«МЮ» отпустит Санчо летом за 35-40 млн евро. От него решили избавиться, несмотря на финансовые потери (Bild)
«Манчестер Юнайтед» готов на огромные потери, чтобы избавиться от Джейдона Санчо.
Летом 2021-го Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 млн евро.
Прошлым летом у него случился конфликт с тренером Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с командой. Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».
По данным Bild, «Ман Юнайтед» окончательно решил избавиться от Джейдона летом – даже несмотря на то, что сделка станет проигрышной для клуба в финансовом плане.
Если раньше шла речь о сумме выкупа в размере 50-60 млн евро, то теперь в «МЮ» готовы продать Санчо за 35-40 млн. При такой цене «Боруссия» сможет позволить себе выкупить Джейдона.
Ранее сообщалось, что Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» при тен Хаге, так как винит тренера в карьерном спаде.
После возвращения в «Дортмунд» англичанин провел 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.
может всё-таки в нем проблема и его неготовности к АПЛ?
Сидит сейчас на лавке
Летом может также на трансфер пойти
К чему твой вброс?
В Англии налоги 45%, а 55% от 350 составляет 192.5, что очень близко к вашим цирфам.
Там ещё 50 млн в казну пришли за квалификацию на клубный ЧМ.
40 спорно, но 35 уверенно дадут. Столько платили за того же Аллера, который за 2 года больше пользы вред принёс. Единственная проблема это зарплата. Дортмунд ему не будет платить 350 тысяч в неделю. Максимум на 200 согласятся.
Тут вообще 250 пишут
Кстати, учитывая налоги в Великобритании, очень похоже что 350к - это ДО налогов, а 195 - ПОСЛЕ
МЮ сейчас именно это и нужно
В МЮ верхушка пока очень слабенькая
Может новое спортивное руководство порядок наведет
Но и Санчо не показал себя человеком, который рвет жилы ради того, чтобы переломить негативную ситуацию