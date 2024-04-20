Ротенберг о финале МХЛ: «СКА-1946 как «Ман Сити» – игра с шайбой. «Локо» как «Реал» – игра от обороны. Две разные системы. Правда за победителем. Так сказал Гвардиола»

Роман Ротенберг сравнил игру молодежной команды СКА и «Манчестер Сити».

Главный тренер СКА высказался о ходе финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги, в которой играют СКА-1946 и «Локо» (1-1 в серии).

– Будем точечно усиливать команду. У нас с атакой все в порядке, усилим оборону. Усилим тренерский штаб с точки зрения работы с вратарями и защитниками. Будем с каждым днем делать шаг вперед.

Вы же видели, недавно был матч Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити».

У «Реала» был один угловой, а у «Манчестера» 20, и с таким преимуществом они играли, в яркий футбол. Но не забили голы. Это не отменяет их отличной игры. Все болельщики ходят на их игру.

СКА старается играть в современный хоккей, создавать больше голевых моментов. Нам нужно больше забивать. Если бы у «Манчестер Сити» нашелся герой, он спокойно прошел бы дальше. Это нужно и нам, нужны эти герои.

Будем тренировать ребят, чтобы в играх, где мы играем с явным преимуществом по всем показателям, реализовали свой потенциал.

– Как прокомментируете встречу СКА-1946 и «Локо» в финале Кубка Харламова?

– Это две равные системы. Как «Реал» и «Манчестер Сити».

СКА-1946 как «Манчестер Сити» – играет с шайбой, создает много моментов. «Локомотив» как «Реал» – играет от обороны на контратаках.

Правда будет за тем, кто победит. Так сказал Пеп Гвардиола. «Реал» умирал всю игру, но победил. Это спорт, – сказал Роман Ротенберг.