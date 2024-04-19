Тен Хаг о Каземиро в «МЮ»: «Он был великолепен в прошлом сезоне, в этом боролся с тяжелой травмой. Он боец, поэтому и выигрывает большие трофеи»

Эрик тен Хаг высказался о форме Каземиро в этом сезоне.

«Нам нужна была «шестерка» (опорный полузащитник – Sports), когда я пришел сюда, и в прошлом сезоне Каземиро был просто великолепен. Я не думаю, что он когда-то забивал столько голов, но как опорный полузащитник, стратег, он был очень важен для команды.

В этом сезоне он боролся с тяжелой травмой, какой у него никогда не было в карьере, но он победитель, всю свою карьеру он побеждает. Где бы он ни был, его ждет успех, и я верю, что он добьется своего.

Я знаю, что ему нужно больше игр, он будет лучше, я уверен в нем. Он боец, поэтому и выигрывает большие трофеи. Он очень важный игрок и принесет нам успех», – сказал главный тренер « » тен Хаг.

В этом сезоне АПЛ Каземиро провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – тут.

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