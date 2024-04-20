Файзуллаев не сыграет со «Спартаком» из-за перебора желтых

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации судьи Ахмат Мирослав Богосовац Рафаэль Шафеев Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев не сыграет со «Спартаком».

Полузащитник ЦСКА был предупрежден за фол на защитнике «Ахмата» Мирославе Богосоваце на 7-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ.

У 20-летнего футболиста теперь четыре желтые карточки в текущем чемпионате России. Он будет дисквалифицирован на следующий матч – дерби (25 апреля).

Со статистикой Файзуллаева можно ознакомиться здесь.

Роша удален в 1-м тайме игры с «Ахматом» и не сыграет со «Спартаком». Защитник ЦСКА наступил на голень Садулаеву

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14 комментариев
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Файзуллаев решил не рисковать и уехать до матча со Спартаком. А Федотов считает Агапова лучше Келвена
+18
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+18
Ответ LionKing
Файзуллаев решил не рисковать и уехать до матча со Спартаком. А Федотов считает Агапова лучше Келвена
ЦЗ Агапов играет на позиции латераля, а Мойзес и Зделар играют ЦЗ. До травмы Мухин играл ЦЗ и в тройке нападения. Обляков вообще играет везде )
+12
-1
+11
И ведь не вынужденные карточки, Аббос психанул больше из-за своей же потери. Роша как и вся команда вышла и даже сейчас на расслаблее играет, поэтому его так и качнули на КК
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0
+7
Ответ Shikari
ну по комментарию вижу, что прям результат матча со Спартаком важен, хочу понять чем он важен-то
Дерби всегда важно. И не важно на каком сейчас месте ЦСКА и Спартак.
+4
-1
+3
Ответ Dizzod
В Узбекистане в новостях пишут что по просьбе нашего Правительства ЦСКА отпустил Файзуллаева на Кубок Азии U23. Там разыгрываются путевки на Олимпиаду. Кстати впервые у Узбекистана самая дорогая команда на турнире. Узб стоит даже дороже японцев.
узбеки красавцы 👍👍👍, на Олимпиаду обязательно нужно попасть. Удачи Узбекистану!!!
+3
0
+3
Раньше в сборную отпустят. Роша и Файзуллаев это потеря, а следующий матч со Спартаком.
+2
0
+2
В Узбекистане в новостях пишут что по просьбе нашего Правительства ЦСКА отпустил Файзуллаева на Кубок Азии U23. Там разыгрываются путевки на Олимпиаду. Кстати впервые у Узбекистана самая дорогая команда на турнире. Узб стоит даже дороже японцев.
+3
-1
+2
Ответ Crosser
Раньше в сборную отпустят. Роша и Файзуллаев это потеря, а следующий матч со Спартаком.
друг, а вот какая разница 4 будет ЦСКА или 5 и как сыграют?
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+2
А не было ли в этом действии совета от агентства?
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Ответ LionKing
Файзуллаев решил не рисковать и уехать до матча со Спартаком. А Федотов считает Агапова лучше Келвена
При Агапове в основе ЦСКА не проигрывает 😁
+1
0
+1
Ответ Shikari
друг, а вот какая разница 4 будет ЦСКА или 5 и как сыграют?
Не понял суть твоего комментария
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Это прекрасный шанс для молодых игроков!
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Штраф и оставить в Москве до оговорённого ранее срока. Хитрожопый самый чтоль?
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Ответ Crosser
Не понял суть твоего комментария
ну по комментарию вижу, что прям результат матча со Спартаком важен, хочу понять чем он важен-то
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