Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернулся в общую группу.
Бельгиец провел тренировку в общей группе впервые после разрыва внутреннего мениска правого колена.
Куртуа не играл после травмы крестообразной связки, полученной в начале сезона. Предполагалось, что Куртуа вернется в стартовый состав после паузы на игры сборных, однако 19 марта голкипер порвал мениск на другом колене.
Нойеру вообще год понадобился чтобы вернуть форму
Носатый должен быть безоговорочно первым и тогда он чувствует уверенность и играет, как лучший вратарь мира. Думаю Карло не будет устраивать конкуренцию и подпишут кого нибудь возрастного вторым вратарем, типо Оспины, а Лунин уйдет