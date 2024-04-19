Озил считает «Реал» фаворитом класико: «Барсе» следует уделить внимание себе, а не постоянно жаловаться на судей. Это не помогает»

Месут Озил поделился ожиданиями перед матчем «Реала» и «Барселоны».

Команды проведут игру 21 апреля в Мадриде в рамках Ла Лиги. В турнирной таблице «Реал» опережает каталонцев на восемь очков.

– Является ли «Реал» фаворитом класико?

– Определенно да. « » старается, пытается. У команды есть хорошие игроки на всех позициях.

Но в этом сезоне у них слишком много травм, и, возможно, им следует уделять больше внимания себе и своим ошибкам, а не постоянно жаловаться на судей. Это не помогает.

« » проводит фантастический сезон.

Я не ожидал этого после ухода из клуба, но дела у них идут очень хорошо, – сказал бывший полузащитник «Реала» .