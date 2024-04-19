Каземиро о переходе в «МЮ» из «Реала»: «Я усомнился лишь раз – когда Анчелотти плакал. Он сказал мне: «Каз, я тебя очень люблю и не хочу, чтобы ты уходил»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Каземиро Футбол

Каземиро рассказал, что Карло Анчелотти плакал из-за его ухода из «Реала».

Бразильский полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.

«Я никому об этом раньше не говорил. Я лишь однажды усомнился в своем переходе в «Манчестер Юнайтед».

Помню, это было в пятницу днем, и переход в «Ман Юнайтед» был готов, за исключением моей подписи. Люди знали, что сделка состоялась.

Я пошел поговорить с Карло Анчелотти. Я зашел в его офис, и он уже все знал. Я открыл дверь и когда повернулся [к нему], Анчелотти плакал. Я ему сказал: «Ты не можешь плакать. Кто угодно, только не ты».

Он сказал мне: «Каз, я не знаю, почему я плачу, но я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил».

Это был момент [когда я засомневался].

Я понял, как много людей меня полюбили в «Реале». Но я уже дал слово, и мое слово важнее всего остального», – сказал Каземиро в интервью El Chiringuito de Jugones.

42 комментария
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Как ни странно, уход блестящего Каземиро в итоге повлёк больше плюсов - опытным путём проверили, что вариант экстренной замены даже матёрого опорника (сложная позиция) на юного таланта не так страшен! Помню первые матчи Чуамени - пацан как будто пятый год в топ-клубе играл.

Кто знает, стали бы без этого случая отдавать огромные деньги не за сложившуюся звезду (да, да, я помню про Азара, но там какая-то аномалия, он приходил суперзвездой, топ-5 мира), а за молодого Белингема? В общем, спасибо Каземиро и за прошлое Реала, и за настоящее с будущим!
+82
-1
+81
Ответ Roma Khamraliev
Надеюсь Анчелотти дал добро на обнародование этой информации. По мне так это слишком личное и не совсем красиво рассказывать такое
Да что тут такого? Вполне в духе Карло реакция. Он душевный дядька.
+47
-3
+44
Надеюсь Анчелотти дал добро на обнародование этой информации. По мне так это слишком личное и не совсем красиво рассказывать такое
+52
-8
+44
🤨
+34
-3
+31
Ответ Ilya63
Как ни странно, уход блестящего Каземиро в итоге повлёк больше плюсов - опытным путём проверили, что вариант экстренной замены даже матёрого опорника (сложная позиция) на юного таланта не так страшен! Помню первые матчи Чуамени - пацан как будто пятый год в топ-клубе играл. Кто знает, стали бы без этого случая отдавать огромные деньги не за сложившуюся звезду (да, да, я помню про Азара, но там какая-то аномалия, он приходил суперзвездой, топ-5 мира), а за молодого Белингема? В общем, спасибо Каземиро и за прошлое Реала, и за настоящее с будущим!
Кстати, все говорят о удивительно быстрой адаптации Беллингема, но никто не говорил о Чуамени в таком ключе. А ведь на него легла еще больше ответственности, чем у Беллингема, хотя хайпа по переходу было и поменьше. Из той легендарной тройки именно Каземиро считался незаменимым и его уход также выглядел невосполнимой потерей, но Орельен не дал повода даже усомниться. Жаль только частенько травмируется. Надеюсь, окрепнет и станет таким же железным, как и Казе
+31
0
+31
Они обнялись. Проводив бразильца и закрыв за ним дверь, Карло быстро вернулся на кухню. Горячая паста с тертым луком под соусом аррабиата не могла долго ждать.
+26
-1
+25
Каземиро отдал всего себя, еще и прекрасно провел Суперкубок Европы, взяв напоследок трофей с Мадридом и ушел за очень приличные деньги. Спасибо ему за все, легенда Мадрида!
+11
-1
+10
Ответ Roma Khamraliev
Я бы не хотел чтоб тот кто увидел как я плакал, ходил и рассказывал об этом на весь мир. Хотя я тоже душевный дядька
У всех разное отношение. Вы это как слабость воспринимаете? А мне кажется, что это мило.
+10
-2
+8
Ответ Иван Никитенко
не ценим мы своих легенд ,это у нас такое ДНК
в чем не ценность легенды здесь? это его решение личное. как раз уважать личное решение и означает ценить человека
+8
0
+8
Ну,если бровь не поднял не считается.)
+9
-1
+8
Каземиро принял правильное решение: в Реале назревает смена поколений, постепенная, возрастные звёзды всё больше заменяются молодой кровью, и уход бразила в более посредственный Юнайтед - часть этого глобального плана на омоложение состава. Вовремя уходить тоже надо уметь.
+9
-3
+6
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Кстати, все говорят о удивительно быстрой адаптации Беллингема, но никто не говорил о Чуамени в таком ключе. А ведь на него легла еще больше ответственности, чем у Беллингема, хотя хайпа по переходу было и поменьше. Из той легендарной тройки именно Каземиро считался незаменимым и его уход также выглядел невосполнимой потерей, но Орельен не дал повода даже усомниться. Жаль только частенько травмируется. Надеюсь, окрепнет и станет таким же железным, как и Казе
Беллингем более медийный и более ярко себя проявил в дебютном сезоне, вот про него так много и говорят. Да и позиция у Тчуамени "неблагодарная" - опорник. Пашешь за троих, но внимание к тебе у масс не приковано и игра твоя привлекательна в основном для гиков, которые следят и за теми, кто в тени ярких игроков.
Про того же Бускетса говорили сильно меньше, чем про Хави и Иньесту, при том что Серджи был тем на ком очень многое держалось. Такова жизнь 🤷‍♂️
+6
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+6
Переход получился слишком неожиданным…уж для болельщиков точно, и когда об этом объявили официально: я так же как и Анчи плакала весь день….😅с такими же словами
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+3
Ответ Roma Khamraliev
Я бы не хотел чтоб тот кто увидел как я плакал, ходил и рассказывал об этом на весь мир. Хотя я тоже душевный дядька
С одной стороны, Анчи плакал и при прощальной презентации Каземиро. С другой стороны, всё равно личное – это личное
+3
0
+3
Ответ Кино Музыка
Деньги решили всё?
Это удивительно?Медалей и кубков он домой натаскал,жена сказала пора нести деньги,дембель не за горами.)
+3
-1
+2
Ну зря перешел в какой то середняк.
+3
-1
+2
Ответ Игорь Новиков
Да что тут такого? Вполне в духе Карло реакция. Он душевный дядька.
Я бы не хотел чтоб тот кто увидел как я плакал, ходил и рассказывал об этом на весь мир. Хотя я тоже душевный дядька
+5
-3
+2
Зато теперь Каземиро играет в команде-анекдоте.
+3
-2
+1
Ответ Roma Khamraliev
Надеюсь Анчелотти дал добро на обнародование этой информации. По мне так это слишком личное и не совсем красиво рассказывать такое
Не думаю, что для бразильцев проявление эмоций является чем-то слишком личным. Это скорее относится к нашему менталитету.
+1
0
+1
Ответ Black Phoenix
Каземиро принял правильное решение: в Реале назревает смена поколений, постепенная, возрастные звёзды всё больше заменяются молодой кровью, и уход бразила в более посредственный Юнайтед - часть этого глобального плана на омоложение состава. Вовремя уходить тоже надо уметь.
Его очередь на омоложение была на три-четыре года позже, если бы остался и держал уровень.
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Ответ Рашпель793
Беллингем более медийный и более ярко себя проявил в дебютном сезоне, вот про него так много и говорят. Да и позиция у Тчуамени "неблагодарная" - опорник. Пашешь за троих, но внимание к тебе у масс не приковано и игра твоя привлекательна в основном для гиков, которые следят и за теми, кто в тени ярких игроков. Про того же Бускетса говорили сильно меньше, чем про Хави и Иньесту, при том что Серджи был тем на ком очень многое держалось. Такова жизнь 🤷‍♂️
Даже здесь, якобы гики, которые каждую игру разбирают игру Родри, Райса и восхищаются, не проронили ни слова о нем. Но у них к игрокам и успехам Реала всегда была сдержанная реакция))
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Кинул Анчелотти на эмоции
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Ответ AminO2
Они обнялись. Проводив бразильца и закрыв за ним дверь, Карло быстро вернулся на кухню. Горячая паста с тертым луком под соусом аррабиата не могла долго ждать.
И соаве, отличное соаве!
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Ответ Игорь Новиков
У всех разное отношение. Вы это как слабость воспринимаете? А мне кажется, что это мило.
Нет, не слабость. Слезы это нормальное эмоциональное проявление.
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Ответ Vatikan
и ведь ушёл куда??? наверняка 100 раз пожалел
Смотря какую цель он ставил. Думаю все таки цель была побольше заработать и он её достиг, так что жалеть особо не о чем.
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Когда итальянец плачет, жди подвоха.
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Каземиро, переход в "МЮ" это твоя главная ошибка в карьере! Можно было ещё сезонов 5 поиграть за "Реал", а затем уйти на пенсию в Аравию или Эмираты, получив кучу бабла!
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В моменте трансфер шокировал и казалось, что будет очень и очень тяжко. Сейчас же есть уверенность, что всё к лучшему вышло. И смена поколений в Реале проходит в ускоренном темпе и сам Казе попробовал себя в АПЛ и деньжат хорошо поднимает )
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Что это было?))
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Дон Карло врет 😂
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