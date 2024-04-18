Пеп Гвардиола: «Ман Сити» был великолепен во всем, сделал все возможное. Главное в футболе – это голы, и «Реал» немного лучше нас бил пенальти»

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» отлично сыграл с «Реалом».

«Горожане» вылетели от мадридцев по пенальти после 1:1 в игровое время ответного матча Лиги чемпионов.

«Я бы предпочел победить, но мои поздравления « ». Мы сделали все возможное, были великолепны во всех аспектах. К сожалению, победить мы не смогли – что есть, то есть.

Главное в футболе – это голы, и соперник немного лучше нас бил пенальти. Он вышел в полуфинал, а мы – нет. Все решили детали.

Иногда ты побеждаешь по пенальти, иногда – нет», – сказал главный тренер « ».

Лунин отразил удары Бернарду и Ковачича в серии пенальти. Эдерсон парировал удар Модрича и сам забил с точки