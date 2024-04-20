«Челси» проиграл впервые за 9 матчей – «Ман Сити». Дальше – «Арсенал», «Вилла» и «Тоттенхэм»
«Ман Сити» прервал серию «Челси» без поражений.
Команда Маурисио Почеттино уступила «горожанам» (0:1) в полуфинале Кубка Англии.
В последний раз до этого дня «синие» проигрывали 25 февраля – «Ливерпулю» в финале Кубка лиги. С тех пор у них было 5 побед и 3 ничьих во всех турнирах.
23 апреля «Челси» выступит в гостях у «Арсенала», 27-го – у «Астон Виллы», а 2 мая встретится с «Тоттенхэмом».
Ладно, купить форварда и можно брать трофеи.
у Челси совершенно иная ситуация во всех смыслах, сравнивать глупо. и еврокубки еще возможны, кстати.
Он в последние месяцы отлично играет, тащит мяч, зарабатывает фолы, сам моменты создаёт своим дриблингом, да, реализация хромает, но ему 22 года, это буквально единственный его минус который со временем будет уменьшаться. Он буквально всё умеет на поле - как говорил Конте про Лукаку "это неограненный алмаз и сейчас у меня есть возможность его обработать". Но все судят только по одному компоненту, да, он важный, но покажите мне футболиста в 22 года который отличный финишер.