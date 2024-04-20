Клубное ТВ «Реала» раскритиковало назначение Сото Градо на матч с «Барсой», показав его «ошибки» в качестве ВАР класико в прошлом сезоне

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Футбол

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало выбор судьи на класико.

Мадридский клуб примет «Барселону» 21 апреля. Матч 32-го тура Ла Лиги обслужит Сесар Сото Градо.

Клубное телевидение «Реала» опубликовало видео с критикой в адрес этого арбитра. Авторы ролика называют решения судьи, которые им кажутся неверными. 

ТВ «Реала» выделило три эпизода класико, которое прошло в предыдущем сезоне и закончилось победой «Барселоны» со счетом 2:1: неудаление Гави, отмененный гол Марко Асенсио при счете 1:1, а также возможный фол на Дани Карвахале перед победным голом Франка Кессиэ. В этом матче Сото Градо работал на ВАР. 

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Позавчера , после назначения судья на матч, некоторые болельщики Реала писали, что Хави мол «первый начнет ныть про судейство».

Но их клубное ТВ сделало это первым )
+138
-19
+119
Ответ Кирилл
Позавчера , после назначения судья на матч, некоторые болельщики Реала писали, что Хави мол «первый начнет ныть про судейство». Но их клубное ТВ сделало это первым )
ты не понимаешь это другое!!
+69
-14
+55
Как же в Реале не любят честное судейство. Прошло столько времени и никто из них до сих пор не увидел очевидный офсайд у Асенсио или не хотят видеть. Хотя, голы из офсайдов для них норма.
Даже перед такой Барсой в страхе давят на судей
+49
-11
+38
Но нытик это Хави, не забывайте😂
+41
-10
+31
Да ну успокойтесь вы, хотя бы до матча.
Зачем настраивать против команды заранее?
Накосячит - тогда чморите
+30
-6
+24
И дня не прошло как Хави начал ныть….
Стоп, что за дела ?
+25
-7
+18
Вот совершенно непонятно для чего это Реалу.
Конкретная шиза идёт от клубного ТВ, сам клуб не реагирует, значит одобряет.
+18
-1
+17
Позорное тв Реала - так будет правильней!
+18
-2
+16
Реал так приучили к голам из офсайда, что такие мелочи там в принципе не замечают. =)
+11
-1
+10
Как всегда Реал ноют через клубное тв) 😂😂😂 Зато Анчи с игроками такие правильные, не ноющие 🤣 На этом фоне Хави мужик, говорит в лицо все то что думает, а не как крыsа через клубное тв.
+15
-6
+9
Причина тряски?
+8
-3
+5
Ответ Мадридский ястреб
Комментарий скрыт
а президент сливочных разве не занимается коррупцией? на мяч продакшн даже целый выпуск выходил про его нелегальные темки
+5
0
+5
клубное ТВ Реала😈😈😈
+4
-2
+2
Ответ Menedreal
Комментарий скрыт
От перестановки слагаемых, сумма не меняется
+7
-5
+2
Им еще завтра 90 минут стоять в штрафной, не тролльте их
+3
-1
+2
Если вы забыли я напомню - Реал не жалуется на судейство, только Барселона.
+2
0
+2
Будучи мадридистой мне вообще не нравится такой подход Реала, зачем ныть перед игрой???
+2
-1
+1
Ответ Kappa Pride
Первое в качестве главного, наверное
А, понятно
0
0
0
Ответ t n
Подождите, издание as сказало, что это его первое классико
Первое в качестве главного, наверное
0
0
0
Ответ corazon blanco
Лучше бы упразднили это клубное ТВ, выставляет Мадрид вне самом лучшем свете. Достаточно пресс-конференции Анчелотти и игроков клуба.
Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл
Позавчера , после назначения судья на матч, некоторые болельщики Реала писали, что Хави мол «первый начнет ныть про судейство». Но их клубное ТВ сделало это первым )
Так клубное тв и рассчитано на это. Или вы думаете там будет объективная аналитика?
Это один из инструментов давления клуба.
+1
-1
0
Ответ Кирилл
Позавчера , после назначения судья на матч, некоторые болельщики Реала писали, что Хави мол «первый начнет ныть про судейство». Но их клубное ТВ сделало это первым )
Дожили,мы теперь сравниваем главного тренера с журналистами)
+1
-1
0
Чем больше они критикуют ошибки судей,тем меньше раз они становятся на сторону Реала в спорных моментах.Это не оружие против судей,это бред.
+2
-2
0
Можно воспринимать эту критику до матча, как давление на судейство ))
+1
-1
0
Люблю Королевский клуб , но клубное ТВ-это верх идиотизма.
+1
-1
0
Люблю Королевский клуб , но клубное ТВ-это верх идиотизма.
+1
-1
0
Подождите, издание as сказало, что это его первое классико
0
0
0
Мне кажется, что этого судью оба клуба ненавидят, хахахах
+1
-1
0
Фанат Мадрида, но это позорище как по мне, что то на уровне нытья Хави, не хотелось бы опускаться до такого
+7
-7
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий