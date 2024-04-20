Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернулся в общую группу.

Бельгиец провел тренировку в общей группе впервые после разрыва внутреннего мениска правого колена.

Куртуа не играл после травмы крестообразной связки, полученной в начале сезона. Предполагалось, что Куртуа вернется в стартовый состав после паузы на игры сборных, однако 19 марта голкипер порвал мениск на другом колене.

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31 комментарий
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Несправедливо будет если Лунина посадят на скамейку, считаю этот сезон должен доиграть именно Андрей!
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+67
Ответ Not saibat
Несправедливо будет если Лунина посадят на скамейку, считаю этот сезон должен доиграть именно Андрей!
так он этот сезон и доиграет.куртуа еще надо восстановление пройти после года простоя.а в след.году лунин должен уходить из реала ,если не хочет лавку полировать
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+45
Ответ Muga Gappaev
Интересно будет посмотреть на противостояние Лунина и Куртуа за место в рамке
да и так понятно что куртуа будет 1 номером.он банально более классный вратарь.ну и держать куртуа на банке это верх идиотизма)
+29
-4
+25
Интересно будет посмотреть на противостояние Лунина и Куртуа за место в рамке
+14
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+13
Ответ ZA.RMA
Мне вот интересно, если Реал выйдет в финал и Куртуа себя будет чувствовать хорошо - кого Анчи поставит в финале?
ну если лунин проявит себя в полуфинале,и при этом карло его на финал не поставит это будет просто неуважение к игроку и тогда он скорее всего точно уйдет из реала
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Ответ Predator87
да и так понятно что куртуа будет 1 номером.он банально более классный вратарь.ну и держать куртуа на банке это верх идиотизма)
Вопрос в том, как травма сказалась.
+8
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Нас ждёт интересная предсезонка.. И основной вратарь определится где-то ближе к октябрю..
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Ответ Владимир Самсонов
Вопрос в том, как травма сказалась.
ну это само собой.я имел ввиду если травма на куртуа не сказалась то он и будет 1 номером
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Ответ ZA.RMA
Мне вот интересно, если Реал выйдет в финал и Куртуа себя будет чувствовать хорошо - кого Анчи поставит в финале?
куртуа в этом сезоне не сыграет
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Он не рвал мениск, иначе вернулся бы осенью минимум. Там было что то попроще
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Ответ Not saibat
Несправедливо будет если Лунина посадят на скамейку, считаю этот сезон должен доиграть именно Андрей!
Это однозначно! Я думаю, Крутую дадут поиграть в том случае, когда Реал заранее оформит чемпионство!
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Ответ Abdulxafiz Ortiqov
Куртуа не полевой игрок
Травмы и на вратарях сказываются не меньше
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Ответ ZA.RMA
Мне вот интересно, если Реал выйдет в финал и Куртуа себя будет чувствовать хорошо - кого Анчи поставит в финале?
Он так однажды сделал, против Юве поставил Бейла сразу после травмы, когда Иско был в огне. И Бейл за...рал все моменты, в итоге вылет
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Ответ Иван Рочев
Кажется что Лунин сейчас на нереальном фарте играет ....тащит всё....и боязно что фарт рано или поздно закончится и не дай бог получится аля Кариус! А так пока железный первый номер.
ПРЯМ СМЕШНО СКАЗАЛ НЕСМОГ ОСТАНОВИТЬСЯ ОТ СМЕХА
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Ответ Владимир Самсонов
Вопрос в том, как травма сказалась.
ДА ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ КОНЦЕ КОНЦОВ ЕМУ НЕ 25ЛЕТ А 31ЛЕТ
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Ответ Predator87
да и так понятно что куртуа будет 1 номером.он банально более классный вратарь.ну и держать куртуа на банке это верх идиотизма)
Лучше его продать зная какой он токсик
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Ответ Predator87
да и так понятно что куртуа будет 1 номером.он банально более классный вратарь.ну и держать куртуа на банке это верх идиотизма)
Еще не ясно как после травмы играть будет.
Нойеру вообще год понадобился чтобы вернуть форму
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Ответ ZA.RMA
Мне вот интересно, если Реал выйдет в финал и Куртуа себя будет чувствовать хорошо - кого Анчи поставит в финале?
Железно Лунина
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Носач почуял конкуренцию и заспешил
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Ответ dr. cage
Нас ждёт интересная предсезонка.. И основной вратарь определится где-то ближе к октябрю..
Куртуа токсик ( и всегда нервничает при сильном бэкапе, вспомни сезон с Навасом
Носатый должен быть безоговорочно первым и тогда он чувствует уверенность и играет, как лучший вратарь мира. Думаю Карло не будет устраивать конкуренцию и подпишут кого нибудь возрастного вторым вратарем, типо Оспины, а Лунин уйдет
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