«Челси» проиграл впервые за 9 матчей – «Ман Сити». Дальше – «Арсенал», «Вилла» и «Тоттенхэм»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Маурисио Почеттино Футбол

«Ман Сити» прервал серию «Челси» без поражений.

Команда Маурисио Почеттино уступила «горожанам» (0:1) в полуфинале Кубка Англии.

В последний раз до этого дня «синие» проигрывали 25 февраля – «Ливерпулю» в финале Кубка лиги. С тех пор у них было 5 побед и 3 ничьих во всех турнирах.

23 апреля «Челси» выступит в гостях у «Арсенала», 27-го – у «Астон Виллы», а 2 мая встретится с «Тоттенхэмом».

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19 комментариев
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Оливер тащил как мог.
Ладно, купить форварда и можно брать трофеи.
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Ответ Proper Chels
Оливер тащил как мог. Ладно, купить форварда и можно брать трофеи.
Именно форварда взамен полена по имени Жексон
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Не удивительно. Против 12 человек играть тяжело. Плюс еще этот инвалид Джексон в атаке, а это считай 10 против 12.
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«Челси» проиграл впервые за 9 матчей – Оливеру.
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Если Сити возьмёт АПЛ и КА, все всё равно будут считать, что сезон неудачный у них. У Челси 0 трофеев, мимо еврокубков след сезон, за то Палмер забил 20 мячей ,
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Ответ Axs Men
Если Сити возьмёт АПЛ и КА, все всё равно будут считать, что сезон неудачный у них. У Челси 0 трофеев, мимо еврокубков след сезон, за то Палмер забил 20 мячей ,
c АПЛ и КА сезон будет отличным у Сити, не сочиняй за всех. не идеальным, но отличным.

у Челси совершенно иная ситуация во всех смыслах, сравнивать глупо. и еврокубки еще возможны, кстати.
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Шейхи снова скупают трофеи и судей
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Ох, нелегко Челси будет
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Дальше 3 поражения подряд
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Честно говоря, удивляют наезды на Джексона, человек сыграл на высоком уровне буквально 2 месяца и его сразу чуть ли не одного в мясорубку кидают в АПЛ нападающим в Челси.
Он в последние месяцы отлично играет, тащит мяч, зарабатывает фолы, сам моменты создаёт своим дриблингом, да, реализация хромает, но ему 22 года, это буквально единственный его минус который со временем будет уменьшаться. Он буквально всё умеет на поле - как говорил Конте про Лукаку "это неограненный алмаз и сейчас у меня есть возможность его обработать". Но все судят только по одному компоненту, да, он важный, но покажите мне футболиста в 22 года который отличный финишер.
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Ответ Hella black
Мудрик дно,нападающий Жексон никакущий. Челси могли выносить Сити,реализуй половину своих возможностей. В целом везёт сильнейшим,горожан с выходом в финал
Да , в концовке игра Мудрика была просто ужасающе плохой !
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