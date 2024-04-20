Файзуллаев не сыграет со «Спартаком» из-за перебора желтых
Аббосбек Файзуллаев не сыграет со «Спартаком».
Полузащитник ЦСКА был предупрежден за фол на защитнике «Ахмата» Мирославе Богосоваце на 7-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ.
У 20-летнего футболиста теперь четыре желтые карточки в текущем чемпионате России. Он будет дисквалифицирован на следующий матч – дерби (25 апреля).
Со статистикой Файзуллаева можно ознакомиться здесь.
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