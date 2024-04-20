Пеп Гвардиола: «Ман Сити» вылетел из ЛЧ, не проиграв ни матча. Даже после требла мы могли быть лучше, но на топ-уровне так бывает»

Пеп Гвардиола высказался о результатах «Манчестер Сити» в этом и прошлом сезоне.

В среду « » обыграл « » (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче и прошел в полуфинал.

«На групповом этапе мы выиграли все матчи, ни разу не проиграли. Мы вылетели из Лиги чемпионов, не проиграв ни матча. Так что мы были здесь.

Да, мы можем быть лучше. Конечно, всегда можно быть лучше. Даже после требла мы могли быть лучше. Но уровень мы держим, и это выдающееся достижение.

Нет времени жалеть себя из-за того, что мы вылетели. На топ-уровне такие ситуации случаются. Ты доходишь до поздних стадий турнира, борешься с лучшими командами страны и мира, иногда проигрываешь. Когда принимаешь это, становишься топ-топ-клубом. Это норма», – сказал .