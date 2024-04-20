Клубное ТВ «Реала» раскритиковало назначение Сото Градо на матч с «Барсой», показав его «ошибки» в качестве ВАР класико в прошлом сезоне

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало выбор судьи на класико.

Мадридский клуб примет «Барселону» 21 апреля. Матч 32-го тура обслужит .

Клубное телевидение « » опубликовало видео с критикой в адрес этого арбитра. Авторы ролика называют решения судьи, которые им кажутся неверными.

ТВ «Реала» выделило три эпизода класико, которое прошло в предыдущем сезоне и закончилось победой «Барселоны» со счетом 2:1: неудаление Гави, отмененный гол Марко Асенсио при счете 1:1, а также возможный фол на Дани Карвахале перед победным голом Франка Кессиэ. В этом матче Сото Градо работал на ВАР.