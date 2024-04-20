Файзуллаев присоединится к Узбекистану U23 после матча со «Спартаком»: «Решение, устроившее все стороны»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Кубок Азии олимпийская сборная Узбекистана Кирилл Брейдо Аббосбек Файзуллаев Футбол

Кирилл Брейдо сообщил, что Аббос Файзуллаев успеет сыграть со «Спартаком» в РПЛ.

Ранее стало известно, что хавбек ЦСКА присоединится к олимпийской сборной Узбекистана на Кубке Азии U23 25 или 26 апреля.

«Как уже многие знают, нас связывают крепкие многоуровневые отношения с Федерацией футбола Узбекистана. Безусловно, мы понимаем важность молодежного Кубка Азии, одновременно являющегося отбором на летние Олимпийские игры в Париже. Поездка туда может стать историческим событием для страны — во многом отсюда и значимость турнира, и внимание к нему на всех уровнях правительства.

Но и наши партнеры также понимают, что сейчас у клуба идет важнейший отрезок сезона. График очень плотный, а уже в ближайший четверг команду ждет игра со «Спартаком» — о важности дерби для болельщиков говорить излишне. 

Как раз до этого матча будет сыгран весь групповой этап Кубка Азии U23, на котором сборная Узбекистана стартовала с победы. Уверены, вся групповая стадия будет преодолена успешно, а уже в 1/4 финала к команде сможет присоединиться Аббос — сразу после нашего матча со «Спартаком».

Представлять страну в важнейших играх — большая честь для каждого футболиста, и мы знаем, насколько это важно самому игроку. В итоге после продолжительного и продуктивного диалога на самом высоком уровне было найдено решение, устроившее все стороны.

Мы желаем Аббосу успешного выступления и будем ждать его возвращения в команду. Финальный матч турнира запланирован на 3 мая», – написал директор ЦСКА по коммуникациям.

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15 комментариев
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Ответ Геннадий Крылов
а зенитовских когда в сборную Бразилии вызовут?
Всякий мусор в сборную не вызывают, тем более из зенита
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Фаза молодец. Трудяга!!!!
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Отпускать точно нужно, сборная это все таки витрина. Все равно надолго у нас не останется
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-1
+5
а зенитовских когда в сборную Бразилии вызовут?
+8
-7
+1
Удачи Файзуллаеву А. и молодежной сборной Узбекистана. Надеюсь отберутся на Олимпиаду! Ну и конечно же спасибо руководству клуба "ЦСКА" за понимание!
+2
-1
+1
Узбекская федерация использует Аббоса по полной. Он у них и за основную сборную играет, и за молодежную. Пожалели бы парня.
+2
-1
+1
Ответ Михаил Балашов
Игроки Рпл думаю не рассматриваются для Сборной Бразилии. Алекс Спартак вызывался 3 раза.Вагнер Лав ЦСКА изредко,Даниэль Карвалью ЦСКА тоже вроде пару матчей сыграл.Дуду и Жо тоже с ЦСКА тоже пару раз видел в сборной. Халк с Зинита только в Питере для сборной раскрылся, когда играл за Фк Порту то его не вызывали. Хотя он и в Порту такие голы клал. В Лужниках в ворота Спартака чего только стоит к сожелению для болельщиков Спартака. Эдуардо с фк Рубин вроде хорошо зарекомендовал себя в сборной Бразилии.
Эдуардо в сборной?)))) да бросьте. Кстати, Вагнер Лав хотя бы Кубок Америки выиграл в составе Бразилии, остальные вообще ничего, почти все товарняки играли
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Категорически против отъезда в сборные, тем более в молодёжку.... Они все оттуда приезжают разобранные, что не идёт на пользу клубу
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потому что никого не берут
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Отпускать точно нужно, сборная это все таки витрина. Все равно надолго у нас не останется
Просто в зените представлены игроки из топ сборных там конкуренция выше.
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Ответ Михаил Балашов
Игроки Рпл думаю не рассматриваются для Сборной Бразилии. Алекс Спартак вызывался 3 раза.Вагнер Лав ЦСКА изредко,Даниэль Карвалью ЦСКА тоже вроде пару матчей сыграл.Дуду и Жо тоже с ЦСКА тоже пару раз видел в сборной. Халк с Зинита только в Питере для сборной раскрылся, когда играл за Фк Порту то его не вызывали. Хотя он и в Порту такие голы клал. В Лужниках в ворота Спартака чего только стоит к сожелению для болельщиков Спартака. Эдуардо с фк Рубин вроде хорошо зарекомендовал себя в сборной Бразилии.
Хотите сказать, что Зенит купил Халка, когда он не был игроком сборной?
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Ответ Геннадий Крылов
а зенитовских когда в сборную Бразилии вызовут?
Самое время сборную Узбекистана и Бразилии сравнивать. Но зато многих юмористов порадовал.
Так-то в Зените даже олимпийские чемпионы были и есть. А тут узбекам отобраться бы...
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