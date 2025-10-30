Абаскаль о «Спартаке»: «Результаты улучшатся, у них отличный состав. Болельщики заслуживают этого»
Гильермо Абаскаль считает, что результаты «Спартака» станут лучше.
Команда Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 13 туров.
«Думаю, что результаты «Спартака» улучшатся, у них отличный состав. Правда, игроков много, нужна стабильность.
Но у команды есть все, чтобы добиться хороших результатов. Болельщики заслуживают этого», – сказал бывший главный тренер красно-белых, возглавляющий мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
