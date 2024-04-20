Газзаев о ЦСКА: «Как можно зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно – решил отдохнуть? То же самое и Дивеев: только вышел – и уже нарушил. Со «Спартаком» будут проблемы»

Теги Спартак ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Ахмат Игорь Дивеев Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев недоволен действиями игроков ЦСКА в матче с «Ахматом» (1:2).

«Как можно было зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно. Как можно так открыто идти в отбор? Он решил отдохнуть? Должна же быть ответственность перед командой! Тем более на матч он вышел с капитанской повязкой.

У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком». То же самое и Дивеев: только вышел – и уже нарушил. Его второй фол – прямая красная.

Виноваты сами», – резюмировал бывший главный тренер ЦСКА.

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5 комментариев
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Сложно представить, что было бы с Рошей и Дивеевым при Газзаеве. Сколько денег бы отдали и что услышали бы в раздевалке. Тоже самое относится к Файзуллаеву кстати, абсолютно тупая и ненужная карточка.
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Конечно со Спартаком будут проблемы. Со Спартаком даже у Спартака бывают проблемы.))
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Зубы заговаривает ))
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