Пеп Гвардиола: «Ман Сити» был великолепен во всем, сделал все возможное. Главное в футболе – это голы, и «Реал» немного лучше нас бил пенальти»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» отлично сыграл с «Реалом».

«Горожане» вылетели от мадридцев по пенальти после 1:1 в игровое время ответного матча Лиги чемпионов.

«Я бы предпочел победить, но мои поздравления «Реалу». Мы сделали все возможное, были великолепны во всех аспектах. К сожалению, победить мы не смогли – что есть, то есть.

Главное в футболе – это голы, и соперник немного лучше нас бил пенальти. Он вышел в полуфинал, а мы – нет. Все решили детали.

Иногда ты побеждаешь по пенальти, иногда – нет», – сказал главный тренер «Ман Сити».

Лунин отразил удары Бернарду и Ковачича в серии пенальти. Эдерсон парировал удар Модрича и сам забил с точки

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139 комментариев
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Без лишних 😭 по мужски принял поражение.
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Хави, учись)
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Он кстати на удивление весь матч был очень спокойным по-сравнению с самим собой. Гвардиола иной раз при победных матчах орет и скачет по бровке, а тут какой-то отчужденный был
На опыте. Уже знает, что если Папа Карло поднял бровь, то пиши пропало. Зачем боятся неизбежного))
+162
-22
+140
Вот за это я и уважаю Пепа. Без нытья поздравил соперника.
+97
-3
+94
Ответ Cruel Snake
Без лишних 😭 по мужски принял поражение.
Он кстати на удивление весь матч был очень спокойным по-сравнению с самим собой. Гвардиола иной раз при победных матчах орет и скачет по бровке, а тут какой-то отчужденный был
+55
-7
+48
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Реал показал трусливый футбол. Учитывая тот факт, что это не середняк Примеры играл против МС. МС же не мог нормально пробиться через плотную оборону прямо в штрафной Реала. Игра была интересная. Но очень уж вязкая. В такой игре очень трудно победить, даже если ты весь матч проводишь у штрафной соперника. Думаю Реал убрал главного своего конкурента и теперь у меня очень мало сомнений, что они заберут Кубок.
В открытый футбол играть с лучшим на сей день клубом мира на его поле - так себе занятие ))
+52
-5
+47
Ответ Тоби Сайлоф
Хави, учись)
Хави смешной обрыган. Класс (речь про поведение) либо есть, либо нет. Не может деревенщина стать сэром. И это не только касается образа. Это и философия мышления. Искать виноватых, валить на случай, ошибки - крайне примитивная тактика.
+53
-12
+41
Гвардиола с достоинством принял поражение, не то что истеричка Хави, которая после заслуженных проигрышей винит всех подряд.

Газон, судей, ветер, лужу в центре поля, только не себя, но если выиграет за счет судей, то он это воспринимает как должное и начинает рассказывать сказки про ДНК
+45
-8
+37
Ответ Тоби Сайлоф
Хави, учись)
Пусть вся барселона вместе с ее фан базой учится у пепа
+43
-11
+32
Пеп молодец, все чётко
И Сити особо не в чем упрекнуть, бились все сегодня, и могли пройти дальше, но фортуна всё-таки Реал всегда любила больше других
+33
-5
+28
Скорее всего сыграло ещё и то что Черданцев поставил на Манчестер. А это приговор 😂
+27
-3
+24
Реал показал трусливый футбол. Учитывая тот факт, что это не середняк Примеры играл против МС. МС же не мог нормально пробиться через плотную оборону прямо в штрафной Реала. Игра была интересная. Но очень уж вязкая. В такой игре очень трудно победить, даже если ты весь матч проводишь у штрафной соперника. Думаю Реал убрал главного своего конкурента и теперь у меня очень мало сомнений, что они заберут Кубок.
+50
-33
+17
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Он кстати на удивление весь матч был очень спокойным по-сравнению с самим собой. Гвардиола иной раз при победных матчах орет и скачет по бровке, а тут какой-то отчужденный был
Перед серией пенальти Пеп собрал ребят и кричал с выпученными глазами. Силву точно напугал.
+17
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+16
Ответ Roman
Пеп молодец, все чётко И Сити особо не в чем упрекнуть, бились все сегодня, и могли пройти дальше, но фортуна всё-таки Реал всегда любила больше других
Тяжело конкретно этот матч списать на везение. Кроме ударов Холанда и КДБ, Реал ничего не позволил создать. Я никогда не видел, чтобы Мадрид так играл в обороне в топ-матче. Это лютый автобус, но на Этихаде не возможно получить результат по-другому. А в серии пенальти нам действительно чуть больше повезло. Лунин дико хорош.
+19
-4
+15
Ответ Ротор-Волгоград
Сегодня играла в футбол одна команда. Вторая встала в штрафной и тупо отбивалась. Лучший клуб мира, который действительно играет в футбол, сошел с дистанции. Смотреть дальше в этой оч некого. Разве что Боруссию.
А что Реалу делать, если Сити перекатывает мяч поперек поля по 2-3 минуты? Бегать за игроками Сити? В Реале не дураки играют. Реал забил быстрый гол, встал и ждал действий от Сити. Пытался убежать в контраиаку. По моментам голевым 2-2. Все остальное от Сити это левая статистика бег опасных моментов.
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+13
Пеп подари нам четвертый подряд АПЛ. ЛЧ не повезло. Но команде двигаться вперёд. Удачи Сити
+16
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Ответ Axs Men
Вот за это я и уважаю Пепа. Без нытья поздравил соперника.
Ждём совместное поздравление от ригули и кверти.
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+8
Ответ ZaSvabody
Комментарий удален модератором
Где я себя унизил? Хави колхозник. Никто его футбольные навыки не преуменьшает. Но футбол это не показатель воспитания, интеллекта или культуры. Насколько великий игрок, настолько бескультурный человек. А слова, которыми он публично бросается в адрес тех же судей - после такого должно быть стыдно появляться на публике. Он неадекват.
+10
-2
+8
Точно так же можно сказать и про твой требл, один промах от Интера и один точный удар от сити , и все требл
+10
-3
+7
Сегодня играла в футбол одна команда. Вторая встала в штрафной и тупо отбивалась. Лучший клуб мира, который действительно играет в футбол, сошел с дистанции. Смотреть дальше в этой оч некого. Разве что Боруссию.
+19
-12
+7
Ответ Мирослав Ковальский
Гвардиола с достоинством принял поражение, не то что истеричка Хави, которая после заслуженных проигрышей винит всех подряд. Газон, судей, ветер, лужу в центре поля, только не себя, но если выиграет за счет судей, то он это воспринимает как должное и начинает рассказывать сказки про ДНК
Чави перешёл уже на новый уровень - вместо ссылок на газоны и ветра он теперь просто кроет грязным матом судей во время и после матча, а также пинает оборудование, с видом бешеного шакала.
По-хорошему, это должен быть длительный дисквал, можно с путёвкой в санаторий - лечить нервишки, ибо он очевидно уже стал ехать крышей.
+9
-3
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Он кстати на удивление весь матч был очень спокойным по-сравнению с самим собой. Гвардиола иной раз при победных матчах орет и скачет по бровке, а тут какой-то отчужденный был
Мне кажется он был доволен игрой команды в основное время. Они действительно сыграли хорошо во всех аспектах игры
+5
0
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Ответ Ротор-Волгоград
Вы хотите сказать, в МС сильнейшие в мире игроки, а в реале чуть слабее? Знаете, если поменять Гвардиолу с Анчелотти местами, то МС сидел бы в обороне, а реал доминировал бы весь матч. Карло слабый тренер. Отскок с автобусом, это чисто фарт. Я помню реал нулевых, они не позволяли себе играть в автобус. А это, это не Реал, это какой-то Лудогорец.
Нужно быть очень интеллектуально ограниченным чтобы называть слабым тренера, сделавшего то, что другие тренеры не смогли, а именно - выиграть чемпионаты Англии, Испании, Германии, Франции и Италии плюс четырежды Лигу Чемпионов.
+5
0
+5
Ответ OldRedWhite
В открытый футбол играть с лучшим на сей день клубом мира на его поле - так себе занятие ))
так реал теперь будет себя называть лучшей командой мира))) но есть нюанс, так сказать🤣
+11
-6
+5
Ответ rachidibrahimov
На опыте. Уже знает, что если Папа Карло поднял бровь, то пиши пропало. Зачем боятся неизбежного))
Ться
+5
-1
+4
Ответ m053
Пешеходная игра при отсутствующем форварде-наконечнике. Деградация Альвареса на скамейке. Как обычно, невразумительный Грилиш - вот все и сложилось. Да, команда играла хорошо. Но на таком уровне этих минусов слишком много. Ещё и Фоден не сверкнул
Грилиша не в чем упрекнуть , посадил Карва на карточку , и в целом хорошо провел матч .
+4
0
+4
Ответ Висита Эльмурзаев
антифутбол победил футбол
Наоборот, так-то. И сами не смогли в футбол, и другим не дали. Пеп уже попытался поиграть в футбол на СБ - еле ноги увез из-за плохой реализации Реала.
+6
-2
+4
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Реал показал трусливый футбол. Учитывая тот факт, что это не середняк Примеры играл против МС. МС же не мог нормально пробиться через плотную оборону прямо в штрафной Реала. Игра была интересная. Но очень уж вязкая. В такой игре очень трудно победить, даже если ты весь матч проводишь у штрафной соперника. Думаю Реал убрал главного своего конкурента и теперь у меня очень мало сомнений, что они заберут Кубок.
Трусливый- нетрусливый, но это тактика против лучшей команды Мира! Предлагаешь с «шашками наголо» атаковать? Сыграла же тактика Анчи. Повезло? -Да! Главное-результат.
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Пэп кстати и говорил перед матчем(скорее держал лицо) что поздравит Реал с проходом если это случится....не ждал конечно,но,мужчина что не стал стенать а-ля Хави.
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Ответ Ротор-Волгоград
Комментарий скрыт
Постарайся в следующий раз смотреть футбол глазами. Никто не спорит, что Сити больше владел мячом, но по сути это в большинстве не приводило ни к чему опасному. Посмотри стату не ударам в целом, а по явным голевым моментам. Ты удивишься, но там 3:3
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