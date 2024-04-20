Участие Менди в класико под вопросом. Васкес и Модрич могут выйти с первых минут
Участие Ферлана Менди в матче с «Барселоной» под вопросом.
Защитник «Реала» пропустил тренировку перед класико из-за перегрузки.
Кроме того, Карло Анчелотти может сделать некоторые изменения в составе после матча с «Манчестер Сити». К примеру, с первых минут могут выйти на поле Лукас Васкес и Лука Модрич. Хорват может заменить Тони Крооса.
Но Марсело компенсировал это игрой в атаке,а когда перестал приносить пользу, тут же сел на лавку.
Менди в плане обороны куда надежнее.
Да,он не Марсело пиковый в атаке и не Карлос.
Но он дает свободу Винисиусу в атаке.
С Канадцем(о котором идут слухи)будет сложнее
Ибо он сам заигрывается в атаке и вообще он переученный из вингера в защитника
Единственный минус Менди это травматичность и все.