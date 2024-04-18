Пеп Гвардиола: «Ман Сити» был великолепен во всем, сделал все возможное. Главное в футболе – это голы, и «Реал» немного лучше нас бил пенальти»
Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» отлично сыграл с «Реалом».
«Горожане» вылетели от мадридцев по пенальти после 1:1 в игровое время ответного матча Лиги чемпионов.
«Я бы предпочел победить, но мои поздравления «Реалу». Мы сделали все возможное, были великолепны во всех аспектах. К сожалению, победить мы не смогли – что есть, то есть.
Главное в футболе – это голы, и соперник немного лучше нас бил пенальти. Он вышел в полуфинал, а мы – нет. Все решили детали.
Иногда ты побеждаешь по пенальти, иногда – нет», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Лунин отразил удары Бернарду и Ковачича в серии пенальти. Эдерсон парировал удар Модрича и сам забил с точки
Газон, судей, ветер, лужу в центре поля, только не себя, но если выиграет за счет судей, то он это воспринимает как должное и начинает рассказывать сказки про ДНК
И Сити особо не в чем упрекнуть, бились все сегодня, и могли пройти дальше, но фортуна всё-таки Реал всегда любила больше других
По-хорошему, это должен быть длительный дисквал, можно с путёвкой в санаторий - лечить нервишки, ибо он очевидно уже стал ехать крышей.