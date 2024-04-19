Каземиро о переходе в «МЮ» из «Реала»: «Я усомнился лишь раз – когда Анчелотти плакал. Он сказал мне: «Каз, я тебя очень люблю и не хочу, чтобы ты уходил»
Каземиро рассказал, что Карло Анчелотти плакал из-за его ухода из «Реала».
Бразильский полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
«Я никому об этом раньше не говорил. Я лишь однажды усомнился в своем переходе в «Манчестер Юнайтед».
Помню, это было в пятницу днем, и переход в «Ман Юнайтед» был готов, за исключением моей подписи. Люди знали, что сделка состоялась.
Я пошел поговорить с Карло Анчелотти. Я зашел в его офис, и он уже все знал. Я открыл дверь и когда повернулся [к нему], Анчелотти плакал. Я ему сказал: «Ты не можешь плакать. Кто угодно, только не ты».
Он сказал мне: «Каз, я не знаю, почему я плачу, но я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил».
Это был момент [когда я засомневался].
Я понял, как много людей меня полюбили в «Реале». Но я уже дал слово, и мое слово важнее всего остального», – сказал Каземиро в интервью El Chiringuito de Jugones.
Кто знает, стали бы без этого случая отдавать огромные деньги не за сложившуюся звезду (да, да, я помню про Азара, но там какая-то аномалия, он приходил суперзвездой, топ-5 мира), а за молодого Белингема? В общем, спасибо Каземиро и за прошлое Реала, и за настоящее с будущим!
Про того же Бускетса говорили сильно меньше, чем про Хави и Иньесту, при том что Серджи был тем на ком очень многое держалось. Такова жизнь 🤷♂️