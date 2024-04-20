Файзуллаев не сыграет со «Спартаком» из-за перебора желтых

Аббосбек Файзуллаев не сыграет со «Спартаком».

Полузащитник ЦСКА был предупрежден за фол на защитнике « » на 7-й минуте матча 25-го тура Мир .

У 20-летнего футболиста теперь четыре желтые карточки в текущем чемпионате России. Он будет дисквалифицирован на следующий матч – дерби (25 апреля).

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Роша удален в 1-м тайме игры с «Ахматом» и не сыграет со «Спартаком». Защитник ЦСКА наступил на голень Садулаеву