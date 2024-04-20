Мостовой о Моуринью в «Спартаке»: «Какая разница, кого назначат? Жозе из «Ромы» убрали – начали выигрывать при де Росси. Или посмотрите на Хаби и «Байер». Все потому, что люди в футбол играли»

Александр Мостовой отреагировал на идею пригласить Жозе Моуринью в «Спартак».

«Моуринью тоже давно ничего не выигрывал. К тому же он привык работать в командах, где есть деньги.

Видимо, «Спартак» настолько всех замучил, что уже не знают, кого предложить. Заметьте, слова, которые я говорил полгода назад про , все начинают повторять сейчас. Где же вы были полгода назад?

Какая разница, кого назначат главным тренером? Тот парень, который стоял на бровке с «Зенитом», – его никто не знает, но зато при нем уже два матча не проиграли, в обоих сыграли вничью. Тренерская роль в футболе преувеличена.

Кстати, из «Ромы» убрали – команда начала выигрывать. А ведь туда пришел де Росси, который нигде не был. Или посмотрите на , который выиграл с « » Бундеслигу. Все почему? Да потому что люди в футбол играли», – сказал бывший полузащитник « ».