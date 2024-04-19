Озил считает «Реал» фаворитом класико: «Барсе» следует уделить внимание себе, а не постоянно жаловаться на судей. Это не помогает»

Теги Карим Бензема Месут Озил Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Класико Футбол

Месут Озил поделился ожиданиями перед матчем «Реала» и «Барселоны».

Команды проведут игру 21 апреля в Мадриде в рамках Ла Лиги. В турнирной таблице «Реал» опережает каталонцев на восемь очков.

– Является ли «Реал» фаворитом класико?

– Определенно да. «Барселона» старается, пытается. У команды есть хорошие игроки на всех позициях.

Но в этом сезоне у них слишком много травм, и, возможно, им следует уделять больше внимания себе и своим ошибкам, а не постоянно жаловаться на судей. Это не помогает.

«Мадрид» проводит фантастический сезон.

Я не ожидал этого после ухода Карима Бензема из клуба, но дела у них идут очень хорошо, – сказал бывший полузащитник «Реала» Месут Озил.

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40 комментариев
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А ведь слова Месута намного безобиднее, чем кажется после прочтения заголовка
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+36
Ответ el52el5353
Гюлера нужно выпустить минут на 20-ть хотя бы,а если забьет гол,то это будет хороший ответ ямалю)))))
какой ответ?)))ямал моложе на 2 !!! года плюс основа барсы и испании.гюлеру обьективно до уровня ямаля еще пахать и пахать.
+27
-6
+21
Жаловаться на судей – это ДНК бчк.
+46
-26
+20
Если Хави будет искать все проблемы из внутри клуба а не снаружи ему цены не было, но к сожалению человек похож на своего президента
+14
-6
+8
Ну Америки он не открыл. Даже у букмекеров ставки на победу Барселоны в два раза выше чем на победу Реала. Да и настроение у игроков Реала после ответных матчей Лиги чемпионов будет получше.
+8
0
+8
Ответ Vlad Zhadejko
А ведь слова Месута намного безобиднее, чем кажется после прочтения заголовка
Спортсу нужно подогреть публику, клики сами себя не сгенерируют
+7
0
+7
Ответ Qarasik
Жаловаться на судей – это ДНК бчк.
Слышал о реал тв??
+28
-22
+6
Реал фаворит, но хватит ли у него физические, а самое главное, эмоциональных сил после игры с МС...вот вопрос
+8
-3
+5
Гюлера нужно выпустить минут на 20-ть хотя бы,а если забьет гол,то это будет хороший ответ ямалю)))))
+7
-3
+4
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У Реала не должно возникнуть с этим проблем
хорошо если так
+5
-1
+4
всё правильно говорит, нужно сконцентрироваться на самих себе.
Тренироваться упорнее и минимизировать обсуждение лишних тем
+3
0
+3
Ответ войд
Уровень Ямала? А что у бруска уже какой-то уровень появился?)
У Ямаль повыше уровнем будет чем Гюлер
+4
-1
+3
Ответ Predator87
какой ответ?)))ямал моложе на 2 !!! года плюс основа барсы и испании.гюлеру обьективно до уровня ямаля еще пахать и пахать.
Уровень Ямала?
А что у бруска уже какой-то уровень появился?)
+14
-12
+2
Ответ dato ato
Уже готовят под судью Сото Градо( явного судью Переса) , который в первом матче сезона Барсы с Хетафе не назначил пару пенальти для Барсы , давал не жествко , а жестоко играть игрокам хетафе , удалил Хави, Рафинью и еще начудил. Только и говорят про судей и Барсу , когда у самих рыльце в пушку. Лучшая защита это нападение. Короче будешь чудить судья. До конца отрабатывать полученное
Звучит очень ржачно, учитывая, что Хетафе Сото Градо выписал аж 8 ЖК, две из которых превратились в КК, при 2 ЖК и 1 КК у Барсы - причем, одну ЖК и КК получил Рафинья, воткнувший очень грубо удар локтем в висок Альваресу, а вторую ЖК на 111 минуте матча получил Гави за споры с судьей, что наблюдается сплошь и рядом в ЛЛ.
Видимо, надо было премировать Рафинью за удары аля UFC и выписать бочку варенья да корзину печенья:))

Пенки в финале матча не было по двум причинам: 1) в принципе был спорный момент + 2) что еще важнее - до спорного момента с Араухо Гави подыграл себе рукой, т.е. пенки не могло быть по определению, учитывая, что ей прямо предшествовало нарушение правил со стороны Гави:))

Собственно обсуждать твои прочие фантазии уже после такого смысла нет:))
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Ответ el52el5353
Гюлера нужно выпустить минут на 20-ть хотя бы,а если забьет гол,то это будет хороший ответ ямалю)))))
Каждый молодой игрок перед переходом в Реал должен думать, получу я достачного игрового времени этом мегаклубе, Себальос,Кубо, Эдегорд,Рейнер, Диас,Мората и другие не смогли стать игроком основы хотя все они кроме Рейнера топ игроки Европейского уровня . Гюлеру надо уходить аренду, только не Турция и не Дортмунд
+1
0
+1
Смешно ,главные провокаторы в мировом футболе ,маргариновые ,фактос !!!
+1
0
+1
Уже готовят под судью Сото Градо( явного судью Переса) , который в первом матче сезона Барсы с Хетафе не назначил пару пенальти для Барсы , давал не жествко , а жестоко играть игрокам хетафе , удалил Хави, Рафинью и еще начудил. Только и говорят про судей и Барсу , когда у самих рыльце в пушку. Лучшая защита это нападение. Короче будешь чудить судья. До конца отрабатывать полученное
+2
-1
+1
А теперь неудачники можете сказать Озилу в лицо что он не прав?)
0
0
0
Озил базу за базой выдает. И как Ди Каприо подколол! Спортс, не тупи, найми его главным редактором и чтобы он комменты оставлял под постами. Будет огонь.
0
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Ответ alex1382
Реал фаворит, но хватит ли у него физические, а самое главное, эмоциональных сил после игры с МС...вот вопрос
У Реала не должно возникнуть с этим проблем
+7
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0
У Барсы просто клубное ТВ подали, поэтому больше не кому жаловаться на судей
0
0
0
Ответ Potapson
Ну Америки он не открыл. Даже у букмекеров ставки на победу Барселоны в два раза выше чем на победу Реала. Да и настроение у игроков Реала после ответных матчей Лиги чемпионов будет получше.
зато усталость тоже у реала будет повыше чем у барсы.да и барса наверняка захочет реабилитироваться за матч с псж
+3
-3
0
про клубное ТВ Реала ему говорили?
+1
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Прав Месут. Надо оставить все жалобы на судей профессионалам своего дела, а именно клубному радио Реала. Только там эксперты могут дать точнейшую экспертизу по всем спорным вопросам.
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Очень много сил и эмоций остались на острове.
Думаю матч будет не простым
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