Пеп о вылете от «Реала»: «Проиграли по пенальти, когда были очень хороши. А взяли ЛЧ после удара Лукаку в руки Эдерсону с трех метров. И все такие: «Как же хорош «Сити»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Ромелу Лукаку Эдерсон Футбол

Пеп Гвардиола высказался о том, как «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов.

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира.

«Мы проиграли по пенальти, когда были очень, очень хороши. А выиграли Лигу чемпионов, когда Лукаку стоял в трех метрах, один, прямо перед воротами, и ударил в руки Эдерсону. И после этого все такие: «Невероятная команда, как же хорош «Ман Сити». А ведь мы в том матче сделали все, но могли не забить.

Это футбол. Дело не в «Интере», «Ман Сити», «Реале» или «Барселоне». Это футбол. Это случалось и против «Реала», и против «Атлетико», и против «Интера», и против «Челси». Это нужно принимать.

Я бы подписался на то, чтобы дойти до таких стадий в следующем сезоне. Эти пресс-конференции, эти четвертьфиналы, полуфиналы, борьба за трофеи... Это означает, что в каждом матче мы были теми, кем и являемся. И в этом нет сомнений. Эта команда в этом плане невероятна. Невероятна», – сказал Гвардиола.

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76 комментариев
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Пеп адекватен.
+123
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+117
Пеп однозначно читает спортс ру:)
+85
-8
+77
Ответ Отец Абду
Пеп однозначно читает спортс ру:)
Просто он любит футбол по той же причине, что и многие. В футболе выше элемент случайности, но из-за этого эмоции от побед и поражений ярче, чем в других видах спорта
+68
-2
+66
Пеп заберет еще одну ЛЧ с Сити. Проиграть так Реалу вообще не стыдно, когда лучшая команда мира садиться против тебя в автобус. Все таки магия Реала в ЛЧ просто безумна, как они это делают не понятно )
+57
-9
+48
Ответ ramazanovv24
Пеп заберет еще одну ЛЧ с Сити. Проиграть так Реалу вообще не стыдно, когда лучшая команда мира садиться против тебя в автобус. Все таки магия Реала в ЛЧ просто безумна, как они это делают не понятно )
Будем честны, против МС играть открыто - утопия. Карло выбрал академический стиль после быстрого гола. Да, это было скучно, уныло и тд. Но! Победителей не судят
+36
-4
+32
Люди сами сделали из Реала аутсайдера в матчах с Сити, в чём Пепун тут виноват? Он то понимал, что это будет очень тяжело в отличии от глорской биомассы.
+30
-11
+19
Ответ 7s6vjn2j5s
Будем честны, против МС играть открыто - утопия. Карло выбрал академический стиль после быстрого гола. Да, это было скучно, уныло и тд. Но! Победителей не судят
Попробовали бы играть открыто - снова бы мяча 4 получили.
+14
-2
+12
По окончании карьеры хочется прочитать его книгу мемуаров, там будет по видимому много экзистенциальной иронии, внефутбольной рефлексии, и скорее из него получится очень хороший "психологический" писатель, не только футбольно-тактический технический профессор)
+12
-1
+11
Ответ Dand
Дважды подряд ЛЧ - вошли бы в историю. Но это как бонус. Сити и так считается фаворитом во всех турнирах, в которых они принимают участие. С ними считаются, некоторые боятся. Любой успешный клуб должен в а апреле -май месяцах быть или оставаться в гонке соревнования. Они это делают.
Войти в историю теперь можно только при 4 победах подряд. Рекорд Реала продержится долго.
+13
-6
+7
Ответ Отец Абду
Пеп однозначно читает спортс ру:)
как похорошел мс при пепе
+8
-1
+7
Ответ 7s6vjn2j5s
Будем честны, против МС играть открыто - утопия. Карло выбрал академический стиль после быстрого гола. Да, это было скучно, уныло и тд. Но! Победителей не судят
А как же Ливерпуль?
+5
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Пеп как всегда по факту говорит. Человек искренне любит футбол и понимает его как никто другой.
+7
-2
+5
Ответ Qwasklop
А как же Ливерпуль?
Последняя победа над МС у них была в 2022.
+4
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Ни убавить ни прибавить. Это футбол. В 99 он показал, что может быть дико несправедлив. Бавария просто насиловал сэра Алекса и его МЮ. Но два угловых и привет. Это футбол. Такие правила. Выигрывает тот, кто больше забивает, а не тот, кто лучше( иногда намного лучше) играет в конкретном матче.
+6
-2
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Пеп, идущий к реке.
+3
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+3
Ответ войд
Рекорд Реала будет вечным Никто никогда не повторит 3лч подряд,именно поэтому Мадрид и является лучшим клубом в истории этого турнира + лучший клуб 20 века)
Реал феномен! Но какой же президент во главе , добавить бы в руководство и Грановскую. Галактикос!)
+3
0
+3
Читаешь адекватные комменты Пепа и вспоминаю другого каталонца , у кого во всех его бедах виноват Реал. Может Хави’ ещё молодой, помудреет с возрастом, впрочем это вряд-ли.
+6
-3
+3
Ну, после МЮ - Бавария - 2:1 в финале 1999 и Ливерпуль - Милан - 3:3 (3:2) в ЛЧ вообще сложно чему-либо удивляться
+4
-1
+3
Ответ 7s6vjn2j5s
Будем честны, против МС играть открыто - утопия. Карло выбрал академический стиль после быстрого гола. Да, это было скучно, уныло и тд. Но! Победителей не судят
У Ливерпуля же получается играть в открытый футбол с Сити
Так что это совсем не утопия
+4
-1
+3
Любой человек, понимающий футбол, должен признать что Сити сейчас самая сильная команда Европы, по всем аспектам! Браво Пеп. Есть многие тренеры, у которых даже в богатых клубах не получалось. А есть Гвардиола, который очень хорошо умеет подобрать нужных и подходящих для себя игроков. Он строил эту команду почти десять лет, и наконец это дает плоды. Требл тому доказательство.
+4
-1
+3
Ответ Dillon
Ни убавить ни прибавить. Это футбол. В 99 он показал, что может быть дико несправедлив. Бавария просто насиловал сэра Алекса и его МЮ. Но два угловых и привет. Это футбол. Такие правила. Выигрывает тот, кто больше забивает, а не тот, кто лучше( иногда намного лучше) играет в конкретном матче.
Тоже самое в матче Ливерпуль Милан. Милан уничтожал Ливерпуль, но 6 минут перевернули игру, а сейв Дудека в доп время вообще чудо какое то
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0
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Ох, ловкач)
Умеет же давать интервью, чтобы при поверхностном чтении создавался образ адекватного и здравомыслящего человека. :)
+2
0
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Ответ <Inter>
Просто он любит футбол по той же причине, что и многие. В футболе выше элемент случайности, но из-за этого эмоции от побед и поражений ярче, чем в других видах спорта
Как раз случайности Пеп очень не любит, часто старается в последний момент найти волшебную схему, которая гарантирует победу и именно поэтому часто лажает в плей-офф. То, что он сказал сейчас это попытка в первую очередь убедить самого себя принять то, что как бы не была хороша твоя команда, она все равно может проиграть.
+3
-1
+2
Ответ Товарищ Бразаускас
Попробовали бы играть открыто - снова бы мяча 4 получили.
А могли и 5 пропустить, просто для Реала так было надёжнее. Они очень много играли в последнее время, игры были разными, было и 4:3 на этихаде и выход дома, была победа дома (3:2 вроде) и разнос в манчестере, и в этом году были 3:3, в общем Анчелотти решил что надёжнее будет сыграть от обороны
+2
0
+2
Многим тренерам надо учиться тому, как себя вести с журналистами.
+2
0
+2
Ответ ramazanovv24
Пеп заберет еще одну ЛЧ с Сити. Проиграть так Реалу вообще не стыдно, когда лучшая команда мира садиться против тебя в автобус. Все таки магия Реала в ЛЧ просто безумна, как они это делают не понятно )
Все же у Реала высочайший класс исполнителей, плюс очень прагматичная игра плюс это всего две игры, где все решают микроэпизоды
+1
0
+1
Ответ Avenaro
Войти в историю теперь можно только при 4 победах подряд. Рекорд Реала продержится долго.
Рекорд Реала будет вечным
Никто никогда не повторит 3лч подряд,именно поэтому Мадрид и является лучшим клубом в истории этого турнира + лучший клуб 20 века)
+6
-5
+1
Ответ ramazanovv24
Пеп заберет еще одну ЛЧ с Сити. Проиграть так Реалу вообще не стыдно, когда лучшая команда мира садиться против тебя в автобус. Все таки магия Реала в ЛЧ просто безумна, как они это делают не понятно )
А кто в открытый футбол играть будет с перекатом ваты, не думаю, что ещё возьмёт
+1
0
+1
Ответ 7s6vjn2j5s
Будем честны, против МС играть открыто - утопия. Карло выбрал академический стиль после быстрого гола. Да, это было скучно, уныло и тд. Но! Победителей не судят
Ливерпуль не всемогущий как играть когда против тебя судьи ? МС сам не побеждает Ливерпуль уже год.
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Ответ 7s6vjn2j5s
Ну как получается?) итог положительный есть от этого? Нет. Был три года назад условно. Да, клопп умеет играть против лысого, но не умеет выигрывать.
Ну поставили бы пенку на макалистере, вот тебе и победа
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