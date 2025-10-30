Агент Головина: «Бенитес проявлял интерес еще до ЧМ-2018, было предложение от его «Ньюкасла». Сашей интересовались «Боруссия» и клуб из Саудовской Аравии»

Агент Головина рассказал об интересе «Ньюкасла» Рафы Бенитеса к Александру.

– Какие предложения от иностранных клубов были по Головину за последние годы?

– Было предложение от «Ньюкасла», когда там работал тренер Рафа Бенитес. Он проявлял интерес к Саше еще до чемпионата мира 2018 года, когда тренировал «Наполи». Но тут надо понимать несколько вещей: во-первых, у Саши был действующий контракт с клубом, а во-вторых, он является одним из ведущих игроков и лидеров «Монако», и русский владелец клуба Дмитрий Рыболовлев никогда не планировал его продавать. А в нынешних условиях ему особенно приятно, что одним из ведущих футболистов является русский парень.

– Только один конкретный оффер?

– Нет, не один. Еще, к примеру, интересовалась дортмундская «Боруссия». Клуб из Саудовской Аравии на нас выходил: спрашивали, будет ли интересно поиграть за них. Мы пока ответили отрицательно.

– Что за клуб?

– Немаленький. Ведущий.

– И почему отказали?

– Сашка очень долго шел к тому, чтобы играть в Лиге чемпионов. Ему это важно. И все еще хотелось бы побороться с «Монако» за какой-нибудь трофей, – сказал агент Александр Клюев.

Со статистикой российского полузащитника монегасков можно ознакомиться здесь .