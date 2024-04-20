Ротенберг о финале МХЛ: «СКА-1946 как «Ман Сити» – игра с шайбой. «Локо» как «Реал» – игра от обороны. Две разные системы. Правда за победителем. Так сказал Гвардиола»

Теги Локомотив СКА Манчестер Сити Реал Мадрид КХЛ МХЛ СКА-1946 Локо Кубок Харламова Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг сравнил игру молодежной команды СКА и «Манчестер Сити».

Главный тренер СКА высказался о ходе финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги, в которой играют СКА-1946 и «Локо» (1-1 в серии).

– Будем точечно усиливать команду. У нас с атакой все в порядке, усилим оборону. Усилим тренерский штаб с точки зрения работы с вратарями и защитниками. Будем с каждым днем делать шаг вперед.

Вы же видели, недавно был матч Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити».

У «Реала» был один угловой, а у «Манчестера» 20, и с таким преимуществом они играли, в яркий футбол. Но не забили голы. Это не отменяет их отличной игры. Все болельщики ходят на их игру.

СКА старается играть в современный хоккей, создавать больше голевых моментов. Нам нужно больше забивать. Если бы у «Манчестер Сити» нашелся герой, он спокойно прошел бы дальше. Это нужно и нам, нужны эти герои.

Будем тренировать ребят, чтобы в играх, где мы играем с явным преимуществом по всем показателям, реализовали свой потенциал.

– Как прокомментируете встречу СКА-1946 и «Локо» в финале Кубка Харламова?

– Это две равные системы. Как «Реал» и «Манчестер Сити».

СКА-1946 как «Манчестер Сити» – играет с шайбой, создает много моментов. «Локомотив» как «Реал» – играет от обороны на контратаках.

Правда будет за тем, кто победит. Так сказал Пеп Гвардиола. «Реал» умирал всю игру, но победил. Это спорт, – сказал Роман Ротенберг.

26 комментариев
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Ответ Пашка Донофф
Как говорил мой дед: «не ##### потом что твой дед что-то там тебе говорил»
Мой дед однажды сказал мне: "Никого не слушай и никому не доверяй". Потом он ещё чё-то говорил, но я его не слушал и не доверял.

(с) Джейсон Стетхем
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+51
Как говорил мой дед: «не ##### потом что твой дед что-то там тебе говорил»
+37
-1
+36
Ответ Пашка Донофф
Как говорил мой дед: «не ##### потом что твой дед что-то там тебе говорил»
Как говорил мой дед, я твой дед
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0
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В отличие от Пепа, здесь слово "шарлатан" точно подходит. Волосатый.
+10
0
+10
Что за моду взяли футбол с хоккем сравнивать.
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Ответ Алексей Тор
Что за моду взяли футбол с хоккем сравнивать.
Так всего двое и сравнивают - Ротенберг и Ларионов, но они вдвоем столько шума создают, что на десятерых хватит. Привычка, конечно, отвратительная. Вроде бы футбольные тренеры не сравнивают свою игру с хоккейными командами.
+6
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+5
Ты в хоккее не разбираешься! Что ты можешь в футболе знать?
То же несколько матчей посмотрел?
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
А что про такие матчи говорил Моуринью (то есть Марино)?
Пусть они владеют мячом , только после матча я заберу 3 очка а они мяч
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Рома, ты уже давно проиграл. За тобой правды нет.
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Он же вылетел из всех турниров какой ему МС. Он чистый Тоттенхем где-то посредине (с) Лечь на дно в Брюгге )
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пожалуйста возьмите его в Зенит, хочу чтобы Спартак стал чемпионом
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Ответ Алексей Тор
Что за моду взяли футбол с хоккем сравнивать.
Не "взяли", а "взял" один дя теллл!
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Надо Роману футболом заняться туда свою чюдо систему внедрить.
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Дайте скорей ему пилюлю посасать
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Как всегда. Ни убавить ни прибавить! Мастер чуши
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Заткните его кто нибудь
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А что про такие матчи говорил Моуринью (то есть Марино)?
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"А я как Йозе Марино!" - сказал Ротенберг.
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Он еще и футбол успевает смотреть! Уникум!
Ждём назначение в зенит?🧐
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Ну скромнее надо быть РР! Где Ман. сии и где СКА???? Кстати и Реаль не играет по системе автобуса.
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Ответ хихидог
Пусть они владеют мячом , только после матча я заберу 3 очка а они мяч
По моему он ещё сказал: они могут владеть им сколько угодно, и даже мяч с собой забрать домой, а мы заберём 3 очка после матча)))
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А вот Йозе Марино говорил как раз наоборот
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Какой гвардиола? Щас Бартез напомнит тебе цитаты йозе Марино, он в 38 лет зря что ли новости с тобой караулит
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То есть за Локо?) правильно понимаю) реал прошел сити, Локо пройдет ска)) спасибо роман Романыч
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Ответ Ярославец75
Заткните его кто нибудь
велика россия, а заткнуть некому.
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Ответ ISEEDEADPEOPLE
пожалуйста возьмите его в Зенит, хочу чтобы Спартак стал чемпионом
даже если зенит вылетит в фнл, спартак чемпионом не станет)))) скорее, туда же отправится
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