Газзаев о ЦСКА: «Как можно зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно – решил отдохнуть? То же самое и Дивеев: только вышел – и уже нарушил. Со «Спартаком» будут проблемы»
Валерий Газзаев недоволен действиями игроков ЦСКА в матче с «Ахматом» (1:2).
«Как можно было зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно. Как можно так открыто идти в отбор? Он решил отдохнуть? Должна же быть ответственность перед командой! Тем более на матч он вышел с капитанской повязкой.
У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком». То же самое и Дивеев: только вышел – и уже нарушил. Его второй фол – прямая красная.
Виноваты сами», – резюмировал бывший главный тренер ЦСКА.
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