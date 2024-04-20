Участие Менди в класико под вопросом. Васкес и Модрич могут выйти с первых минут

Участие Ферлана Менди в матче с «Барселоной» под вопросом.

Защитник « » пропустил тренировку перед класико из-за перегрузки.

Кроме того, Карло Анчелотти может сделать некоторые изменения в составе после матча с «Манчестер Сити». К примеру, с первых минут могут выйти на поле и . Хорват может заменить .