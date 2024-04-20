Хави: «Против «Реала» нужно хорошо защищаться – эта одна из лучших команд мира. Не верю в удачу, верю в оборону» 

Теги Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Класико Футбол

Хави отметил, что против «Реала» придется хорошо защищаться.

Кроме того, тренер «Барсы» высказался об игре «Реала» против «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб вышел в полуфинал, обыграв англичан по пенальти.

Класико пройдет в рамках 32-го тура Ла Лиги и состоится завтра, 21 апреля. «Реал» опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков.

«Реал» должен был обороняться [против «Ман Сити»]. Перед вами лучшая команда в мире, и им пришлось занять позицию в центре и на низком блоке. Дело не в том, что ты хочешь этого, а в том, что соперник подчиняет тебя себе.

Мы не хотим такого сценария, но соперник тебя подчиняет, а «Ман Сити» тем более. Если честно, они очень хорошо защищались, и это тоже закономерно. В таких ситуациях нужно доминировать, и в этом «Реал» преуспел. Они сделали это в первом тайме.

Мы должны хорошо защищаться и быть эффективными, потому что «Реал» эффективен, мы говорим об одной из лучших команд в мире и одной из лучших за последние годы.

«Реал» побеждал много раз, и это заставляет тебя играть спокойнее и не так остро. Я не верю в удачу, но зато верю в работу в обороне. Все усердно работали. Да, «Ман Сити» упустил явные моменты, но это футбол», – сказал Хави.

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28 комментариев
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Хави адекватно и по полочкам все разложил, уже второе интервью дает весьма взвешенное и обдуманное, молодец!
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Из всего сказанного сумбура понял только одно - против Реала надо защищаться, а как защищаться - пока не понятно.
+19
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Да уж, с обороной у Барсы в этом сезоне швах, надеюсь в межсезонье поработают над этим.
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+8
Ответ zzzeeerrrooo
Барса больше часа играла в меньшинстве против Псг
Араухо свеженький
+10
-3
+7
Ответ Рахил Тагиев
Врет как дышит. Барселоне нужна только победа, будут играть в атаку во 2 тайме, рисковать. Вполне сразу начнут навязывать свою игру, Реал вымотался после МС
Барса больше часа играла в меньшинстве против Псг
+8
-3
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Из всего сказанного сумбура понял только одно - против Реала надо защищаться, а как защищаться - пока не понятно.
Он должен был на конференции начать рассказывать как защищаться ?
+5
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+5
Когда в обороне есть Канселу и Араухо, результат обеспечен.
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+4
Ответ corazon blanco
Хави адекватно и по полочкам все разложил, уже второе интервью дает весьма взвешенное и обдуманное, молодец!
Уже не в первый раз замечаю, что обычно он спокоен и неплохо рассуждает о футболе. Но стоит барсе проиграть как Хави начинает плыть. И так всегда. В последнее время Барса неплохо выступала (без поражений) и Хави был спокоен. Но после ответного матча с ПСЖ его понесло... И так всегда. После каждого поражения начинает нести ахинею.
Как только с этой проблемой он научится справляться, то станет хорошим тренером.
+5
-1
+4
Врет как дышит. Барселоне нужна только победа, будут играть в атаку во 2 тайме, рисковать. Вполне сразу начнут навязывать свою игру, Реал вымотался после МС
+7
-4
+3
Хави лучше надеяться на удачу, ибо какая у него оборона, в последнем матче видел весь мир! А Реал будет посильнее Парижа...
+4
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+2
Ответ zzzeeerrrooo
Барса больше часа играла в меньшинстве против Псг
Это, конечно так всё, но вам хватило и первых 30 минут игры в меньшинстве, чтобы пустить в свои ворота 3 гола и стоять на вылет. Защищаться можно и нужно было бы как-то получше. Теперь представим на масте бчк Реал и каков был бы результат? Я думаю, что Реал по итогу прошёл бы дальше, выбив ПСЖ.
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Ответ J-System
Барса тоже вымотана после игры вдесятером.
ты сравнил темп сити и псж, плюс еще доп время?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Из всего сказанного сумбура понял только одно - против Реала надо защищаться, а как защищаться - пока не понятно.
Ну это ж прямой путь к поражению. А Реал устроит ничья при таком раскладе, им и не нужна победа, по большому счету.
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Ответ Вадим Гамза
Хави лучше надеяться на удачу, ибо какая у него оборона, в последнем матче видел весь мир! А Реал будет посильнее Парижа...
В последнем матче первые 30 минут вообще с обороной было все очень хорошо. Потом кривой пас Араухо и глупый фол
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Ответ Рахил Тагиев
Врет как дышит. Барселоне нужна только победа, будут играть в атаку во 2 тайме, рисковать. Вполне сразу начнут навязывать свою игру, Реал вымотался после МС
Барса тоже вымотана после игры вдесятером.
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Ответ Андрей Заступов
Ну это ж прямой путь к поражению. А Реал устроит ничья при таком раскладе, им и не нужна победа, по большому счету.
Ничья Реал устроит, но играют они всегда на победу.
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Ответ Шем
Уже не в первый раз замечаю, что обычно он спокоен и неплохо рассуждает о футболе. Но стоит барсе проиграть как Хави начинает плыть. И так всегда. В последнее время Барса неплохо выступала (без поражений) и Хави был спокоен. Но после ответного матча с ПСЖ его понесло... И так всегда. После каждого поражения начинает нести ахинею. Как только с этой проблемой он научится справляться, то станет хорошим тренером.
Да он просто нытик. Клопп тоже любит ныть. Он не первый такой тренер, который шарит в футболе, просто из-за эмоций любит ныть иногда.
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Ответ corazon blanco
Хави адекватно и по полочкам все разложил, уже второе интервью дает весьма взвешенное и обдуманное, молодец!
Да он просто периодически эмоционален, как и многие спортсмены, да и люди в целом. А когда спокоен, то он обычно говорит по факту, потому что футбол он понимает хорошо
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Ответ corazon blanco
Хави адекватно и по полочкам все разложил, уже второе интервью дает весьма взвешенное и обдуманное, молодец!
От обороны решил сыграть)
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Ответ Benjamin
Да уж, с обороной у Барсы в этом сезоне швах, надеюсь в межсезонье поработают над этим.
это как они могут поработать...а главное на что?
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Сейчас Барса набрала форму. Реал выглядит тяжеловато.
Вполне возможно, что Барса сможет победить в этом матче. Если только Реал не забьёт и сядет в оборону.
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Ну теперь Сити уже не лучшая команда мира
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Тренировки стоят денег?
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Барса - от Гвардиолы, когда Реал не знал как играть против них, до Хави, когда кризис и просто отсутствие плана и уверенности. Игрок он топовый, да и как тренер вполне хорошо справляется, но есть моменты, когда Барса не похожа на саму себя.
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