Хаби Алонсо, который выиграл с «Байером» Бундеслигу. Все почему? Да потому что люди в футбол играли», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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53 комментария
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Мостовой с женой не живёт, наверное потому, что она в футбол не играла.
+127
-2
+125
Неплохо для парня не умеющего чеканить:

Порту»[285][286]
Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04
Обладатель Кубка Португалии: 2002/03
Обладатель Суперкубка Португалии: 2003
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04
Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03
«Челси»
Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15
Обладатель Кубка Англии: 2006/07
Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15
Обладатель Суперкубка Англии: 2005
«Интернационале»
Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10
Обладатель Кубка Италии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Италии: 2008
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10
«Реал Мадрид»
Чемпион Испании: 2011/12
Обладатель Кубка Испании: 2010/11
Обладатель Суперкубка Испании: 2012
«Манчестер Юнайтед»
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17
«Рома»
Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
Финалист Лиги Европы УЕФА: 2022/23
Личные
+86
-2
+84
Ответ T622222
Неплохо для парня не умеющего чеканить: Порту»[285][286] Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04 Обладатель Кубка Португалии: 2002/03 Обладатель Суперкубка Португалии: 2003 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04 Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03 «Челси» Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15 Обладатель Кубка Англии: 2006/07 Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15 Обладатель Суперкубка Англии: 2005 «Интернационале» Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10 Обладатель Кубка Италии: 2009/10 Обладатель Суперкубка Италии: 2008 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10 «Реал Мадрид» Чемпион Испании: 2011/12 Обладатель Кубка Испании: 2010/11 Обладатель Суперкубка Испании: 2012 «Манчестер Юнайтед» Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17 Обладатель Суперкубка Англии: 2016 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17 «Рома» Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2022/23 Личные
А что было бы если бы он еще и чеканить умел?
+54
0
+54
А почему не получилось до конца сезона отработать, например, у Гаттузо в Марселе? Дженнаро в футбол не играл?
+34
-1
+33
Ответ Антибаскет Поповича
А почему не получилось до конца сезона отработать, например, у Гаттузо в Марселе? Дженнаро в футбол не играл?
Плохо чеканит, цепной пес же
+31
0
+31
Это диагноз однозначно. Уже и читать тошно. Самое интересное, что примерно понимаешь, что будет написано, но все равно читаешь))
+18
-2
+16
Не играл в футбол и берешь трофеи - роль тренера переоценена.
Не играл в футбол и не берешь трофеи - это потому, что в футбол не играл.
Играл в футбол и берешь трофеи - это потому, что в футбол играл.
Играл в футбол и не берешь трофеи - роль тренера переоценена.
+14
0
+14
Ответ T622222
Неплохо для парня не умеющего чеканить: Порту»[285][286] Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04 Обладатель Кубка Португалии: 2002/03 Обладатель Суперкубка Португалии: 2003 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04 Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03 «Челси» Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15 Обладатель Кубка Англии: 2006/07 Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15 Обладатель Суперкубка Англии: 2005 «Интернационале» Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10 Обладатель Кубка Италии: 2009/10 Обладатель Суперкубка Италии: 2008 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10 «Реал Мадрид» Чемпион Испании: 2011/12 Обладатель Кубка Испании: 2010/11 Обладатель Суперкубка Испании: 2012 «Манчестер Юнайтед» Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17 Обладатель Суперкубка Англии: 2016 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17 «Рома» Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2022/23 Личные
не плох физрук...нам бы такого...
+14
-1
+13
ААААААААА НАДОЕЛ
+7
-2
+5
Трофеи Жозе не в счет))) пусть даже прошлые
+7
-2
+5
Мостовой, вот Марадона уж точно получше тебя в футбол играл, а как тренер был плох. Про Моуриньо бы молчал, у него достижения высочайшего уровня.
+4
0
+4
Ответ Александр Охотко
Плохо чеканит, цепной пес же
Газзаев тут при чем??
+3
0
+3
На Особенного замахнулся!!!
Ай, моська! Знать, она сильна, что лает на слона!
+3
0
+3
Мостовой видимо не в курсе но Жозе играл в футбол и был он полузащитником.
+3
0
+3
Уже тошнит от этого "играл/чеканил"...(((
+3
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+3
Смешно читать этого человека !!!
Зачем себя так позорить ?!
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Ответ ливербест
Мостовой с женой не живёт, наверное потому, что она в футбол не играла.
Интересно, Мост в курсе, что он сам себе антипод? Другие,вон,в футбол не играли,а поди ж ты,не такие дурачки,как он
+2
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+2
Когда-то очень давно, Арриго Сакки, кстати тоже не игравший профессионально в футбол, но ставший выдающимся тренером своего поколения, сказал: "Для того, чтобы стать жокеем, не обязательно быть лошадью"
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Ответ Balt
Ну так, до 24 лет плотно и усердно старался освоить игроцкое мастерство в т.ч. и в достаточно известных Риу Аве и Белененсише, но понял что не тянет и решил заняться другим. Ну как показало время мозговитым он оказался. Уровень интеллекта оказался выше уровня физических возможностей. ) Ещё даже по-моему за 1 год или чуть меньше до завершения своих тяжких игроцких попыток он начал тренерской работой на юношеском уровне заниматься.
Видимо, когда Моуриньо моложе был, он хоть немного чеканить умел и мог метров сто с мячом пробежать - поэтому и выигрывал. Сейчас ему за шестьдесят, видимо возраст берёт своё, бегать и чеканить не получается уже - вот и давно ничего не выигрывал. Просто читая разные интервью Мостового, у меня именно такое мнение сложилось.
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Царь не сдается. Царь стоит на своем. Царь играл в футбол, а вы нет.
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Было у отца три сына. Два умных, а третий Мостовой
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царь шарит, на сегодня многие команды включая топ клубы играют как умеют
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дайте отдохнуть от Царя,пожалуйста,хотя бы недельку.
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А в Порту , Челси , Реале , Интере и не знали, что Моур в футбол не играл.
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завели Александра звонком Юрану...теперь не остановишь...
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Казалось,что после Абаскаля замолкнет. А не тут то было. Теперь не концентрировано, а на всех понемножку будет бочки катить)
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Ответ </c/>
не плох физрук...нам бы такого...
Нас ничего уже не спасет при таком менеджменте. Даже Пеп
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Ответ T622222
Неплохо для парня не умеющего чеканить: Порту»[285][286] Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04 Обладатель Кубка Португалии: 2002/03 Обладатель Суперкубка Португалии: 2003 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04 Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03 «Челси» Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15 Обладатель Кубка Англии: 2006/07 Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15 Обладатель Суперкубка Англии: 2005 «Интернационале» Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10 Обладатель Кубка Италии: 2009/10 Обладатель Суперкубка Италии: 2008 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10 «Реал Мадрид» Чемпион Испании: 2011/12 Обладатель Кубка Испании: 2010/11 Обладатель Суперкубка Испании: 2012 «Манчестер Юнайтед» Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17 Обладатель Суперкубка Англии: 2016 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17 «Рома» Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2022/23 Личные
А начеканит он сколько раз? Вот то то и оно...
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Комментарий удален пользователем
Ответ T622222
Неплохо для парня не умеющего чеканить: Порту»[285][286] Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04 Обладатель Кубка Португалии: 2002/03 Обладатель Суперкубка Португалии: 2003 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04 Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03 «Челси» Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15 Обладатель Кубка Англии: 2006/07 Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15 Обладатель Суперкубка Англии: 2005 «Интернационале» Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10 Обладатель Кубка Италии: 2009/10 Обладатель Суперкубка Италии: 2008 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10 «Реал Мадрид» Чемпион Испании: 2011/12 Обладатель Кубка Испании: 2010/11 Обладатель Суперкубка Испании: 2012 «Манчестер Юнайтед» Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17 Обладатель Суперкубка Англии: 2016 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17 «Рома» Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2022/23 Личные
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