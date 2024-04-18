Пеп после вылета из ЛЧ от «Реала»: «Я должен поблагодарить футболистов за их игру, все были на высоте. Но в футболе главное – побеждать, «Сити» сделал недостаточно»
Пеп Гвардиола похвалил игру «Манчестер Сити» в матче с «Реалом».
В ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» уступили в серии пенальти (1:1, пен. 3:4). «Реал» вышел в полуфинал по итогам двухматчевого противостояния (первая игра – 3:3).
«Я должен от всего сердца поблагодарить своих футболистов за то, как они играли. Но главное в футболе – это побеждать. Мы сделали недостаточно [для победы], но все же показали выдающуюся игру.
Иногда получается победить в серии пенальти, а иногда нет. Но в игре мы не реализовали свои моменты, хотя и здорово защищались. Все были на высоте. Мы говорили, что должны быть в своей лучшей форме, чтобы соревноваться с «Реалом», и нам это удалось», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
в прошлом году вышли и с первых минут взинтили темп, а сегодня осторожничали
Ну и проблема размещения Фодена и КДБ на поле все растет, Фил часто теряется на фланге и очень его тянет в середину
К флангу Грилиша и Доку вопросов нет
А у КДБ возраст, под конец пешком ходил, и некоторые источники пишут, что Кевин сам замену попросил
Теперь надо дожать АПЛ
К сожалению, даже такого уровня игры не всегда достаточно
Мне кажется в футбол влюбляются из за таких игр, которую показал Сити
Безусловно, Реал сыграл фантастически в защите, но не стал бы этим гордиться на месте болельщиков Реала