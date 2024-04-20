Пеп о вылете от «Реала»: «Проиграли по пенальти, когда были очень хороши. А взяли ЛЧ после удара Лукаку в руки Эдерсону с трех метров. И все такие: «Как же хорош «Сити»
Пеп Гвардиола высказался о том, как «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов.
В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира.
«Мы проиграли по пенальти, когда были очень, очень хороши. А выиграли Лигу чемпионов, когда Лукаку стоял в трех метрах, один, прямо перед воротами, и ударил в руки Эдерсону. И после этого все такие: «Невероятная команда, как же хорош «Ман Сити». А ведь мы в том матче сделали все, но могли не забить.
Это футбол. Дело не в «Интере», «Ман Сити», «Реале» или «Барселоне». Это футбол. Это случалось и против «Реала», и против «Атлетико», и против «Интера», и против «Челси». Это нужно принимать.
Я бы подписался на то, чтобы дойти до таких стадий в следующем сезоне. Эти пресс-конференции, эти четвертьфиналы, полуфиналы, борьба за трофеи... Это означает, что в каждом матче мы были теми, кем и являемся. И в этом нет сомнений. Эта команда в этом плане невероятна. Невероятна», – сказал Гвардиола.
Так что это совсем не утопия
Умеет же давать интервью, чтобы при поверхностном чтении создавался образ адекватного и здравомыслящего человека. :)
Никто никогда не повторит 3лч подряд,именно поэтому Мадрид и является лучшим клубом в истории этого турнира + лучший клуб 20 века)