Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев сравнил свою команду с растением.

Клуб из Грозного выиграл одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1 в 25-м туре Мир РПЛ.

– После удаления ЦСКА играл будто бы на равных. Было ли это проблемой для вас?

– Нет, проблемой не было. Но ЦСКА действительно моментами выглядел лучше. Это отголоски нашей прошлой игры, мы не так уверены в своих действиях. У нас что‑то клеится, потом размывается. Мы как растение – вроде его срубили, но корень остался. И при любом ветре прогибаемся.

– Плотный календарь не помешает остаться в РПЛ?

– Без веры человек не может идти дальше. Вера – последнее, что должно покинуть. У меня есть уверенность в своих действиях. Есть ли вера у тех людей, которые стоят за моей спиной. Верят ли они в тренера Адиева? Не только футболисты. Персонал, медицинский штаб. Если ты не даешь результат, то и веры не будет. Мои определенные решения могут ставиться под сомнение. Победа нас сплотит.

– Какие вы дали тактические установки в перерыве? Во втором тайме вы доминировали, команда вышла словно другой на поле.

– Мы акцентировали внимание на флангах. До удаления мяч должен был быть у наших центральных защитников, после удаления – больше у латералей.

– Игра у «Ахмата» идет качелями. В чем удалось прибавить после матча с «Балтикой»?

– Много вопросов по нашей игре. Больше понимания у ребят, у тренерского штаба. Мы сдружились. Я живу в 15 минутах ходьбы от базы, побывал дома трижды – не более, чем на два часа каждый раз. Мне надо было прожить это время с командой, что я почувствовал ее, а она почувствовала меня, – сказал Адиев.