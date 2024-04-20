Участие Менди в класико под вопросом. Васкес и Модрич могут выйти с первых минут

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Лукас Васкес Ферлан Менди Класико Футбол

Участие Ферлана Менди в матче с «Барселоной» под вопросом.

Защитник «Реала» пропустил тренировку перед класико из-за перегрузки.

Кроме того, Карло Анчелотти может сделать некоторые изменения в составе после матча с «Манчестер Сити». К примеру, с первых минут могут выйти на поле Лукас Васкес и Лука Модрич. Хорват может заменить Тони Крооса.

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8 комментариев
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На фоне новостей о Дэвисе Менди так качественно заиграл 😱
Он и без новостей был в полном порядке ,просто часто травмируется ,а так он очень надежный защитник
+17
-1
+16
На фоне новостей о Дэвисе Менди так качественно заиграл 😱
+10
-1
+9
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Раньше косячил часто, а теперь новый Марсело
Не припомню частых косяков от него. За 5 лет в Мадриде максимум 1-2 раза
+4
0
+4
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Раньше косячил часто, а теперь новый Марсело
Марсело был классическим вингером, он гораздо полезнее в атаке был, чем в обороне, Менди левый защитник, которому впереди нужен кто-то типо Винисиуса, в атаке практически бесполезен, но в обороне стена, хотя последние пару сезонов подключения Менди в атаку не совсем безнадежные
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Раньше косячил часто, а теперь новый Марсело
Ну не,с Марсело часто проходной двор был на левом фланге
Но Марсело компенсировал это игрой в атаке,а когда перестал приносить пользу, тут же сел на лавку.
Менди в плане обороны куда надежнее.
Да,он не Марсело пиковый в атаке и не Карлос.
Но он дает свободу Винисиусу в атаке.
С Канадцем(о котором идут слухи)будет сложнее
Ибо он сам заигрывается в атаке и вообще он переученный из вингера в защитника
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На фоне новостей о Дэвисе Менди так качественно заиграл 😱
За первые 2 сезона Менди обыграли 4 раза. Менди практически никогда не проседал ниже 6.7.
Единственный минус Менди это травматичность и все.
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