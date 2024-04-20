Мостовой о Моуринью в «Спартаке»: «Какая разница, кого назначат? Жозе из «Ромы» убрали – начали выигрывать при де Росси. Или посмотрите на Хаби и «Байер». Все потому, что люди в футбол играли»
Александр Мостовой отреагировал на идею пригласить Жозе Моуринью в «Спартак».
«Моуринью тоже давно ничего не выигрывал. К тому же он привык работать в командах, где есть деньги.
Видимо, «Спартак» настолько всех замучил, что уже не знают, кого предложить. Заметьте, слова, которые я говорил полгода назад про Абаскаля, все начинают повторять сейчас. Где же вы были полгода назад?
Какая разница, кого назначат главным тренером? Тот парень, который стоял на бровке с «Зенитом», – его никто не знает, но зато при нем уже два матча не проиграли, в обоих сыграли вничью. Тренерская роль в футболе преувеличена.
Кстати, Моуринью из «Ромы» убрали – команда начала выигрывать. А ведь туда пришел де Росси, который нигде не был. Или посмотрите на Хаби Алонсо, который выиграл с «Байером» Бундеслигу. Все почему? Да потому что люди в футбол играли», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Порту»[285][286]
Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04
Обладатель Кубка Португалии: 2002/03
Обладатель Суперкубка Португалии: 2003
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04
Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03
«Челси»
Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15
Обладатель Кубка Англии: 2006/07
Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15
Обладатель Суперкубка Англии: 2005
«Интернационале»
Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10
Обладатель Кубка Италии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Италии: 2008
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10
«Реал Мадрид»
Чемпион Испании: 2011/12
Обладатель Кубка Испании: 2010/11
Обладатель Суперкубка Испании: 2012
«Манчестер Юнайтед»
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17
«Рома»
Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
Финалист Лиги Европы УЕФА: 2022/23
Личные
Не играл в футбол и не берешь трофеи - это потому, что в футбол не играл.
Играл в футбол и берешь трофеи - это потому, что в футбол играл.
Играл в футбол и не берешь трофеи - роль тренера переоценена.
Ай, моська! Знать, она сильна, что лает на слона!
Зачем себя так позорить ?!