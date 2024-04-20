Хави не пойдет в другой клуб в следующем сезоне – либо останется в «Барсе», либо возьмет год отдыха

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта отставки Барселона Б Футбол

Хави после этого сезона может либо остаться в «Барсе», либо взять год отдыха.

Как пишет Diario Sport, тренер не рассматривает вариант, при котором возглавит другую команду летом.

Несмотря на давление со стороны президента «Барселоны» Жоана Лапорты, Хави пока придерживается решения о том, что покинет клуб летом. Он еще может передумать и остаться в «Барсе», но куда более вероятно то, что тренер возьмет год отдыха.

После решения об уходе из «Барсы» с окружением Хави связывались представители европейских клубов. Один из них – «Аякс», но были и другие предложения. Переговоров с тренером напрямую они не вели. Их и не будет, потому что «Барселона» – единственный клуб, с которым Хави готов пообщаться.

В следующем сезоне работать с другой командой 44-летний тренер не будет, хотя в будущем не исключает такой возможности, если получит предложение от команды, возможность возглавить которую его замотивирует.

У Хави хорошие отношения с руководителями «Барселоны».

На следующей неделе все стороны должны вновь обсудить будущее Хави. Результат класико на ход этих переговоров не повлияет. Если Хави все-таки решит уйти, новым тренером, вероятно, станет Рафаэль Маркес, который сейчас тренирует «Барселону Б».

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39 комментариев
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Ответ Vlad
Надеюсь останется
Лучший вариант для Барсы, серьезно. Учитывая условия работы динамика нормальная.
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Надеюсь останется
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Он ещё 8 раз будет прощаться.
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Еще не переобулся, но шнурки уже развязал. Или как понимать "может останется"?
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+7
Надеюсь останется..
+14
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+5
Ответ ягодицы ямаля
Хави-мадридский герой
Если ты думаешь после прихода Хави Барса стала играть хуже то ты точно не смотришь футбол с 2020 года, после прихода Хави начало появляться интрига в Ла Лиге и эль класико до его прихода даже Атлетико не могли выиграть с Месси и тремя 130 миллионными игроками
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я понимаю Клопп берёт год отдыха,он потрудился на славу,но чего добился Хави чтоб так понтоваться?
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Ответ & Co1366
Хави надо отдохнуть, успокоиться, посмотреть на себя со стороны. А с другой стороны - жить без зарплаты - "не фонтан".
Не спорю, но не в его случае. Может позволить себе отдыхать.
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Ответ войд
Да кому нужен этот физрук-истеричка?)
да Хави слишком эмоционален, но то что он сделал в Барселоне достойно уважения
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Ответ Багамка Москва
Ла Лига и Кубок Испании тебе шутка?)
еще есть суперкубок
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Ответ Vepa U
Реал в ЛЧ идет по своей линии, Барса тут не причем
Только не говори, что Хави взяли под ЛЧ 😁
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Ответ Багамка Москва
Надеюсь останется Реал ещё не все трофеи выиграл
Кому нужны трофеи выбирают Реал, а кому красивый футбол - Барсу.
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Ответ Багамка Москва
Надеюсь останется Реал ещё не все трофеи выиграл
Реал в ЛЧ идет по своей линии, Барса тут не причем
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Ответ Алексей Матыгин
я понимаю Клопп берёт год отдыха,он потрудился на славу,но чего добился Хави чтоб так понтоваться?
Смог вывести барсу в плей-офф лч, можно и на покой)
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Ответ ягодицы ямаля
согласен. я помню барсу до 2017, после она не барса, а чави не тренер
А чем Барса Шави хуже, чем Барса Энрике 15/16 и 16/17? Подбор исполнителей, конечно, на голову ниже, но тактически? Та команда тоже была очень уязвимой, особенно под конец цикла https://www.championat.com/football/article-3307273-juventus---barselona-30-rol-messi-nejmara-analiz-matcha.html
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а кому нужна эта истеричка кроме барсы ?
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По мотивам действий Лапорты и Хави можно снимать новую версию фильма "Психо"
С таким эмоционально слабым тренером,команду не будет ждать успех
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Всего пару лет поработал и уже год отпуска нужен.
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Надеюсь цигана больше никуда не позовут
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другой топ клуб его вряд ли возьмет, в средний не пойдет он, по ходу пьесы может остаться
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Источник лимонадный завод Буратино
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Как будто он нужен кому-то.
Другой клуб, лол
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Уже устал?
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Нервы полечить пора
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Как говорится, Бог терпел и нам велел, так что работай Хави, работай!
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Ещё на пресс-конференции об уходе было понятно, что этого ухода скорее всего не будет
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баян, была уже новость
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А-ста-вай-ся!!!
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Хави надо отдохнуть, успокоиться, посмотреть на себя со стороны. А с другой стороны - жить без зарплаты - "не фонтан".
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Надеюсь останется
Реал ещё не все трофеи выиграл
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