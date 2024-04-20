«Челси» проиграл впервые за 9 матчей – «Ман Сити». Дальше – «Арсенал», «Вилла» и «Тоттенхэм»

«Ман Сити» прервал серию «Челси» без поражений.

Команда Маурисио Почеттино уступила «горожанам» (0:1) в полуфинале Кубка Англии.

В последний раз до этого дня «синие» проигрывали 25 февраля – «Ливерпулю» в финале Кубка лиги. С тех пор у них было 5 побед и 3 ничьих во всех турнирах.

23 апреля « » выступит в гостях у «Арсенала», 27-го – у «Астон Виллы», а 2 мая встретится с «Тоттенхэмом».