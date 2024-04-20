Хави не пойдет в другой клуб в следующем сезоне – либо останется в «Барсе», либо возьмет год отдыха
Хави после этого сезона может либо остаться в «Барсе», либо взять год отдыха.
Как пишет Diario Sport, тренер не рассматривает вариант, при котором возглавит другую команду летом.
Несмотря на давление со стороны президента «Барселоны» Жоана Лапорты, Хави пока придерживается решения о том, что покинет клуб летом. Он еще может передумать и остаться в «Барсе», но куда более вероятно то, что тренер возьмет год отдыха.
После решения об уходе из «Барсы» с окружением Хави связывались представители европейских клубов. Один из них – «Аякс», но были и другие предложения. Переговоров с тренером напрямую они не вели. Их и не будет, потому что «Барселона» – единственный клуб, с которым Хави готов пообщаться.
В следующем сезоне работать с другой командой 44-летний тренер не будет, хотя в будущем не исключает такой возможности, если получит предложение от команды, возможность возглавить которую его замотивирует.
У Хави хорошие отношения с руководителями «Барселоны».
На следующей неделе все стороны должны вновь обсудить будущее Хави. Результат класико на ход этих переговоров не повлияет. Если Хави все-таки решит уйти, новым тренером, вероятно, станет Рафаэль Маркес, который сейчас тренирует «Барселону Б».
С таким эмоционально слабым тренером,команду не будет ждать успех
Другой клуб, лол
Реал ещё не все трофеи выиграл