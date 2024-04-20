Мартино ожидает, что Месси будет стабильно играть в старте «Интер Майами» до Кубка Америки: «Лео хорошо себя чувствует»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино отметил, что Лео Месси будет стабильно играть до Кубка Америки.

У тренера «Интер Майами» спросили, не планирует ли он давать Месси больше отдыха перед турниром, который начнется 21 июня.

«Сейчас с Месси нет ничего особенного. В ближайшие несколько недель мы будем играть по выходным, у нас только одна игра в середине недели – против «Орландо Сити».

Мы будем оценивать моменты, когда график начнет уплотняться, но я не думаю, что нам нужно создавать особый план [для Месси], потому что он чувствует себя хорошо. Он хорошо работает на ежедневной основе, и в том темпе, в котором мы движемся. Будем продолжать в том же духе», – сказал Мартино.

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8 комментариев
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Мартино может ожидать чего угодно. Это он зависит от Месси, а не Месси от него.
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Ответ Zafar Babakow
А нам доказали что в МЛС нету сильных команд
Посуди сам, если в МЛС нет сильных команд как может тогда Интер быть аутсайдером?После ЧМ,на фоне стресса хейтеры выпали из реальности.
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Ответ Demyan Grachev
Аргентинский хасбик ,просто на вас зарабатывает
Ну да он зарабатывает,вот негодяй,ведь остальные футболисты везде играют за миску супа.
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А вот это Лео сам решать будет)
Очевидно, что копит силы на Копу и Олимпиаду
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
До конца сезона будет не ставить против сильных команд)))
А нам доказали что в МЛС нету сильных команд
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