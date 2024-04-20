Пеп Гвардиола: «Ман Сити» вылетел из ЛЧ, не проиграв ни матча. Даже после требла мы могли быть лучше, но на топ-уровне так бывает»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о результатах «Манчестер Сити» в этом и прошлом сезоне.

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал.

«На групповом этапе мы выиграли все матчи, ни разу не проиграли. Мы вылетели из Лиги чемпионов, не проиграв ни матча. Так что мы были здесь.

Да, мы можем быть лучше. Конечно, всегда можно быть лучше. Даже после требла мы могли быть лучше. Но уровень мы держим, и это выдающееся достижение.

Нет времени жалеть себя из-за того, что мы вылетели. На топ-уровне такие ситуации случаются. Ты доходишь до поздних стадий турнира, борешься с лучшими командами страны и мира, иногда проигрываешь. Когда принимаешь это, становишься топ-топ-клубом. Это норма», – сказал Гвардиола.

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31 комментарий
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Сити и Реал - пара финала, но никак не 1/4
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Поставил бы квартиру на победу Реала? Вопрос риторический.
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Как спортс мастерски набрасывает. Пеп говорит про групповой этап, а в заголовке только второе предложение вырванное из контекста)
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Ну вы и вылетели от команды, которая тоже выиграла все матчи в группе и тоже не проиграла ни одного матча.
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+7
Ответ oka79410
Комментарий скрыт
Он ничего про незаслуженность прохода Реала дальше не говорил. Более того он говорит "боремся с лучшими командами мира". Проспись немного.
+5
-2
+3
Ответ Scary_Clown
МС Пепа сильнейший клуб в 21 веке наряду с его Барселоной.
Привет от Реала Зизу
+14
-13
+1
Ответ Nuri Shaw
Привет от Реала Зизу
реал зизу и близко не ровня барсе Пепа
+7
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Результат на табло🤷‍♀️💪‼️
+1
-1
0
Ответ Cyle Rayner
реал зизу и близко не ровня барсе Пепа
Согласен. Та Барса была ппц какой крутой, но в сухом остатке если взять? Чисто по титулам? Иди умойся
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Ответ kos.vohrt
Поставил бы квартиру на победу Реала? Вопрос риторический.
Обязательно позориться с такими вопросами?
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Ответ kos.vohrt
Поставил бы квартиру на победу Реала? Вопрос риторический.
Конечно, риторический. Кому вообще нужны ставки?)
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Ответ kos.vohrt
Поставил бы квартиру на победу Реала? Вопрос риторический.
Видимо, ты поставил на сити? 🤣
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Действительно , парадокс - ни разу не проиграли,мно вылетели.
Ну и так же можно выиграть любой турнир на выбывание без единой победы - чисто по сериям пенальти, и даже из группы можно выползти, как показала Португалия на победном Евро, выиграв в основное время лишь один матч из семи. Ещё обиднее скажем выиграть вообще все матчи в ЛЧ вплоть до финала, а в финале напороться на что-то типа Челси-2012 и уступить по пенальти. И вот они типа лучшая команда Европы, а ты так, просто финалист-неудачник. Поэтому турниры на долгой дистанции более показательны, а в краткосрочных может случится что угодно, особенно у сборных, где только одна игра в плей-офф - парканул автобус, чудом заковырял что-то с единственного стандарта и пошёл дальше по сетке, а выбывший фаворит пусть дальше наслаждается своими 80% владения, тремя десятками ударов и прочими xG.
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Ответ alireal
Хорошо, что Реал остановил сити, потому что 2 требла подряд это уже перебор.
Ждем антитребл в том году.
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