Каземиро о переходе в «МЮ» из «Реала»: «Я усомнился лишь раз – когда Анчелотти плакал. Он сказал мне: «Каз, я тебя очень люблю и не хочу, чтобы ты уходил»

Каземиро рассказал, что Карло Анчелотти плакал из-за его ухода из «Реала».

Бразильский полузащитник перешел в « » в 2022 году.

«Я никому об этом раньше не говорил. Я лишь однажды усомнился в своем переходе в «Манчестер Юнайтед».

Помню, это было в пятницу днем, и переход в «Ман Юнайтед» был готов, за исключением моей подписи. Люди знали, что сделка состоялась.

Я пошел поговорить с . Я зашел в его офис, и он уже все знал. Я открыл дверь и когда повернулся [к нему], Анчелотти плакал. Я ему сказал: «Ты не можешь плакать. Кто угодно, только не ты».

Он сказал мне: «Каз, я не знаю, почему я плачу, но я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил».

Это был момент [когда я засомневался].

Я понял, как много людей меня полюбили в « ». Но я уже дал слово, и мое слово важнее всего остального», – сказал в интервью El Chiringuito de Jugones.