Клубное ТВ «Реала» раскритиковало назначение Сото Градо на матч с «Барсой», показав его «ошибки» в качестве ВАР класико в прошлом сезоне
Клубное ТВ «Реала» раскритиковало выбор судьи на класико.
Мадридский клуб примет «Барселону» 21 апреля. Матч 32-го тура Ла Лиги обслужит Сесар Сото Градо.
Клубное телевидение «Реала» опубликовало видео с критикой в адрес этого арбитра. Авторы ролика называют решения судьи, которые им кажутся неверными.
ТВ «Реала» выделило три эпизода класико, которое прошло в предыдущем сезоне и закончилось победой «Барселоны» со счетом 2:1: неудаление Гави, отмененный гол Марко Асенсио при счете 1:1, а также возможный фол на Дани Карвахале перед победным голом Франка Кессиэ. В этом матче Сото Градо работал на ВАР.
Но их клубное ТВ сделало это первым )
Даже перед такой Барсой в страхе давят на судей
Зачем настраивать против команды заранее?
Накосячит - тогда чморите
Стоп, что за дела ?
Конкретная шиза идёт от клубного ТВ, сам клуб не реагирует, значит одобряет.
Это один из инструментов давления клуба.