Файзуллаев присоединится к Узбекистану U23 после матча со «Спартаком»: «Решение, устроившее все стороны»

Кирилл Брейдо сообщил, что Аббос Файзуллаев успеет сыграть со «Спартаком» в РПЛ.

Ранее стало известно, что хавбек ЦСКА присоединится к олимпийской сборной Узбекистана на Кубке Азии U23 25 или 26 апреля.

«Как уже многие знают, нас связывают крепкие многоуровневые отношения с Федерацией футбола Узбекистана. Безусловно, мы понимаем важность молодежного Кубка Азии, одновременно являющегося отбором на летние Олимпийские игры в Париже. Поездка туда может стать историческим событием для страны — во многом отсюда и значимость турнира, и внимание к нему на всех уровнях правительства.

Но и наши партнеры также понимают, что сейчас у клуба идет важнейший отрезок сезона. График очень плотный, а уже в ближайший четверг команду ждет игра со «Спартаком» — о важности дерби для болельщиков говорить излишне.

Как раз до этого матча будет сыгран весь групповой этап Кубка Азии U23, на котором сборная Узбекистана стартовала с победы. Уверены, вся групповая стадия будет преодолена успешно, а уже в 1/4 финала к команде сможет присоединиться — сразу после нашего матча со « ».

Представлять страну в важнейших играх — большая честь для каждого футболиста, и мы знаем, насколько это важно самому игроку. В итоге после продолжительного и продуктивного диалога на самом высоком уровне было найдено решение, устроившее все стороны.

Мы желаем Аббосу успешного выступления и будем ждать его возвращения в команду. Финальный матч турнира запланирован на 3 мая», – написал директор по коммуникациям.