Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернулся в общую группу.

Бельгиец провел тренировку в общей группе впервые после разрыва внутреннего мениска правого колена.

не играл после травмы крестообразной связки, полученной в начале сезона. Предполагалось, что Куртуа вернется в стартовый состав после паузы на игры сборных, однако 19 марта голкипер порвал мениск на другом колене.