Пеп после вылета из ЛЧ от «Реала»: «Я должен поблагодарить футболистов за их игру, все были на высоте. Но в футболе главное – побеждать, «Сити» сделал недостаточно»

Пеп Гвардиола похвалил игру «Манчестер Сити» в матче с «Реалом».

В ответной игре 1/4 финала чемпионов «горожане» уступили в серии пенальти (1:1, пен. 3:4). «Реал» вышел в полуфинал по итогам двухматчевого противостояния (первая игра – 3:3).

«Я должен от всего сердца поблагодарить своих футболистов за то, как они играли. Но главное в футболе – это побеждать. Мы сделали недостаточно [для победы], но все же показали выдающуюся игру.

Иногда получается победить в серии пенальти, а иногда нет. Но в игре мы не реализовали свои моменты, хотя и здорово защищались. Все были на высоте. Мы говорили, что должны быть в своей лучшей форме, чтобы соревноваться с «Реалом», и нам это удалось», – сказал главный тренер « ».

«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!