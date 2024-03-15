«МЮ» отпустит Санчо летом за 35-40 млн евро. От него решили избавиться, несмотря на финансовые потери (Bild)

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов на огромные потери, чтобы избавиться от Джейдона Санчо.

Летом 2021-го Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 млн евро.

Прошлым летом у него случился конфликт с тренером Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с командой. Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».

По данным Bild, «Ман Юнайтед» окончательно решил избавиться от Джейдона летом – даже несмотря на то, что сделка станет проигрышной для клуба в финансовом плане.

Если раньше шла речь о сумме выкупа в размере 50-60 млн евро, то теперь в «МЮ» готовы продать Санчо за 35-40 млн. При такой цене «Боруссия» сможет позволить себе выкупить Джейдона.

Ранее сообщалось, что Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» при тен Хаге, так как винит тренера в карьерном спаде.

После возвращения в «Дортмунд» англичанин провел 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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64 комментария
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Ответ Firefly19
А не дешевле избавиться от тренера?
При 3-х тренерах санчо вола пинал
может всё-таки в нем проблема и его неготовности к АПЛ?
+67
-10
+57
А не дешевле избавиться от тренера?
+53
-14
+39
Санчо играет в ЛЧ, а МЮ нет. Обиделись
+33
-14
+19
Аллулуйа , я уж думал как Марсиаль застрянет на лет 10 в клубе )
+18
-2
+16
Ответ Firefly19
А не дешевле избавиться от тренера?
избавиться от Санчо за 35-40 лямов, что бы из этих денег выплатить неустойку ЭТХ - профит)
+20
-4
+16
Ответ Алексей Демченко
Аллулуйа , я уж думал как Марсиаль застрянет на лет 10 в клубе )
Ты «кислого» не трожь..он как на своих 16-ти квадратных аршинах сидел и будет сидеть!))
+13
0
+13
Ответ EnzO
Санчо играет в ЛЧ, а МЮ нет. Обиделись
Я думаю, что они больше обиделись на то, что в него поверили и вложили большие деньги, а он не потянул
+17
-8
+9
Правильное решение, конкурировать с Антони и его феноменальной игрой просто невозможно:)
+18
-9
+9
Ответ sp.msk.86
Решили избавиться от Санчо несмотря на финансовые потери, туда же Антони, туда же Гринвуд, МЮ хорошо зарабатывает, но такое безграмотное руководство, был бы Перес у них, то уже KX брали бы с их финансами)
Азар и Йович одобряют.
+14
-6
+8
Ответ Stereophonics89
При 3-х тренерах санчо вола пинал может всё-таки в нем проблема и его неготовности к АПЛ?
Неготовый к АПЛ Санчо делал результативных действий больше, чем готовый спиннер постоянно выходящий в основе:))
+7
-2
+5
Ответ EnzO
Санчо играет в ЛЧ, а МЮ нет. Обиделись
МЮ вылетели из ЛЧ, когда Санчо еще не уехал
+5
-1
+4
Вообще англичане, конечно, последние несколько лет просто с жиру бесятся. Если бы такие денежные вливания были в условную Альмерию/Шальке, то те бы за чемпионство боролись и стабильно в плей-офф лч играли. А тут, что Челси, что МЮ, туда-сюда сотни мультов, в топ-5 не попали, ну ладно, еще пол ярдя закинем в след сезоне, может повезет и в Лиге Европы побегаем
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Ответ Тухель
Отличный план прям гениальный. Санчо получает 195 тыс в неделю. Например в Ливерпуле больше Санчо получают 3 игрока и один из них летом 100% свалит и это Алькантара. Даже у Трента 180 тыс в неделю. В Супер мешке Челси больше Санчо получает 4 игрока. А Например в Тоттенхэме таких игроков ровно 0, как и в Астон Вилле или даже Ньюкасле. Никуда Санчо не уйдет, а максимум уедет в аренду. На кой черт ему снижать зарплату, ведь 195 тыс в неделю ему никто не даст. А МЮ посылает нафиг когда клубу предлагают покрыть разницу в ЗП.
У Санчо разве не 350?
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Ответ rigobersong
Неготовый к АПЛ Санчо делал результативных действий больше, чем готовый спиннер постоянно выходящий в основе:))
А никто и не говорит, что Антони подходит АПЛ
Сидит сейчас на лавке
Летом может также на трансфер пойти
К чему твой вброс?
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Санчо только в двух последних матчах неплохо выглядел, до этого на 10М тянул только
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Ответ Тухель
Про 350 не видел нигде https://www.capology.com/club/manchester-united/salaries/ Тут пишут 195 и это выглядит реалистично
По инсайдам Дортмудт платит Санчо треть зарплаты, 100 тысяч в неделю. Так что 195 быть не может. Скорее всего 195 это чистая зарплата, то есть с учётом налогов.
В Англии налоги 45%, а 55% от 350 составляет 192.5, что очень близко к вашим цирфам.
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Ответ swerh
Азар и Йович одобряют.
И? сколько ЛЧ у МЮ за последние 10 лет?
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Ответ Willy Kambwala
Не даст Боруссия 35-40, даже 30 не даст, а к саудитам он не пойдёт, остальным за эти деньги тоже не нужен, так и будет сидеть на зарплате в МЮ, надо выставлять ценник 15-20
Почему не даст? Летом продадут Малена, купят Санчо. Или же сразу обмен будет.
Там ещё 50 млн в казну пришли за квалификацию на клубный ЧМ.
40 спорно, но 35 уверенно дадут. Столько платили за того же Аллера, который за 2 года больше пользы вред принёс. Единственная проблема это зарплата. Дортмунд ему не будет платить 350 тысяч в неделю. Максимум на 200 согласятся.
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Ответ Трент Резнор
Ну и отлично. Боруссия потом за 70 перепродаст.
Да кто его купит?)
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Ответ Firefly19
А не дешевле избавиться от тренера?
ага, можно подумать, тренер останется тот же))
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Ответ S H A R K
У Санчо разве не 350?
https://www.spotrac.com/epl/manchester-united-fc/payroll/

Тут вообще 250 пишут

Кстати, учитывая налоги в Великобритании, очень похоже что 350к - это ДО налогов, а 195 - ПОСЛЕ
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Ответ Чёрный тюльпан
На эти деньги можно спокойно купить у КП Олиза, который поинтереснее Санчо и Антони вместе взятых, при этом доказал это именно внутри АПЛ.
Ага, был уже такой адаптированный - Вильфред Заа, да и Ван-Биссака не сказать, что стал прочным игроком основы.
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Ответ Чёрный тюльпан
На эти деньги можно спокойно купить у КП Олиза, который поинтереснее Санчо и Антони вместе взятых, при этом доказал это именно внутри АПЛ.
И травмируется часто
МЮ сейчас именно это и нужно
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одного виноватого в этой истории нету конечно, но то что МЮ как обычно тратит деньги в молоко это факт
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Ответ Tun
в таких случая "обижаться" надо на спортдира, который одобрил сделку, и финдира, который оценил риски
Да это понятно
В МЮ верхушка пока очень слабенькая
Может новое спортивное руководство порядок наведет
Но и Санчо не показал себя человеком, который рвет жилы ради того, чтобы переломить негативную ситуацию
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Ответ Sonic Rage
Комментарий удален модератором
Это временно уже больше 10 лет
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Сейчас он и этих денег не стоит, тем более если учесть его з/п то очередь за ним вряд ли выстроится.
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Ответ Алексей Демченко
Аллулуйа , я уж думал как Марсиаль застрянет на лет 10 в клубе )
Кислый так-то ~300 матчей провел и забил ~100 голов. Не так плохо. Отличный результат для футболиста за ~ 45 млн. фунтов. Единственное, что его нужно было отпустить уже как 2 сезона.
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Ответ Алексей Демченко
Аллулуйа , я уж думал как Марсиаль застрянет на лет 10 в клубе )
хотеть продать и продать - это разные вещи
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Челси заберёт
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