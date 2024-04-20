Хави: «Против «Реала» нужно хорошо защищаться – эта одна из лучших команд мира. Не верю в удачу, верю в оборону» 

Хави отметил, что против «Реала» придется хорошо защищаться.

Кроме того, тренер «Барсы» высказался об игре «Реала» против «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб вышел в полуфинал, обыграв англичан по пенальти.

Класико пройдет в рамках 32-го тура Ла Лиги и состоится завтра, 21 апреля. «Реал» опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков.

«Реал» должен был обороняться [против «Ман Сити»]. Перед вами лучшая команда в мире, и им пришлось занять позицию в центре и на низком блоке. Дело не в том, что ты хочешь этого, а в том, что соперник подчиняет тебя себе.

Мы не хотим такого сценария, но соперник тебя подчиняет, а «Ман Сити» тем более. Если честно, они очень хорошо защищались, и это тоже закономерно. В таких ситуациях нужно доминировать, и в этом «Реал» преуспел. Они сделали это в первом тайме.

Мы должны хорошо защищаться и быть эффективными, потому что «Реал» эффективен, мы говорим об одной из лучших команд в мире и одной из лучших за последние годы.

«Реал» побеждал много раз, и это заставляет тебя играть спокойнее и не так остро. Я не верю в удачу, но зато верю в работу в обороне. Все усердно работали. Да, «Ман Сити» упустил явные моменты, но это футбол», – сказал Хави.