Пеп после вылета из ЛЧ от «Реала»: «Я должен поблагодарить футболистов за их игру, все были на высоте. Но в футболе главное – побеждать, «Сити» сделал недостаточно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола похвалил игру «Манчестер Сити» в матче с «Реалом».

В ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» уступили в серии пенальти (1:1, пен. 3:4). «Реал» вышел в полуфинал по итогам двухматчевого противостояния (первая игра – 3:3).

«Я должен от всего сердца поблагодарить своих футболистов за то, как они играли. Но главное в футболе – это побеждать. Мы сделали недостаточно [для победы], но все же показали выдающуюся игру.

Иногда получается победить в серии пенальти, а иногда нет. Но в игре мы не реализовали свои моменты, хотя и здорово защищались. Все были на высоте. Мы говорили, что должны быть в своей лучшей форме, чтобы соревноваться с «Реалом», и нам это удалось», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!

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63 комментария
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Сити был очень хорош. Реально лучшая атака на сегодняшний день в мире. Но Реал решил продемонстрировать лучшую оборону мира. Много матчей смотрел, но Реал вчера заставил посмотреть на футбол другими глазами. То как защищался Мадрид... Это надо заносить в учебники. Повторюсь, будь вчера на месте Реала любая другая команда, Сити похоронил бы ещё в первом тайме.
+65
-19
+46
Ответ ksn 1979
Комментарий скрыт
Для детей и слегка развитых всё именно так и выглядело, как ты написал.
+40
-5
+35
Показалось, что уж слишком осторожно Сити начал игру
в прошлом году вышли и с первых минут взинтили темп, а сегодня осторожничали
Ну и проблема размещения Фодена и КДБ на поле все растет, Фил часто теряется на фланге и очень его тянет в середину
К флангу Грилиша и Доку вопросов нет
+24
-1
+23
Ответ Roma Khamraliev
Для детей и слегка развитых всё именно так и выглядело, как ты написал.
Зачем вы льёте этот дешёвый пафос? Признай что команду возили мордой об газон, просто. Лучшая оборона мира и т.п. - это стыдоба. 38 допущенных ударов и 18 угловых - это лучшая игра в обороне?
+24
-14
+10
Ригобер, учись в адекватности
+12
-3
+9
Ответ Roman
Показалось, что уж слишком осторожно Сити начал игру в прошлом году вышли и с первых минут взинтили темп, а сегодня осторожничали Ну и проблема размещения Фодена и КДБ на поле все растет, Фил часто теряется на фланге и очень его тянет в середину К флангу Грилиша и Доку вопросов нет
Ну на это повлияла двушка за минуту на Бернабеу.
+8
0
+8
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ригобер, учись в адекватности
Это не по адресу, у этой сущности не хватит вычислительных мощностей на обучение адекватности. Всё затрачено на ненависть
+7
-1
+6
Ответ Roman
Показалось, что уж слишком осторожно Сити начал игру в прошлом году вышли и с первых минут взинтили темп, а сегодня осторожничали Ну и проблема размещения Фодена и КДБ на поле все растет, Фил часто теряется на фланге и очень его тянет в середину К флангу Грилиша и Доку вопросов нет
Странно, что он Фодена не поменял
+7
-1
+6
Ну с такой физикой Сити Челси будет разгромлен)
+7
-2
+5
Ответ ksn 1979
Комментарий скрыт
Реал никогда не претендовал на доминирующий футбол с владением, тики-таку и прочее, в отличии от их главного конкурента. Главным оружием всегда было выждать момент и улететь в смертоносную контратаку. Что во времена Роналду, что сейчас
+7
-2
+5
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ригобер, учись в адекватности
Что-то не видно его))
+5
0
+5
Ответ Roman
Показалось, что уж слишком осторожно Сити начал игру в прошлом году вышли и с первых минут взинтили темп, а сегодня осторожничали Ну и проблема размещения Фодена и КДБ на поле все растет, Фил часто теряется на фланге и очень его тянет в середину К флангу Грилиша и Доку вопросов нет
Согласен, как будто не хватило Сити агрессивности вначале. Особенно позабавил момент, когда начали разыгрывать у своей штрафной и ждать, когда игроки Реала пойдут в прессинг, а они просто встали на месте и стали ждать продвижения мяча.
+4
0
+4
Ответ Pavel Gurin
Учись , каталонский Чапи, как нужно реагировать на поражения
Тут можно было бы поучится у Анчилоти парковать автобус, особенно после +2, но Хави вера и ДНК не позволяет.
+5
-1
+4
Я думаю для АПЛ это тоже станет уроком, когда другие лиги идут на встречу своим командам из ЛЧ и переносят матчи, АПЛ словно специально вредят своим клубам.
+5
-1
+4
Учись , каталонский Чапи, как нужно реагировать на поражения
+8
-5
+3
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Странно, что он Фодена не поменял
У Фодена сил вагон всегда. Знаковый момент, когда он на 120 минуте помчался в прессинг
А у КДБ возраст, под конец пешком ходил, и некоторые источники пишут, что Кевин сам замену попросил
+3
0
+3
Ответ Anvar Umarov
Всё же интересно, почему-то винят Реал, за автобус. Разве Сити давал другой вариант развитие событий Реалу? Сити хотел владеть мячом - владели, показали лучшую игру? Показали. Я уверень что Реал не хотел бы сесть так глубоко, это не был искусственным автобусом, они не просто выбивали мячи, старались через рас выйти с обороны, но Сити не давали им играть в свою игру. Как раз Сити боялись перестрелки, они могли больше атаковать по воротам а не по половине Реала, тогда у Реала был бы больше шансов на контратаку, а Сити этого не хотел. Люди которые говорят про автобус, как говорится критикуешь предлогай, что должен команда делать когда вся команда противников у твоей половины?
На самом деле, а почему бы не отметить, что это заслуга Сити, что Реал так низко сел к своим воротам и после своего гола даже не атаковал толком
+3
-1
+2
Всё же интересно, почему-то винят Реал, за автобус. Разве Сити давал другой вариант развитие событий Реалу? Сити хотел владеть мячом - владели, показали лучшую игру? Показали. Я уверень что Реал не хотел бы сесть так глубоко, это не был искусственным автобусом, они не просто выбивали мячи, старались через рас выйти с обороны, но Сити не давали им играть в свою игру. Как раз Сити боялись перестрелки, они могли больше атаковать по воротам а не по половине Реала, тогда у Реала был бы больше шансов на контратаку, а Сити этого не хотел. Люди которые говорят про автобус, как говорится критикуешь предлогай, что должен команда делать когда вся команда противников у твоей половины?
+3
-1
+2
Нормально Пеп, поимеешь опять Арсенал и все пучком.
+2
0
+2
Ответ Roma Khamraliev
Сити был очень хорош. Реально лучшая атака на сегодняшний день в мире. Но Реал решил продемонстрировать лучшую оборону мира. Много матчей смотрел, но Реал вчера заставил посмотреть на футбол другими глазами. То как защищался Мадрид... Это надо заносить в учебники. Повторюсь, будь вчера на месте Реала любая другая команда, Сити похоронил бы ещё в первом тайме.
Когда так играли Атлетико несколько лет, фены Реала плевались, а как Реал так сыграл, то это искусство обороны и всё такое. 🤡🤡🤡
+6
-5
+1
Ман Сити смертоносная команда на сегодняшний день, честно говоря Реал еле ноги унесли с поля, но зато Мадридцы какую самоотверженность показали, все 120 минут сыграть с такой концентрацией это дорогого стоит, в первом тайме Реал помимо забитого мяча, еще несколько хороших моментов имели, и всё таки Реалу нужны дополнительные ресурсы, вчера даже Винисиусу более менее равноценной замены не было, в то время когда вместо коварного Грилиша (в хорошем смвсле слова), вышел ураганный Доку
+1
0
+1
Сити был очень хорош. Но Реал героически защищался и не дал при таком давлении создать 100% моменты. Никогда не видел автобус Реала. Он очень хорош
+1
0
+1
Ответ войд
Ну с такой физикой Сити Челси будет разгромлен)
Как раз с физикой после такого эрергозатратного матча и могут возникнуть проблемы
+1
0
+1
Парни достойно бились . Чуть чуть не хватило(
Теперь надо дожать АПЛ
+1
0
+1
Игроки Сити сохраняли высочайшую интенсивность все 120 минут, играли на максимальной концентрации и не дали Реалу практически ни одной возможности наказать за ошибку
К сожалению, даже такого уровня игры не всегда достаточно
+3
-2
+1
Реал, который считается королевским клубом, играл как крепкий середнячок
Мне кажется в футбол влюбляются из за таких игр, которую показал Сити
Безусловно, Реал сыграл фантастически в защите, но не стал бы этим гордиться на месте болельщиков Реала
+3
-2
+1
Ответ Seannn
Реал, который считается королевским клубом, играл как крепкий середнячок Мне кажется в футбол влюбляются из за таких игр, которую показал Сити Безусловно, Реал сыграл фантастически в защите, но не стал бы этим гордиться на месте болельщиков Реала
А что Реалу надо влюблять в себя в каждой игре? Реал проводит не мало очень плохих матчей, тот же матч с лейпцигом ужасный в 1/8 вообще был , там вообще Реал играл как будто дворовая команда какая та, без тактики, без движения. Посмотри тот матч и скажи поверил бы в то что Реал может пройти ман сити? В ла лиге тоже очень много плохих матчей Реал проводит с точки зрения уровня игры, выигрывает за счет индивидуального мастерства игроков. Но все болельщики Реала знают, что Реал может выдавать лютые сумадшедшие матчи когда это нужно, в самые важные моменты и за это любят Реал и болеют. Реал не та команда, которая весь сезон играет в красивый футбол, они играют в хороший футбол за сезоне в 10 матчах максимум, но этого хватает выграть лч, чемпионат и влюбить в себя болельщиков. Реал это про старый классическими футбол, где мало тактики, но много физики, техники и индивидуального мастерства.
+1
0
+1
Ответ Roma Khamraliev
Сити был очень хорош. Реально лучшая атака на сегодняшний день в мире. Но Реал решил продемонстрировать лучшую оборону мира. Много матчей смотрел, но Реал вчера заставил посмотреть на футбол другими глазами. То как защищался Мадрид... Это надо заносить в учебники. Повторюсь, будь вчера на месте Реала любая другая команда, Сити похоронил бы ещё в первом тайме.
но не надо забывать, что обороняющийся Реал за два матча забил столько же, сколько атакующий Сити)
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Ответ Митрандир цвета хаки
Зачем вы льёте этот дешёвый пафос? Признай что команду возили мордой об газон, просто. Лучшая оборона мира и т.п. - это стыдоба. 38 допущенных ударов и 18 угловых - это лучшая игра в обороне?
Из 38 ударов сколько в створ? И сколько голевых моментов? 18 угловых это и есть показатель обороны. Значит атаки/удары блокировались защитой Реала. Неужели нужно объяснять очевидные вещи🥱
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Ответ ML26
Реал никогда не претендовал на доминирующий футбол с владением, тики-таку и прочее, в отличии от их главного конкурента. Главным оружием всегда было выждать момент и улететь в смертоносную контратаку. Что во времена Роналду, что сейчас
Несомненно. Только в этом матче они и в атаку не выбегали (в сравнении с остальными их такими матчами). Сити моментально душил. Выбежали пару раз, один из которых - забили, молодцы. Но такой игрой не влюбляют. С победой.
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