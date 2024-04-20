Хави не пойдет в другой клуб в следующем сезоне – либо останется в «Барсе», либо возьмет год отдыха

Хави после этого сезона может либо остаться в «Барсе», либо взять год отдыха.

Как пишет Diario Sport, тренер не рассматривает вариант, при котором возглавит другую команду летом.

Несмотря на давление со стороны президента «Барселоны» , Хави пока придерживается решения о том, что покинет клуб летом. Он еще может передумать и остаться в «Барсе», но куда более вероятно то, что тренер возьмет год отдыха.

После решения об уходе из «Барсы» с окружением Хави связывались представители европейских клубов. Один из них – « », но были и другие предложения. Переговоров с тренером напрямую они не вели. Их и не будет, потому что «Барселона» – единственный клуб, с которым Хави готов пообщаться.

В следующем сезоне работать с другой командой 44-летний тренер не будет, хотя в будущем не исключает такой возможности, если получит предложение от команды, возможность возглавить которую его замотивирует.

У Хави хорошие отношения с руководителями «Барселоны».

На следующей неделе все стороны должны вновь обсудить будущее Хави. Результат класико на ход этих переговоров не повлияет. Если Хави все-таки решит уйти, новым тренером, вероятно, станет , который сейчас тренирует «Барселону Б».