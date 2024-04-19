Озил считает «Реал» фаворитом класико: «Барсе» следует уделить внимание себе, а не постоянно жаловаться на судей. Это не помогает»
Месут Озил поделился ожиданиями перед матчем «Реала» и «Барселоны».
Команды проведут игру 21 апреля в Мадриде в рамках Ла Лиги. В турнирной таблице «Реал» опережает каталонцев на восемь очков.
– Является ли «Реал» фаворитом класико?
– Определенно да. «Барселона» старается, пытается. У команды есть хорошие игроки на всех позициях.
Но в этом сезоне у них слишком много травм, и, возможно, им следует уделять больше внимания себе и своим ошибкам, а не постоянно жаловаться на судей. Это не помогает.
«Мадрид» проводит фантастический сезон.
Я не ожидал этого после ухода Карима Бензема из клуба, но дела у них идут очень хорошо, – сказал бывший полузащитник «Реала» Месут Озил.
Тренироваться упорнее и минимизировать обсуждение лишних тем
А что у бруска уже какой-то уровень появился?)
Видимо, надо было премировать Рафинью за удары аля UFC и выписать бочку варенья да корзину печенья:))
Пенки в финале матча не было по двум причинам: 1) в принципе был спорный момент + 2) что еще важнее - до спорного момента с Араухо Гави подыграл себе рукой, т.е. пенки не могло быть по определению, учитывая, что ей прямо предшествовало нарушение правил со стороны Гави:))
Собственно обсуждать твои прочие фантазии уже после такого смысла нет:))
Думаю матч будет не простым